Ярославцам выплатили 6 млн за покраску фасадов

Жителям Ярославской области выплатили 6 млн руб. за покраску фасадов домов, расположенных вдоль автомобильных дорог. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев, по инициативе которого была запущена программа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«На данный момент в рамках программы уже подано более 3500 заявлений, выполнены покрасочные работы на 429 объектах, за 277 из них произведены выплаты на сумму свыше 6 млн рублей. Остальные отчеты по покраске находятся на рассмотрении комиссии. Этот проект — часть работы по наведению порядка в нашем регионе»,— прокомментировал Михаил Евраев.

Финансовая поддержка в 2026 году дифференцирована по этажности зданий: за одноэтажный дом предусмотрено 25 тыс. руб., за двухэтажный — 45 тыс., за трехэтажный и выше — 60 тыс. При условии покраски двух и более надворных построек сумма компенсации увеличивается на 10 тыс. руб. Для получения средств собственникам необходимо подать заявление в местную администрацию до начала работ, а после их завершения — оформить заявку на выплату.

Начальник областной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Олег Кузнецов отметил, что программа способствует не только эстетическому обновлению жилых домов, но и общему благоустройству населенных пунктов.

«Программа дает собственникам возможность обновить свои дома при финансовой поддержке региона. Мы видим, что жители активно участвуют в этой работе и рассчитываем, что интерес к программе будет сохраняться и в дальнейшем»,— сказал господин Кузнецов.

Параллельно в регионе ведется работа по сносу фактически погибших объектов, портящих городской облик: за последние годы ликвидировано более 2900 таких объектов, из них почти 700 — в 2026 году.

«Но мы не только вкладываем средства в создание комфортной среды, но и прикладываем максимум усилий, чтобы сохранить благоустроенные дворы, парки, общественные пространства. Боремся с вандализмом, главы муниципалитетов и инспекторы адмтехнадзора проводят профилактические рейды в населенных пунктах, расширяем систему видеонаблюдения»,— добавил губернатор.

Алла Чижова