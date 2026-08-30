Ярославцам выплатили 6 млн за покраску фасадов
Жителям Ярославской области выплатили 6 млн руб. за покраску фасадов домов, расположенных вдоль автомобильных дорог. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев, по инициативе которого была запущена программа.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
«На данный момент в рамках программы уже подано более 3500 заявлений, выполнены покрасочные работы на 429 объектах, за 277 из них произведены выплаты на сумму свыше 6 млн рублей. Остальные отчеты по покраске находятся на рассмотрении комиссии. Этот проект — часть работы по наведению порядка в нашем регионе»,— прокомментировал Михаил Евраев.
Финансовая поддержка в 2026 году дифференцирована по этажности зданий: за одноэтажный дом предусмотрено 25 тыс. руб., за двухэтажный — 45 тыс., за трехэтажный и выше — 60 тыс. При условии покраски двух и более надворных построек сумма компенсации увеличивается на 10 тыс. руб. Для получения средств собственникам необходимо подать заявление в местную администрацию до начала работ, а после их завершения — оформить заявку на выплату.
Начальник областной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Олег Кузнецов отметил, что программа способствует не только эстетическому обновлению жилых домов, но и общему благоустройству населенных пунктов.
«Программа дает собственникам возможность обновить свои дома при финансовой поддержке региона. Мы видим, что жители активно участвуют в этой работе и рассчитываем, что интерес к программе будет сохраняться и в дальнейшем»,— сказал господин Кузнецов.
Параллельно в регионе ведется работа по сносу фактически погибших объектов, портящих городской облик: за последние годы ликвидировано более 2900 таких объектов, из них почти 700 — в 2026 году.
«Но мы не только вкладываем средства в создание комфортной среды, но и прикладываем максимум усилий, чтобы сохранить благоустроенные дворы, парки, общественные пространства. Боремся с вандализмом, главы муниципалитетов и инспекторы адмтехнадзора проводят профилактические рейды в населенных пунктах, расширяем систему видеонаблюдения»,— добавил губернатор.