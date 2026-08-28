Эксперты ЦБ ожидают восстановления топливных мощностей на Юге до конца года

Мощности по производству топлива в России, в том числе в южном макрорегионе, в базовом сценарии будут постепенно восстанавливаться до конца 2026 года. Об этом журналистам сообщил начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, ситуация на топливном рынке по-разному отражается на динамике цен в регионах. Наиболее заметный рост наблюдается там, где возникают перебои с поставками нефтепродуктов. Дополнительное давление на рынок на юге оказывает сезонный спрос со стороны сельхозпроизводителей и туристов.

В ЦБ отмечают, что дальнейшая динамика цен на топливо остается неопределенной и зависит в том числе от внешних факторов. При этом рост стоимости бензина и дизеля может усилить инфляционное давление по двум основным каналам: напрямую — через увеличение расходов на топливо, и косвенно — через рост транспортных и производственных издержек бизнеса.

«Если цены на топливо продолжат расти, это усилит инфляционное давление через два основных канала: прямое удорожание бензина в потребительской корзине и косвенный рост цен на другие товары из-за увеличения транспортных и производственных издержек»,— отметил господин Эберенц.

Вместе с тем возможности бизнеса переложить дополнительные расходы на потребителей ограничены из-за сдержанного внутреннего спроса. По оценке ЦБ, устойчивый рост цен на топливо также способен повышать инфляционные ожидания населения и компаний.

В августе инфляционные ожидания населения снизились до 13,7% после 14,7% в июле. В Банке России считают текущее ускорение роста цен временным. Его последствия могут проявиться в стоимости транспортных услуг, непродовольственных товаров и продуктов питания, однако масштаб эффекта будет зависеть от динамики спроса и инфляционных ожиданий.

На 2026 год ЦБ повысил прогноз инфляции до 6–7%, учитывая уже произошедший рост цен на топливо и связанные с ним вторичные эффекты. Для ограничения инфляционного давления денежно-кредитная политика остается жесткой.ЦБ ожидает восстановления топливных мощностей на Юге до конца года

Ранее сообщалось, что в Новороссийске на фоне перебоев с поставками бензина заработал муниципальный топливный штаб. По словам мэра Андрея Кравченко, штаб работает совместно с краевыми и федеральными органами власти. Одна из задач — оперативно отслеживать ситуацию на автозаправочных станциях и реагировать на возникающие проблемы.

По состоянию на 9:00 28 августа топливо отпускали на 27 автозаправочных станциях Новороссийска. На всех работающих АЗС действовали ограничения: топливо — только в баки автомобилей, не более 30, 40, 50 или 60 литров на одну машину. АИ-100 был доступен на двух АЗС, АИ-95 — на семи, АИ-92 — на трех. Дизельное топливо отпускали на 26 АЗС.

Анна Гречко