В Новороссийске создали топливный штаб на фоне перебоев с бензином

В Новороссийске на фоне перебоев с поставками бензина заработал муниципальный топливный штаб. О принимаемых мерах поддержки граждан в эфире радио «Новая Россия» рассказал глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, штаб работает совместно с краевыми и федеральными органами власти. Одна из задач — оперативно отслеживать ситуацию на автозаправочных станциях и реагировать на возникающие проблемы.

Кроме того, на АЗС Новороссийска организовали дежурство волонтеров. Добровольцы помогают регулировать ситуацию на заправках и информировать автомобилистов.

Для жителей также работает горячая линия МЦУ. Власти также ведут интерактивную карту АЗС, где публикуется информация о наличии топлива и очередях.

Перебои с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года, а к июлю дефицит распространился на ряд регионов. Среди причин власти называли рост сезонного спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь начали вводить в разных регионах.

На Кубани перебои наиболее заметны на Черноморском побережье. Ограничения на отпуск топлива вводились в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи, а часть АЗС временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам. В Новороссийске власти также сообщали о дефиците АИ-92 и АИ-95 при сохраняющейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих АЗС.

По информации Reuters, для стабилизации внутреннего рынка власти ранее ограничили экспорт топлива, смягчили отдельные требования к качеству нефтепродуктов и начали наращивать импорт. При этом в августе продажи бензина на бирже снизились в среднем примерно на 20% относительно второй половины июля.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 26 августа в Новороссийске топливо отпускали на 25 АЗС. АИ-92 доступен только на четырех заправках, АИ-95 — на 13, дизельное топливо — на всех 25 работающих АЗС. АИ-100 в наличии не было. На всех работающих АЗС по решению собственников действовали ограничения: топливо отпускали только в баки автомобилей и не более 30, 40, 50 или 60 литров на одну машину.

Анна Гречко