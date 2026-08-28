Утром 28 августа в Новороссийске бензин ограниченно доступен на 10 АЗС

По состоянию на 9:00 28 августа топливо отпускают на 27 автозаправочных станциях Новороссийска. На всех работающих АЗС действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей, не более 30, 40, 50 или 60 литров на одну машину, сообщает пресс-служба администрации города. АИ-100 доступен на двух АЗС, АИ-95 — на семи, АИ-92 — на трех. Дизельное топливо есть на 26 АЗС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На ряде заправок бензин доступен только для спецтранспорта или по топливным картам. В частности, такие ограничения действуют на АЗС «Роснефть» в Цемдолине рядом с развязкой и на Мысхакском шоссе, а также на АЗС «Лукойл» в поселке Верхнебаканском. Жителей просят воздержаться от их посещения. Еще шесть АЗС временно не отпускают топливо.

При этом на отдельных АЗС ожидается расширение отпуска бензина для физических лиц. На АЗС «Лукойл» на проспекте Дзержинского его планируют начать с 12:00. Ограничения также сохраняются на других станциях сети.

Наиболее широкий выбор топлива сейчас остается на АЗС в станице Натухаевской, на Сухумском шоссе, а также на отдельных станциях «Лукойл», «Газпром», «Уфим-нефть» и Rusoil. При этом большая часть доступного топлива приходится на дизель.

Оперативные данные о наличии топлива публикуются на фоне сохраняющихся перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений. Ситуация на АЗС в течение дня может меняться.

Перебои с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года, а к июлю дефицит распространился на ряд регионов. Среди причин власти называли рост сезонного спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь начали вводить в разных регионах.

На Кубани перебои наиболее заметны на Черноморском побережье. Ограничения на отпуск топлива вводились в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи, а часть АЗС временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам. В Новороссийске власти также сообщали о дефиците АИ-92 и АИ-95 при сохраняющейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих АЗС.

По информации Reuters, для стабилизации внутреннего рынка власти ранее ограничили экспорт топлива, смягчили отдельные требования к качеству нефтепродуктов и начали наращивать импорт. При этом в августе продажи бензина на бирже снизились в среднем примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко