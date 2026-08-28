Историческое здание в центре Ярославля выставили на продажу

В Ярославле на торги выставлены помещения в объекте культурного наследия «Новообщественный ряд толкучего рынка» на улице Андропова. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Общая площадь продаваемых нежилых помещений составляет 556 кв. м. Они расположены на первом и втором этажах, а также в подвале. В 2022 году в этом здании произошло обрушение стены, перекрытия подвала и конструкции лестницы в результате производства самовольных работ по углублению подвала. Через суд власти изъяли помещения у владельца — предпринимателя Максима Каткова.

Начальная цена помещений составляет 51,8 млн руб. Согласно техническому заключению, стоимость восстановительных работ — 4,4 млн руб. Торги состоятся 1 октября.

«Рассчитываем, что для здания на Андропова найдется инвестор, который восстановит его с соблюдением всех требований и сохранит этот объект для города»,— написал губернатор.

Алла Чижова