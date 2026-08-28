В Ярославле арестовали замгендиректора ТГК-2

Кировский районный суд Ярославля избрал первому заместителю генерального директора ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) Марату Дураеву меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

«Кировский районный суд г. Ярославля избрал в отношении первого заместителя генерального директора ПАО «ТГК-2» Марата Дураева, обвиняемого в совершении 6 эпизодов преступления, предусмотренного п. г, е ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 октября 2026 года»,— сообщили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела ведет УФСБ России по Ярославской области. Детали дела неизвестны. Об аресте ходатайствовал следователь.

О задержании Марата Дураева стало известно 28 августа. Как писали «Ведомости», задержание может быть связано с уголовным делом в отношении замглавы по ресурсообеспечению и логистике ТГК-2 Натальи Скибо, которую весной 2026 года арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Марат Дураев родился в 1977 году в Карачаево-Черкессии. В 1999 году окончил Московскую государственную юридическую академию, после чего работал в органах прокуратуры столицы. В 2013-м его назначили межрайонным природоохранным прокурором Москвы. Помимо должности замглавы ТГК-2, господин Дураев — советник гендиректора «Газпром энергохолдинга». В январе 2025-го он вошел в совет директоров ТГК-2.

В ТГК-2 входят энергетические активы Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. В 2023 году более 80% акций ТГК-2 по иску Генпрокуратуры были обращены в доход государства. Управление акциями ПАО «ТГК-2» осуществляет «Центрэнергохолдинг» (входит в «Газпром энергохолдинг»).

Алла Чижова