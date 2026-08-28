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Заморозки придут в Ярославскую область

В Ярославской области ночью и утром 29 августа прогнозируются заморозки до -1 градуса. Об этом предупредило РСЧС.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ранее «Метеовести» предупреждали, что Центральный федеральный округ ждут самые холодные ночи лета. По прогнозам синоптиков, в Ярославской области до конца этой недели температура будет опускаться до +1…+6 градусов. При этом холоднее всего в ЦФО будет в соседней Костромской области — до -1 градуса.

По данным Ярославского гидрометцентра, ночи вновь станут теплее в регионе со следующей недели. Ночная температура в первые дни сентября ожидается на уровне +13…+15 градусов.

Алла Чижова

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