Заморозки придут в Ярославскую область

В Ярославской области ночью и утром 29 августа прогнозируются заморозки до -1 градуса. Об этом предупредило РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ранее «Метеовести» предупреждали, что Центральный федеральный округ ждут самые холодные ночи лета. По прогнозам синоптиков, в Ярославской области до конца этой недели температура будет опускаться до +1…+6 градусов. При этом холоднее всего в ЦФО будет в соседней Костромской области — до -1 градуса.

По данным Ярославского гидрометцентра, ночи вновь станут теплее в регионе со следующей недели. Ночная температура в первые дни сентября ожидается на уровне +13…+15 градусов.

Алла Чижова