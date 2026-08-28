СМИ: задержан первый замгендиректора ТГК-2

УФСБ России по Ярославской области задержало первого заместителя генерального директора ПАО «ТГК-2» Марата Дураева, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным издания, господин Дураев подозревается в шести эпизодах. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте первого заместителя.

В ПАО «ТГК-2» «Ъ-Ярославль» сообщили, что компания данную информацию не комментирует. «Ведомости» предполагают, что задержание может быть связано с уголовным делом в отношении заместителя генерального директора по ресурсообеспечению и логистике ТГК-2 Натальи Скибо, которая весной 2026 года была арестована по обвинению в превышении должностных полномочий.

В ТГК-2 входят энергетические активы Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. В 2023 году более 80% акций ТГК-2 по иску Генпрокуратуры были обращены в доход государства. Управление акциями ПАО «ТГК-2» осуществляет «Центрэнергохолдинг» (входит в «Газпром энергохолдинг»). Марат Дураев также занимает должность советника гендиректора «Газпром энергохолдинга».

Алла Чижова