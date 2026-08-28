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Ярославской области списали 2,4 млрд рублей долга по бюджетным кредитам

Правительство России списало Ярославской области две трети задолженности по бюджетным кредитам. Объем списания — 2,4 млрд руб. Соответствующий указ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

В правительстве отметили, что списание произведено в рамках поручения президента по облегчению долговой нагрузки регионов. Освободившиеся деньги регионы могут направить на перспективные проекты, создание благоприятных условий для бизнеса и формирование комфортной среды для жителей.

«Рассчитываем, что это укрепит экономическую базу регионов, поможет им в реализации ключевых программ»,— сказал Михаил Мишустин.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что в результате освобождения от погашения двух третей задолженности по отдельным бюджетным кредитам в регионе останется более 23 млрд руб., которые пойдут на развитие социально значимых сфер.

Алла Чижова

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