Из Ярославского зоопарка улетел попугай ара

Из Ярославского зоопарка улетел самец попугая ара. Об этом сообщили в самом учреждении, назвав ситуацию нетипичной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский зоопарк Фото: Ярославский зоопарк

«Это очень необычно: наш ара всегда отличался спокойным и уравновешенным характером, никогда не проявлял излишней тревожности и вел себя предсказуемо. Но в этот раз сценарий пошел совсем не по плану: ветеринары зашли к нему для проведения медицинских манипуляций — и птица неожиданно улетела»,— рассказали в зоопарке.

В настоящее время в зоопарке проводится внутреннее расследование, в ходе которого будут установлены причины случившегося и разработаны меры для предотвращения таких инцидентов в будущем. Там надеются, что попугай сам вернется, так как в зоопарке остается его спутница — самка.

В соцсетях местные жители сообщили, что видели попугая в поселке Лесная Поляна, который расположен неподалеку от зоопарка. В учреждении сообщили, что приняли информацию в работу.

Алла Чижова