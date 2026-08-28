В Ярославской области вырос объем бытовых отходов

Общий объем образования твердых коммунальных отходов (ТКО) в Ярославской области вырос на 3,6% — с 428 тыс. тонн в 2024 году до 443 тыс. тонн в 2025 году. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Согласно проведенному исследованию, среднестатистический житель региона оставил после себя за 2025 год 376,1 кг мусора, что на 4,2% больше, чем годом ранее (360,9 кг). Среди регионов-соседей Ярославскую область по массе ТКО на одного жителя обогнала только Костромская область: там этот показатель составил 387 кг. В остальных же областях (Вологодской, Владимирской, Ивановской, Тверской) масса на человека варьируется от 280 до 352 кг.

При этом в целом по России общий объем сгенерированного мусора сократился за год на 1,6%, до 46,7 млн тонн. На Москву и Московскую область пришлось 21,6% всего объема ТКО. Наименьший вклад в общероссийский объем ТКО у Ненецкого автономного округа — 0,03%.

В 2025 году среднестатистический россиянин оставил после себя 320 кг мусора, что на 1,6% меньше, чем годом ранее. Первое место по массе ТКО на душу населения заняла Магаданская область: на одного жителя пришлось 603,1 кг. Наименьший объем мусора пришелся на одного жителя Бурятии — 128,6 кг в год.

Как отметили в аналитической службе, объем образования ТКО связан в основном с численностью населения, а на массу отходов на одного жителя влияют особенности потребления, уровень экономической активности, развитие инфраструктуры и охват населения системой обращения с отходами.

Исследование создавалось на основе данных Росприроднадзора. Отчетность представляют региональные операторы, осуществляющие сбор, вывоз и обработку ТКО. Для расчета показателей на душу населения данные об объеме образования ТКО сопоставлялись с численностью постоянного населения регионов по данным Росстата на начало года.

Алла Чижова