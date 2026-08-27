Ярославский губернатор поручил усилить работу по вывозу мусора с кладбищ

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил оборудовать на всех кладбищах региона площадки для сбора отходов, установить контейнеры и включить эти точки в региональную схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Поручение было дано после проверки кладбищ областной инспекцией административно-технического и государственного жилищного надзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Жесть Ярославль / «Вконтакте» Фото: Жесть Ярославль / «Вконтакте»

По словам начальника инспекции Олега Кузнецова, было проверено около 700 кладбищ. Самая сложная ситуация с благоустройством на кладбищах наблюдается в Большесельском, Переславль-Залесском, Первомайском округах и Рыбинске. Лучше всего дела обстоят в Угличском и Гаврилов-Ямском округах.

Главной проблемой на кладбищах почти во всех округах стал мусор: баки либо переполнены, либо отсутствуют. По поручению губернатора для каждого кладбища теперь будет установлено расписание уборки.

«Это позволит сделать содержание территорий системным, а не хаотичным. Будем держать ситуацию на контроле»,— сказал Михаил Евраев.

Алла Чижова