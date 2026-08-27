Ярославльстат не зафиксировал недельного роста цен на АИ-92 и АИ-95

В Ярославской области в период с 17 по 24 августа не изменились средние потребительские цены на бензины марок АИ-92 и АИ-95: они остались на уровне 63,17 и 67,96 руб. за литр соответственно. Данные публикует Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В среднем за неделю автомобильный бензин в регионе подорожал на 1 коп., до 66,60 руб., повторив прирост позапрошлой недели. Бензин марки АИ-98 и выше вырос в цене — с 94,73 до 94,86 руб. Также подорожало дизельное топливо: с 78,36 до 78,44 руб.

Бензин в Ярославской области дешевле, чем в среднем по России: по данным Росстата, средняя цена литра бензина по стране на 24 августа была на уровне 77,05 руб.

Алла Чижова