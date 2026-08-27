С жителя Ярославля взыскали 6 млн уголовного штрафа по приговору о даче взятки

В Ярославле судебные приставы взыскали с 59-летнего местного жителя, осужденного за дачу взятки, уголовный штраф в размере 6 млн руб. Об этом сообщили в Специализированном отделении судебных приставов по региону ГМУ ФССП России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Осужденный занимал руководящую должность в организации по проведению процедур торгов и закупок. Желая повысить размер премии, он предложил взятку представителю власти. Руководитель действовал в сговоре с коллегой. Деньги были переданы в рамках оперативно-разыскного мероприятия.

Суд приговорил ярославца к 8,5 годам лишения свободы и назначил ему уголовный штраф. Судебный пристав после возбуждения исполнительного производства обратил взыскание на заработок осужденного, получаемый в исправительном учреждении. В собственности экс-руководителя были две квартиры и счета в банках. Пристав вынес постановление о запрете на сделки с недвижимостью и обратил взыскание на денежные средства, что позволило взыскать уголовный штраф и исполнительский сбор на сумму 400 тыс. руб.

Алла Чижова