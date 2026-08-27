Главные новости к утру 27 августа

Пострадавшие при пожаре на Амурском ГХК остаются в состоянии средней и тяжелой степени тяжести.

Одна из раненых при ударе БПЛА по рейсовому автобусу в ЛНР умерла в больнице.

Основательница Wildberries Татьяна Ким возглавила список богатейших женщин России по версии Forbes.

Руководители силового блока США провели совещание с Дональдом Трампом после визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

УФАС по Московской области возбудило уголовное дело против оператора сети АЗС «Трасса».

Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угрозы энергосистеме США.

Прибыль Nvidia за квартал выросла вдвое по сравнению с прошлым годом.