Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угрозы энергосистеме США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения и запрете на использование части импортного оборудования в электросети США.
Указ, как объясняется в документе, ввели из-за внешней угрозы энергосистеме страны. Документ запрещает закупку и установку определенного электрооборудования иностранного производства, включая критически важное ПО и цифровые мощности, способные использовать уязвимости в американской энергосистеме для кибератак, саботажа или отключения критически важной инфраструктуры.
Под запрет многие виды оборудования — высоковольтные трансформаторы, инверторы для солнечных и батарейных систем, генераторы, релейная защита, промышленные системы управления, включая «интеллектуальные электронные устройства», и сопутствующее ПО. Министру энергетики США предписано разработать условия для дальнейшей эксплуатации уже имеющегося оборудования, чтобы устранить уязвимости.
Как отмечает Reuters, этот шаг стал еще одним этапом борьбы Вашингтона с технологическими угрозами со стороны Китая. В прошлом году в некоторых китайских солнечных инверторах обнаружили незадокументированные сторонние устройства связи. Указ господина Трампа последовал за решением Европейской комиссии запретить использование китайских инверторов в энергетических проектах с господдержкой.
В Соединенных Штатах сейчас действует более 50 указов о чрезвычайном положении. Они связаны с угрозами кибератак, международным наркотрафиком, нелегальной миграцией. Указы наделяют президента полномочиями, которые обычно в США не допускаются.
В июле 2026 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) запретила импорт из Китая новых человекоподобных и четвероногих роботов, а также инверторов питания, необходимых для подключения возобновляемых источников энергии к сетям и центрам обработки данных.
В январе 2026 года Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентной пошлины на импорт некоторых полупроводников и оборудования для их производства, обосновывая это соображениями национальной безопасности.
В феврале 2026 года Дональд Трамп заявил о намерении использовать торговые лицензии для «ужасных вещей» с иностранными государствами, особенно с теми, которые, по его словам, «обкрадывали США на протяжении многих десятилетий».