Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угрозы энергосистеме США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения и запрете на использование части импортного оборудования в электросети США.

Указ, как объясняется в документе, ввели из-за внешней угрозы энергосистеме страны. Документ запрещает закупку и установку определенного электрооборудования иностранного производства, включая критически важное ПО и цифровые мощности, способные использовать уязвимости в американской энергосистеме для кибератак, саботажа или отключения критически важной инфраструктуры.

Под запрет многие виды оборудования — высоковольтные трансформаторы, инверторы для солнечных и батарейных систем, генераторы, релейная защита, промышленные системы управления, включая «интеллектуальные электронные устройства», и сопутствующее ПО. Министру энергетики США предписано разработать условия для дальнейшей эксплуатации уже имеющегося оборудования, чтобы устранить уязвимости.

Как отмечает Reuters, этот шаг стал еще одним этапом борьбы Вашингтона с технологическими угрозами со стороны Китая. В прошлом году в некоторых китайских солнечных инверторах обнаружили незадокументированные сторонние устройства связи. Указ господина Трампа последовал за решением Европейской комиссии запретить использование китайских инверторов в энергетических проектах с господдержкой.

В Соединенных Штатах сейчас действует более 50 указов о чрезвычайном положении. Они связаны с угрозами кибератак, международным наркотрафиком, нелегальной миграцией. Указы наделяют президента полномочиями, которые обычно в США не допускаются.