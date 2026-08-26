Руководители силового блока США провели совещание с Трампом после визита главы ЦРУ в Москву
Главы Пентагона и ЦРУ покинули Белый дом после совещания с Трампом
Глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и руководитель ЦРУ Джон Рэтклифф провели совещание с президентом США Дональдом Трампом и покинули Белый дом. Об этом сообщает журналист президентского пула Эндрю Лейден в соцсети X.
Закрытая встреча господина Трампа с руководителями силового блока началась в 18:00 по московскому времени, следует из опубликованного расписания Белого дома. Она продлилась около трех часов.
Встреча состоялась после визита господина Рэтклиффа в Москву. С кем именно встречался руководитель американской разведки в российской столице, не уточнялось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что «имели место контакты по линии специальных служб». Владимиру Путину докладывали об этих контактах, но с самим главой государства Джон Рэтклифф не встречался.
Дональд Трамп назвал поездку директора ЦРУ «отчасти рутинной». При этом он уточнил, что США продолжают работать над окончанием военного конфликта между Россией и Украиной, и визит «может принести какие-то результаты».
Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа 2026 года, состоявшийся накануне его совещания с Дональдом Трампом, был назван американским президентом «отчасти рутинным», при этом господин Трамп отметил, что из этого «может что-то получиться». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что Джон Рэтклифф встречался с представителями российских спецслужб, но не общался с Владимиром Путиным.
Американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что темой визита Рэтклиффа в Москву могла стать информация о подготовке России к провокациям в отношении европейских союзников по НАТО или усиление экономического и санкционного давления на Иран со стороны США. Также существуют версии, что визит мог быть связан с полученными США данными о подготовке к новой мобилизации в России или с будущим обменом заключенными между США и Россией.
Ранее, в июне 2026 года, первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала фейком сообщение издания Israel Hayom о том, что Дональд Трамп планирует уволить Пита Хегсета и Джона Рэтклиффа из-за их позиции по поводу мирного соглашения с Ираном. Издание Axios подтвердило, что Джон Рэтклифф, Пит Хегсет и госсекретарь США Марко Рубио выражали Дональду Трампу сомнения насчёт объявленного соглашения с Ираном, считая, что Иран не пойдет на ядерные уступки.