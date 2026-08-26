Руководители силового блока США провели совещание с Трампом после визита главы ЦРУ в Москву

Глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и руководитель ЦРУ Джон Рэтклифф провели совещание с президентом США Дональдом Трампом и покинули Белый дом. Об этом сообщает журналист президентского пула Эндрю Лейден в соцсети X.

Закрытая встреча господина Трампа с руководителями силового блока началась в 18:00 по московскому времени, следует из опубликованного расписания Белого дома. Она продлилась около трех часов.

Встреча состоялась после визита господина Рэтклиффа в Москву. С кем именно встречался руководитель американской разведки в российской столице, не уточнялось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что «имели место контакты по линии специальных служб». Владимиру Путину докладывали об этих контактах, но с самим главой государства Джон Рэтклифф не встречался.

Дональд Трамп назвал поездку директора ЦРУ «отчасти рутинной». При этом он уточнил, что США продолжают работать над окончанием военного конфликта между Россией и Украиной, и визит «может принести какие-то результаты».