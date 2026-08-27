Татьяна Ким в пятый раз возглавила список богатейших россиянок по версии Forbes

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким возглавила список богатейших женщин России по версии Forbes. Она заняла первую строчку рейтинга в пятый раз. За год состояние госпожи Ким, по оценке журнала, снизилось с $7,1 млрд до $5 млрд из-за падения фондового рынка и атаки БПЛА на склады ее маркетплейса.

За год снизился и суммарный капитал участниц рейтинга — с $25,75 млрд до $18,95 млрд. Число женщин-миллиардеров сократилось с девяти, что было рекордом, до четырех. Новых лиц в рейтинге в этом году не появилось.

В список миллиардерш также вошли президент компании Inteco Management Елена Батурина, основной акционер банка «Уралсиб» Людмила Коган, состояние которой выросло с $1,2 млрд до $1,25 млрд, а также дочь бывшего совладельца нефтяной компании «Лукойл» Леонида Федуна Екатерина Федун.

Пять предпринимательниц лишились статуса долларовых миллиардеров. Среди них — совладелица сетей «Лэтуаль» и «Подружка» Татьяна Володина, совладелица агропромышленного холдинга «Содружество» Наталья Луценко, собственница столичного Дома культуры «ГЭС-2» Виктория Михельсон, совладелица компании «Вулкан» Лидия Сультеева, а также бывший акционер «Фосагро» Татьяна Литвиненко.

Госпожа Ким занимала первую строчку рейтинга в 2021 и 2023-2025 годах. В 2022 году список не публиковался.

При составлении рейтинга учитывались активы участниц и накопленные средства. Стоимость биржевых компаний оценивалась по рыночной капитализации, а закрытых — по финансовым показателям и последним доступным отчетам: многие фирмы закрыли данные после 2022 года, отмечает Forbes.