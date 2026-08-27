Одна из раненых при ударе БПЛА по рейсовому автобусу в ЛНР умерла в больнице

Пассажирку рейсового автобуса, атакованного вчера беспилотником ВСУ на территории Луганской народной республики (ЛНР), привезли в больницу в состоянии клинической смерти. Женщину пытались реанимировать, но полученные ранения оказались смертельными, сообщила врио главврача Первомайской центральной многопрофильной больницы Юлия Лысенко.

Всего в больницу поступили три пострадавших при атаке на автобус, передает ее слова ТАСС. Водитель, который получил травмы, от госпитализации отказался, его выписали. Другую пострадавшую перевели в республиканскую клиническую больницу.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что при ударе по автобусу погибли девять человек, включая 20-летнюю девушку. Шесть человек были ранены. Было возбуждено уголовное дело о теракте.