Амурский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре на ГХК

Госпитализированные пострадавшие при пожаре на Амурском ГХК (АГХК) остаются в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Всего в больницах находятся 30 человек.

По данным ведомства, восемь человек находятся в Амурской областной клинической больнице, остальные — в Свободненской межрайонной больнице. Все пациенты находятся под круглосуточным наблюдением. Еще девять человек были отправлены из Благовещенска в Москву спецбортом Ил-76 МЧС России.

Пожар на стройплощадке газохимического комплекса произошел 25 августа, на следующий день очаги возгорания были ликвидированы. По последним данным, число погибших выросло до семи человек — один гражданин РФ и шесть граждан КНР. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности.

АГХК — проект России и Китая по производству полимеров. Комплекс находится вблизи города Свободный в Амурской области. Проект реализуется совместно с китайской Sinopec, которой принадлежит доля в 40%. Запуск планировался на 2027 год.