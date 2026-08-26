УФАС по Московской области возбудило дело против оператора сети АЗС «Трасса»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Федеральная антимонопольная служба активно контролирует ценообразование на топливном рынке, регулярно возбуждая дела против АЗС и выдавая предупреждения за необоснованное повышение цен. В августе 2026 года ФАС зафиксировала нарушения антимонопольного законодательства в четырех регионах, возбудила 41 дело и выдала 68 предупреждений, в том числе в Хакасии, Тюменской области и Сахалинской области. В частности, в Хакасии после предупреждения крупной сети АЗС ХТК цены были снижены, а в Красноярске несколько операторов АЗС попали под подозрение в картельном сговоре за синхронное установление цен.

В июле 2026 года территориальные органы ФАС возбудили дела о необоснованном повышении цен на дизельное топливо и бензин в Нижегородской области, Пермском крае и Республике Коми, а также выявили признаки картельного сговора на оптовом рынке топлива в Новосибирской области. В том же месяце Московское УФАС возбудило дело против шести независимых участников топливного рынка, включая «АИСТ» и «Топливный синдикат», которые одновременно повысили цены на топливо. До этого, в июне 2026 года, ФАС запрашивала у «Нефтьмагистрали» обоснование цен на АЗС в Москве и Московской области, после того как Московская топливная ассоциация сообщила о скачке цен на дизельное топливо и бензин на заправках этой компании.

Кроме проблем с антимонопольным законодательством, ПАО «ЕвроТранс» сталкивается с финансовыми трудностями: в начале августа 2026 года компания сообщила о новых техдефолтах по выплате купонов облигаций на общую сумму 168,4 млн рублей. После этого Сбербанк объявил о намерении обратиться в арбитражный суд для признания «ЕвроТранса» банкротом.