Прибыль Nvidia за квартал выросла вдвое по сравнению с прошлым годом

По итогам квартала чистая прибыль американской компании Nvidia выросла более чем в два раза по сравнению с прошлым годом и составила $59,69 млрд. Удвоился и показатель выручки — до $96,22 млрд, сообщает пресс-служба компании.

«ИИ достиг переломного момента... Теперь вычисления — это выручка. И спрос ускоряется»,— заявил основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Всего три года назад квартальная прибыль Nvidia составляла $6,2 млрд. Такой рост произошел в том числе благодаря тому, что компания контролирует около 90% рынка полупроводников, обеспечивающих работу ИИ, отмечает The New York Times.

В текущем квартале компания рассчитывает на увеличение выручки на 90% — до $108 млрд. При этом финансовый директор компании Колетт Кресс предупредила о сохраняющемся дефиците поставок, который останется узким местом как минимум до января 2028 года.

Результаты превзошли ожидания Уолл-стрит: аналитики прогнозировали прибыль на уровне $50,94 млрд при выручке $91,96 млрд. Основным драйвером роста остается сегмент дата-центров, доходы которого увеличились на 117% — до $89 млрд, составив свыше 90% от всех продаж.

Сейчас рыночная капитализация компании достигает $5 трлн. В среду после закрытия биржи акции Nvidia выросли на 4%.