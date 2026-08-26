Главные новости к вечеру 26 августа

Блогера Александра Виноградова арестовали за ссылки на запрещенные соцсети.

Мосгорсуд оставил блогера Илью Ремесло в СИЗО.

Прокуратура попросила пересмотреть решение по делу Малькевича.

«Газпром Арена» предупредила о фейках вокруг концерта Канье Уэста.

Old baby vintage закрылся после скандала с сотрудницей, которой отказали в отгуле на похороны деда. На странице магазина во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что он закрыт навсегда.

Обновленную «Фрунзенскую» в Петербурге откроют к лету 2027 года.

Широтная магистраль Петербурга получила статус объекта общегосударственного значения.

«Метропроект» повторно выставил на торги изыскания для выхода «Театральной». Начальная цена договора при этом не изменилась и по-прежнему составляет 23,6 млн рублей.

Пункты оплаты ЗСД на севере Петербурга перевели на автоматический режим. В дальнейшем автоматический режим планируют распространить на все пункты оплаты ЗСД.

Двух петербургских врачей приговорили к срокам по делу о торговле детьми. Суд приговорил фигурантов к лишению свободы на сроки от 8,5 до 11 лет.

Цены на овощи и фрукты в Петербурге выросли на 0,5% за месяц. Наиболее заметно увеличилась стоимость моркови — на 8,4%.

Калининградским резервистам назначили ежемесячные выплаты.

В Мурманске привлекли 20 волонтеров к очистке Кольского залива от нефти. Нефтепродукты в акватории Кольского залива заметили 25 августа, источник загрязнения пока устанавливают.

Определены даты юбилейного ПМЭФ в Петербурге в 2027 году. Он пройдет с 16 по 19 июня 2027 года.