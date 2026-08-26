Old baby vintage закрылся после скандала с сотрудницей, которой отказали в отгуле на похороны деда

Петербургский магазин винтажной и дизайнерской одежды Old baby vintage объявил о закрытии после резонанса вокруг увольнения своей сотрудницы. На странице магазина во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что он закрыт навсегда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магазин проработал около 15 лет

Фото: Светлана Привалова / Коммерсантъ Магазин проработал около 15 лет

Фото: Светлана Привалова / Коммерсантъ

Магазин проработал около 15 лет. Владельцы Анна Вас и Иван Ланских решили прекратить работу спустя несколько недель после истории, получившей широкое распространение в соцсетях. Поводом для скандала стала публикация бывшей сотрудницы. По ее словам, ее уволили после того, как она не вышла на работу из-за смерти дедушки и попросила время, чтобы помочь семье с организацией похорон. В переписке с руководством, которую она опубликовала, содержались резкие высказывания в ее адрес.

История быстро разошлась в социальных сетях. Пользователи начали оставлять негативные отзывы о магазине, в том числе его рейтинг в «2ГИС» снизился до одной звезды.

Позже владельцы заявили, что столкнулись с травлей и угрозами. На этом фоне они решили закрыть магазин после 15 лет работы.

Карина Дроздецкая