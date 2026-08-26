Цены на овощи и фрукты в Петербурге выросли на 0,5% за месяц
В июле цены на многие овощи и фрукты в Петербурге выросли по сравнению с июнем. В среднем плодоовощная продукция в городе подорожала на 0,5%, следует из данных Петростата.
Морковь и яблоки заметно подорожали в Петербурге в июле
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Наиболее заметно увеличилась стоимость моркови — на 8,4%. Яблоки подорожали на 6,7%, сладкий перец — на 4,2%, репчатый лук — на 3%. Цены на картофель выросли на 2,5%, на свеклу — на 2,4%.
В Ленинградской области плодоовощная продукция в среднем, напротив, подешевела на 0,2%. При этом отдельные позиции продемонстрировали более существенный рост, чем в Петербурге. Свекла подорожала на 14,5%, лук — на 11,7%, картофель — на 6,4%.
Одновременно в обоих регионах снизились цены на огурцы и капусту. В Петербурге огурцы подешевели на 13,5%, в Ленобласти — на 18,5%. Стоимость капусты снизилась соответственно на 8,4% и 0,9%.
Таким образом, накануне сентября и традиционного периода сбора урожая динамика цен на отдельные овощи остается разнонаправленной.