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«Метропроект» повторно выставил на торги изыскания для выхода «Театральной»

Городской «Метропроект» повторно объявил конкурс на инженерные изыскания для строительства выхода станции метро «Театральная». Начальная цена договора при этом не изменилась и по-прежнему составляет 23,6 млн рублей, пишет «Деловой Петербург».

«Метропроект» повторно выставил на торги изыскания для выхода «Театральной»

«Метропроект» повторно выставил на торги изыскания для выхода «Театральной»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Метропроект» повторно выставил на торги изыскания для выхода «Театральной»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Первая закупка, размещенная 12 августа, не состоялась из-за отсутствия заявок. Новый конкурс заказчик объявил 18 августа на тех же финансовых условиях. Основные требования к участникам и техническое задание также практически не изменились.

При этом в документацию внесли несколько корректировок. В частности, срок подачи заявок увеличили с 10 до 16 календарных дней с момента публикации закупки. Существенно расширили и период, в течение которого потенциальные участники могут задавать заказчику вопросы.

Кроме того, в графике инженерно-геологических работ появилась дополнительная неделя. Заказчик также отказался от дополнительной привязки исполнительной сметы к расценкам сводного сметного расчета.

Отдельные изменения коснулись порядка приемки выполненных работ и оснований для привлечения подрядчика к ответственности. По сути, при сохранении стоимости и основных требований заказчик скорректировал условия, призванные упростить подготовку заявок и сделать условия будущего договора более определенными.

Матвей Николаев

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