В Кольском заливе в Мурманске обнаружили разлив нефтепродуктов
В акватории Кольского залива обнаружили нефтепродукты. Об этом сообщили в оперативном штабе Мурманской области.
В Кольском округе провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
Фото: Оперштаб Мурманской области
В Кольском округе провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, специалисты выехали на место и организовали ежедневный мониторинг. Доступ жителей к прилегающей территории ограничили. Сейчас определяют объем загрязнения и оценивают необходимость использования сорбирующих материалов.
В Мурманске профильная комиссия также осмотрела место происшествия. Специалисты пытаются установить источник загрязнения и начали уборку загрязненного участка.
К работам привлекли волонтеров экологического движения «Экосистема», прошедших обучение по ликвидации подобных загрязнений. Они должны приступить к работам на побережье 26 августа. Власти отметили, что ситуацию контролирует Росприроднадзор.