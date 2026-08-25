В Кольском заливе в Мурманске обнаружили разлив нефтепродуктов

В акватории Кольского залива обнаружили нефтепродукты. Об этом сообщили в оперативном штабе Мурманской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кольском округе провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

Фото: Оперштаб Мурманской области В Кольском округе провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

Фото: Оперштаб Мурманской области

В Кольском округе провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, специалисты выехали на место и организовали ежедневный мониторинг. Доступ жителей к прилегающей территории ограничили. Сейчас определяют объем загрязнения и оценивают необходимость использования сорбирующих материалов.

В Мурманске профильная комиссия также осмотрела место происшествия. Специалисты пытаются установить источник загрязнения и начали уборку загрязненного участка.

К работам привлекли волонтеров экологического движения «Экосистема», прошедших обучение по ликвидации подобных загрязнений. Они должны приступить к работам на побережье 26 августа. Власти отметили, что ситуацию контролирует Росприроднадзор.

Карина Дроздецкая