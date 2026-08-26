Двух петербургских врачей приговорили к срокам по делу о торговле детьми

Шесть участников дела о торговле людьми получили реальные сроки за незаконный вывоз детей за границу в составе организованной группы. Среди осужденных — пять врачей, двое из которых работают в Петербурге, сообщает 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге врачи получили до 11 лет по делу о вывозе детей за границу

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Петербурге врачи получили до 11 лет по делу о вывозе детей за границу

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Суд приговорил фигурантов к лишению свободы на сроки от 8,5 до 11 лет. Женщины будут отбывать наказание в колонии общего режима, мужчина — в колонии строгого режима.

Всего, по данным журналистов, фигурантами дела проходили восемь человек. Среди них были шесть врачей из Санкт-Петербурга. Руководитель предполагаемой группы объявлена в розыск, еще один участник находится в зоне СВО.

Помимо пяти осужденных врачей, суд признал виновной представительницу организации, занимавшейся суррогатным материнством и поиском женщин.

По версии следствия, в 2018–2020 годах участники схемы подделывали документы на детей, рожденных суррогатными матерями. Младенцев оформляли на иностранных граждан, после чего вывозили за пределы России, преимущественно в Китай.

Всего таким образом за границу отправили 13 детей.

Матвей Николаев