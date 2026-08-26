Калининградским резервистам назначили ежемесячные выплаты

Правительство Калининградской области установило ежемесячную выплату в размере 80 тыс. рублей для граждан РФ, состоящих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил и участвующих в защите критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения региона. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Калининградской области резервистам за защиту объектов жизнеобеспечения будут платить 80 тыс. рублей в месяц

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Калининградской области резервистам за защиту объектов жизнеобеспечения будут платить 80 тыс. рублей в месяц

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Мера поддержки рассчитана на 2026 год. Право на получение выплаты учитывается с 1 августа, при этом гражданин должен фактически находиться в мобилизационном резерве и участвовать в защите объектов в соответствующем календарном месяце.

Перечень получателей будет ежемесячно формировать региональное Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике на основании данных, предоставляемых Балтийским высшим военно-морским училищем имени Ушакова.

Выплата будет назначаться без заявления. Средства перечислят через Центр социальной поддержки населения на банковские счета получателей. Деньги за август поступят в сентябре, за сентябрь — в октябре, за октябрь — в ноябре, за ноябрь — в декабре. Выплату за декабрь перечислят в январе 2027 года.

Финансировать новую меру поддержки планируют из резервного фонда правительства Калининградской области.

Матвей Николаев