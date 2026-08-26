В Мурманске привлекли 20 волонтеров к очистке Кольского залива от нефти

Около 20 волонтеров убирали загрязненный участок побережья в Мурманске после обнаружения нефтепродуктов в Кольском заливе. Об этом сообщили в оперативном штабе Мурманской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нефтепродукты убирали студенты, специалисты, жители региона и люди, которые ранее помогали ликвидировать разлив мазута на Черноморском побережье

Фото: Оперштаб Мурманской области Нефтепродукты убирали студенты, специалисты, жители региона и люди, которые ранее помогали ликвидировать разлив мазута на Черноморском побережье

Фото: Оперштаб Мурманской области

Кольский залив очищали добровольцы движения «Экосистема». Как пишут в региональном оперштабе, они собрали 24 мешка отходов. Нефтепродукты убирали студенты, специалисты, жители региона и люди, которые ранее помогали ликвидировать разлив мазута на Черноморском побережье.

Сообщается, что собранные отходы вывезли городские службы Мурманска и ООО «ЭКОПРОМ». Росприроднадзор обследовал побережье Кольского залива. Во время прилива специалисты возьмут пробы в Мурманске, а 27 августа продолжат проверку в Коле.

В Кольском округе при осмотре побережья новых следов загрязнения не обнаружили. Мониторинг продолжается. Нефтепродукты в акватории Кольского залива заметили 25 августа, источник загрязнения пока устанавливают.

Карина Дроздецкая