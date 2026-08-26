Пункты оплаты ЗСД на севере Петербурга перевели на автоматический режим

На пунктах взимания платы северного участка Западного скоростного диаметра Санкт-Петербурга отказались от услуг кассиров-операторов. Речь идет о пунктах в районе развязок с КАД Север и трассой «Скандинавия». В дальнейшем автоматический режим планируют распространить на все пункты оплаты ЗСД, сообщили 26 августа в «Магистрали Северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На северном участке ЗСД отказались от кассиров на пунктах оплаты

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ На северном участке ЗСД отказались от кассиров на пунктах оплаты

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Для водителей, которые не используют транспондеры, оплату принимают специальные платежные аппараты. Они позволяют проехать без участия кассира.

Более 94% автомобилистов проезжают пункты оплаты без остановки по транспондерным полосам, обозначенным зелеными знаками. Остальные около 6% водителей преимущественно оплачивают проезд банковскими картами или с помощью NFC-устройств.

Для такой оплаты автомобилистам необходимо выбирать полосы под синими знаками, оборудованные терминалами для банковских карт и бесконтактных устройств.

Матвей Николаев