Вузы и ссузы внедрят индивидуальные учебные планы для родивших свердловчанок

Власти прорабатывают вопрос с руководством средних специальных и высших учебных заведений в Свердловской области о переводе на индивидуальный учебный план студенток, которые родили во время обучения, рассказал губернатор Денис Паслер во время вручения государственных наград за заслуги по укреплению института семьи и воспитанию детей. Он подчеркнул, что в организациях также создадут комнаты матери и ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Наша задача показать молодым людям, что рождение детей не нужно откладывать на потом, что в Свердловской области созданы условия, чтобы совмещать карьеру и родительство, становиться многодетными семьями»,— сказал господин Паслер.

Губернатор заявил, что изменение станет частью новой уральской демографической доктрины — системы комплексной поддержки рождаемости и многодетности в Свердловской области. Глава региона отметил, что документ был разработан с учетом предложений участниц женского форума «Создавая жизнь», который прошел в июле в Екатеринбурге. По словам губернатора, на все новые меры в бюджете Среднего Урала намерены дополнительно предусмотреть более 2,5 млрд руб.

Денис Паслер отметил, что до конца 2026 года в Свердловской области введут уроки семьеведения в старших классах, вузах и ссузах, увеличат максимальный размер областного материнского капитала со 182 тыс. до 800 тыс. руб. и внедрят ежемесячную выплату в 30 тыс. руб. для студенток, которые родили во время учебы. Губернатор заверил, что меры позволят девушкам «спокойно принять решение о замужестве и рождении ребенка».

Василий Алексеев