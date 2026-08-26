Свердловские школьники и студенты начнут проходить семьеведение

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил министерству образования региона разработать и внедрить в учебные планы старшеклассников и студентов на Среднем Урале курс «Семьеведение». Об этом он заявил во время вручения государственных наград за заслуги по укреплению института семьи и воспитанию детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Ранее введение уроков семьеведения в школах обсуждали в Свердловской области в 2024 году. Тогда в министерстве образования региона планировали проводить их суммарно 34 часа в 6-7 или 8-9 классах. В ведомстве отмечали, что новый предмет не станет «большой нагрузкой для детей». С этим чиновники указывали, что с семьеведение не будет являться обязательным, и решение о его введении будет зависеть от самих школ.

Ввести семьеведение («Моя семья») в школьную программу предложила в 2023 году глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Соответствующий урок стал проводиться с 2024 года в факультативном формате. По данным Минпросвещения РФ на май 2025 года, в апробации курса «Моя семья» участвовали более 1,5 тыс. педагогов из 45 регионов и 865 образовательных организаций. В 2026 году стало известно, что с 1 сентября в школах введут курс «Моя семья» и для учеников младших классов. Среди тем, заявленных в программе, — «Историческая память», «Любовь к Родине», «Крепкая семья». По утверждению авторов-разработчиков, занятия также будут факультативными.

Господин Паслер заявил, что изменения станут частью новой уральской демографической доктрины региона — системы комплексной поддержки рождаемости и многодетности в Свердловской области. Глава региона отметил, что документ был разработан с учетом предложений участниц женского форума «Создавая жизнь», который прошел в июле в Екатеринбурге. По словам губернатора, на все новые меры в бюджете региона намерены дополнительно предусмотреть более 2,5 млрд руб. Изменения также включают увеличение максимального размера областного материнского капитала со 182 тыс. до 800 тыс. руб. и внедрение ежемесячной выплаты в 30 тыс. руб. для студенток, которые родили во время учебы.

Василий Алексеев