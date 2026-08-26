Свердловские власти выпустят энциклопедию о семейных ценностях

Власти Свердловской области подготовят «большую энциклопедию» о семейных ценностях, рассказал губернатор Денис Паслер во время вручения государственных наград за заслуги по укреплению института семьи и воспитанию детей. По его словам, книгу разместят в историческом мультимедийном парке «Россия — Моя история. Свердловская область». Господин Паслер добавил, что на площадке также установят музейную экспозицию «Два крыла одного полета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Губернатор пояснил, что энциклопедию и экспозицию разработают в рамках новой уральской демографической доктрины — системы комплексной поддержки рождаемости и многодетности в Свердловской области. Глава региона отметил, что документ был создан с учетом предложений участниц женского форума «Создавая жизнь», который прошел в июле в Екатеринбурге. По словам губернатора, на все новые меры в бюджете Среднего Урала намерены дополнительно предусмотреть более 2,5 млрд руб.

Денис Паслер отметил, что в рамках реализации доктрины в Свердловской области с 2027 года начнут проводить уроки семьеведения в старших классах, вузах и ссузах, распространят «Семейный стандарт» на организации культуры, спорта и общественного питания, установят гибкий график на предприятиях для молодых и многодетных семей, увеличат максимальный размер областного материнского капитала со 182 тыс. до 800 тыс. руб., внедрят индивидуальные учебные планы и введут ежемесячную выплату в 30 тыс. руб. для студенток, которые родили во время учебы. Губернатор заверил, что меры позволят девушкам «спокойно принять решение о замужестве и рождении ребенка».

Василий Алексеев