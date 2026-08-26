Свердловские компании введут гибкий график для молодых и многодетных родителей

Власти Свердловской области утвердили региональный корпоративный демографический стандарт, который предусматривает поддержку молодых и многодетных родителей и отражает принцип «чем больше семья, тем больше возможностей», рассказал губернатор Денис Паслер во время вручения государственных наград за заслуги по укреплению института семьи и воспитанию детей. По его словам, к реализации документа уже приступили «многие предприятия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер (слева)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Денис Паслер (слева)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Устанавливают гибкий график работы, предоставляют материальную поддержку при рождении детей, оказывают содействие в решении жилищного вопроса. Я надеюсь, что все предприятия присоединятся»,— сказал господин Паслер.

Губернатор заявил, что изменения станут частью новой уральской демографической доктрины — системы комплексной поддержки рождаемости и многодетности в Свердловской области. Глава региона отметил, что документ был разработан с учетом предложений участниц женского форума «Создавая жизнь», который прошел в июле в Екатеринбурге. По словам губернатора, на все новые меры в бюджете Среднего Урала намерены дополнительно предусмотреть более 2,5 млрд руб.

Денис Паслер отметил, что с 2027 года в Свердловской области начнут проводить уроки семьеведения в старших классах, вузах и ссузах, увеличат максимальный размер областного материнского капитала со 182 тыс. до 800 тыс. руб., внедрят индивидуальные учебные планы и введут ежемесячную выплату в 30 тыс. руб. для студенток, которые родили во время учебы. Губернатор заверил, что меры позволят девушкам «спокойно принять решение о замужестве и рождении ребенка».

Василий Алексеев