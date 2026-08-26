Паслер заявил о начале внедрения «Семейного стандарта» в свердловские учреждения
В организации культуры, спорта и общественного питания Свердловской области будет внедрен семейно-ориентированный стандарт до начала 2027 года, рассказал губернатор Денис Паслер во время вручения государственных наград за заслуги по укреплению института семьи и воспитанию детей. По его словам, учреждения будут работать по принципу «чем больше семья, тем больше возможностей».
Денис Паслер во время вручения госнаград
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
«Здесь мы имеем в виду не только скидки для многодетных, но и организацию новых пространств, приоритетное обслуживание в социальных учреждениях. Прорабатываем перевод детских садов на гибкий график работы, организацию продленки для детей младшего школьного возраста и создание клубов многодетных семей»,— пояснил господин Паслер.
Он добавил, что аналогичный принцип будет применяться в отношении молодых и многодетных родителей свердловскими компаниями. «Предприятия устанавливают гибкий график работы, предоставляют материальную поддержку при рождении детей, оказывают содействие в решении жилищного вопроса. Я надеюсь, что все предприятия присоединятся»,— сказал Денис Паслер.
Губернатор заявил, что изменение станет частью новой уральской демографической доктрины — системы комплексной поддержки рождаемости и многодетности в Свердловской области. Глава региона отметил, что документ был разработан с учетом предложений участниц женского форума «Создавая жизнь», который прошел в июле в Екатеринбурге. По словам губернатора, на все новые меры в бюджете Среднего Урала намерены дополнительно предусмотреть более 2,5 млрд руб.
Денис Паслер отметил, что с 2027 года в Свердловской области начнут проводить уроки семьеведения в старших классах, вузах и ссузах, увеличат максимальный размер областного материнского капитала со 182 тыс. до 800 тыс. руб., внедрят индивидуальные учебные планы и введут ежемесячную выплату в 30 тыс. руб. для студенток, которые родили во время учебы. Губернатор заверил, что меры позволят девушкам «спокойно принять решение о замужестве и рождении ребенка».