Паслер заявил о начале внедрения «Семейного стандарта» в свердловские учреждения

В организации культуры, спорта и общественного питания Свердловской области будет внедрен семейно-ориентированный стандарт до начала 2027 года, рассказал губернатор Денис Паслер во время вручения государственных наград за заслуги по укреплению института семьи и воспитанию детей. По его словам, учреждения будут работать по принципу «чем больше семья, тем больше возможностей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер во время вручения госнаград

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Денис Паслер во время вручения госнаград

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Здесь мы имеем в виду не только скидки для многодетных, но и организацию новых пространств, приоритетное обслуживание в социальных учреждениях. Прорабатываем перевод детских садов на гибкий график работы, организацию продленки для детей младшего школьного возраста и создание клубов многодетных семей»,— пояснил господин Паслер.

Он добавил, что аналогичный принцип будет применяться в отношении молодых и многодетных родителей свердловскими компаниями. «Предприятия устанавливают гибкий график работы, предоставляют материальную поддержку при рождении детей, оказывают содействие в решении жилищного вопроса. Я надеюсь, что все предприятия присоединятся»,— сказал Денис Паслер.

Губернатор заявил, что изменение станет частью новой уральской демографической доктрины — системы комплексной поддержки рождаемости и многодетности в Свердловской области. Глава региона отметил, что документ был разработан с учетом предложений участниц женского форума «Создавая жизнь», который прошел в июле в Екатеринбурге. По словам губернатора, на все новые меры в бюджете Среднего Урала намерены дополнительно предусмотреть более 2,5 млрд руб.

Денис Паслер отметил, что с 2027 года в Свердловской области начнут проводить уроки семьеведения в старших классах, вузах и ссузах, увеличат максимальный размер областного материнского капитала со 182 тыс. до 800 тыс. руб., внедрят индивидуальные учебные планы и введут ежемесячную выплату в 30 тыс. руб. для студенток, которые родили во время учебы. Губернатор заверил, что меры позволят девушкам «спокойно принять решение о замужестве и рождении ребенка».

Василий Алексеев