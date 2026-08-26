Свердловские власти увеличат размер регионального маткапитала до 800 тыс. рублей

Максимальный размер регионального материнского капитала в Свердловской области будет увеличен со 182 тыс. до 800 тыс. руб. до конца 2026 года, заявил губернатор Денис Паслер во время вручения государственных наград за заслуги по укреплению института семьи и воспитанию детей. Он добавил, что ранее женщины могли получить выплату в 182 тыс. руб. за рождение третьего или последующего ребенка единожды, однако после изменений средства будут направлять «за каждого третьего и последующего ребенка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер (в центре)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Денис Паслер (в центре)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«При этом размер будет увеличен и дифференцирован в зависимости от количества детей. За третьего ребенка — 500 тыс. руб., за четвертого — 600 тыс. руб., за пятого — 700 тыс. руб., за шестого и каждого последующего – 800 тыс. руб. Если женщина родит третьего и последующих детей до 29 лет включительно, ей будет выплачена сразу максимальная сумма в 800 тыс. руб.»,— пояснил господин Паслер.

Губернатор отметил, что уральцам предложат получить выплату сразу или ежемесячно в течение трех лет. «Если семья выберет второй вариант, эти ресурсы можно расходовать на любые нужды. В месяц это будет выглядеть примерно следующим образом: за третьего ребенка — 13,9 тыс. руб., за четвертого — 16,7 тыс. руб., ну и за пятого — 19,45 тыс. руб., за шестого и каждого последующего ребенка, а также за рождение третьего и последующих детей до 29 лет включительно — 22,25 тыс. руб. в месяц»,— сказал Денис Паслер.

Глава Среднего Урала заявил, что изменения станут частью новой уральской демографической доктрины региона — системы комплексной поддержки рождаемости и многодетности в Свердловской области. Господин Паслер отметил, что документ был разработан с учетом предложений участниц женского форума «Создавая жизнь», который прошел в июле в Екатеринбурге. По словам губернатора, всего на все новые меры в бюджете региона намерены дополнительно предусмотреть более 2,5 млрд руб.

Василий Алексеев