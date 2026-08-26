Свердловские студентки будут получать 30 тыс. рублей в месяц за рождение ребенка

Студентки средних специальных и высших учебных заведений в Свердловской области, которые родили во время обучения, будут ежемесячно получать по 30 тыс. руб. до получения образования или до трехлетия ребенка, рассказал губернатор Денис Паслер во время вручения государственных наград за заслуги по укреплению института семьи и воспитанию детей. По его словам, мера позволит девушкам «спокойно принять решение о замужестве и рождении ребенка в период обучения на очной форме».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Господин Паслер добавил, что власти расширят возможность расходования выплаты в 500 тыс. руб. на улучшение жилищных условий женщинам, которые родили первого ребенка до 23 лет включительно. По его словам, помимо возможности потратить средства на уплату процентов по кредиту на приобретение жилья, молодые мамы смогут направить деньги на уплату первоначального взноса и на уплату основного долга по соответствующему кредиту.

Глава Среднего Урала заявил, что изменения станут частью новой уральской демографической доктрины региона — системы комплексной поддержки рождаемости и многодетности в Свердловской области. Денис Паслер отметил, что документ был разработан с учетом предложений участниц женского форума «Создавая жизнь», который прошел в июле в Екатеринбурге. По словам губернатора, всего на все новые меры в бюджете региона намерены дополнительно предусмотреть более 2,5 млрд руб. Изменения также включают увеличение максимального размера областного материнского капитала со 182 тыс. до 800 тыс. руб.

Василий Алексеев