В Свердловской области разрабатывают демографическую доктрину

В Свердловской области приступили к разработке актуальной демографической доктрины, системы комплексной поддержки рождаемости и многодетности, сообщил губернатор Денис Паслер на пленарном заседании IV Уральского форума женщин в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Оломская Фото: Полина Оломская

«Меры, которые в нее войдут, будут действительно эффективными и востребованными. Мы будем действовать в нескольких направлениях: здоровье будущих мам, поддержка молодых родителей, среда для комфортной жизни многодетных семей»,— рассказал глава региона.

Для стимулирования рождения первого ребенка Денис Паслер предложил единовременную выплату на улучшения жилищных условий и ежемесячные выплаты молодым матерям. С вузами и колледжами обсуждаются варианты их перевода на бюджетные места с индивидуальным учебным планом. Денис Паслер рассказал о планах повышения материнского капитала на третьего и последующего ребенка. Областные власти рассматривают возможность перевода детских садов на более гибкий график и создание клубов многодетных семей.

Пленарное заседание Уральского форума женщин прошло на «Екатеринбург Арене». В нем приняли участие уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а также спикеры тематических треков форума.

Уральский форум женщин прошел под девизом «Создавая жизнь» в поддержку многодетных семей. В нем приняли участие около 5 тыс. человек. Его участники могли выдвинуть на рассмотрение областным властям инициативы по улучшению качества жизни и материнства. Среди прозвучавших предложений: помощь в самом начале рождения ребенка, оборудование пандусов для колясок, введение в школах предмета семьеведение, поддержка мам-педагогов. «Лучшие предложения станут основой для большие серьезных проектов»,— пообещал Денис Паслер.

В соцсетях он анонсировал внедрение Корпоративного демографического стандарта. «Многие региональные предприятия уже включены в эту работу. Строят жилье для сотрудников или предусматривают выплаты при рождении детей. Все лучшие практики работодателей в области поддержки семей сотрудников с детьми собраны в одном документе, который рекомендован к внедрению»,— написал губернатор.

Полина Оломская