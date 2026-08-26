Жителя Ярославля арестовали по делу о публичном оправдании терроризма

В Ярославле заключили под стражу 31-летнего местного жителя, которого подозревают в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Ярославец был задержан сотрудниками полиции и областного УФСБ. По данным следствия, местный житель, придерживаясь радикальных взглядов и позиций, опубликовал в мессенджере комментарий, оправдывающий деятельность запрещенной на территории России военизированной террористической организации.

«Я в содеянном полностью раскаиваюсь. Понимаю, что совершил преступление»,— сказал задержанный на опубликованной силовиками видеозаписи.

Ранее подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление. В отношении него возбуждено дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, с использованием сети Интернет». В УМВД пояснили, что максимальное наказание по инкриминируемой статье — лишение свободы на 7 лет.

Алла Чижова