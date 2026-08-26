В Ярославской области снизилось число новых случаев онкологических заболеваний

В Ярославской области в 2025 году число зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования снизилось на 250 человек, или на 3,3% по сравнению с 2024 годом. Данные опубликованы в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Всего в 2025 году в области было выявлено 7 253 новых онкобольных. Снижение произошло впервые за последние пять лет. В целом в России количество выявленных больных с таким диагнозом выросло на 3,3% — с 698 693 до 721 690 человек.

Снизилась в регионе и одногодичная летальность больных (процент больных, умерших в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования) — с 21,05% в 2024 году до 20,27% в 2025-м. Незначительно сократилась и выявляемость заболевания на ранних стадиях (первой и второй) — с 59,9% до 58,9%. При этом в течение предыдущих четырех лет этот показатель рос.

Антон Голицын