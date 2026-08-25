В Ярославле открыли основную арену волейбольного центра
В Ярославле 25 августа состоялось открытие основной арены нового волейбольного центра. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Фото: Правительство Ярославской области
На открытии комплекса присутствовал помощник президента Николай Патрушев. Арена рассчитана на 5000 мест, она соответствует международным стандартам и сможет принимать соревнования мирового уровня. Ее строительством занимался частный инвестор.
«Проект общей стоимостью почти 9 млрд руб. стал примером слаженной работы государства и частного инвестора»,— сообщил губернатор.
Комплекс станет домашней площадкой профессионального волейбольного клуба «Ярославич». На церемонии открытия символический ключ от новой арены был передан юным представителям ярославских волейбольных династий, а местный клуб получил подарочный сертификат на новый автобус для передвижения во время выездных матчей. Первыми на арене сыграли ветераны отечественного волейбола и «Ярославича», а также председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев.
Николай Патрушев
Фото: Правительство Ярославской области
Строительство волейбольного центра велось с 2021 года с привлечением федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников. Первая очередь включала здания пляжной арены, тренировочного и подготовительно-восстановительного блоков. Объекты эксплуатируют с начала 2025 года. Вторая очередь включает основную арену.