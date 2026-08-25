«Локомотив» приостановит продажу абонементов в кассах

В Ярославле временно не будут работать кассы УКРК «Арена-2000» в связи с отключением электроэнергии. Об этом предупредили в ХК «Локомотив».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«В период с 17:30 25 августа до 13:00 26 августа 2026 г. продажа абонементов будет приостановлена в связи с отключением электроэнергии в здании "Арены-2000"»,— говорится в сообщении клуба.

Единые билеты на домашние матчи «Локомотива» на регулярный чемпионат сезона 2026-2027 годов продают с 14 августа в кассах «Арены-2000» и на сайте клуба. Их стоимость начинается от 25,8 тыс. руб.

Алла Чижова