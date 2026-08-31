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Почти 500 человек претендуют на 50 мест в нижегородском заксобрании

На 50 мест в заксобрании Нижегородской области восьмого созыва претендуют почти 500 человек. Из них 149 по округам и около 350 по спискам, подсчитал «Ъ-Приволжье».

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По спискам не прошла регистрацию только партия «Родина», которая не подала для этого ни одного документа. Больше всех кандидатов выдвинула «Единая Россия» — 80 человек. У «Справедливой России» зарегистрированы 58 кандидатов, у ЛДПР и «Партии пенсионеров» — по 55, у КПРФ — 54, у «Новых людей» — 46.

По одномандатным округам регистрацию не прошли три самовыдвиженца, также после регистрации выбыл кандидат от «Новых людей» по округу №20 Игорь Гвоздков.

В текущем созыве все 25 мандатов по округам занимали представители «Единой России». Из них в новых выборах не будут участвовать 10 человек. В 2024 году умер Александр Ефремцев (округ №18), на его место довыборы проводить не стали. Досрочно отказались от мандатов осужденные Александр Парамонов (№10) и Дмитрий Колыванов (№12). Не идут на выборы Владимир Солдатенков (№1), Соломон Апоян (№3), Юрий Лебедев (№5), Дмитрий Бедняков (№6), вышедший из ЕР Андрей Тарасов (№7), Дмитрий Малухин (№17) и Евгений Бабаев (№21).

Сдавший мандат в связи с переходом в Совет Федерации Дмитрий Краснов вновь идет на выборы по своему округу.

Как писал «Ъ-Приволжье», в восьмом созыве у многих округов поменяется нумерация из-за объединения Нижнего Новгорода и Кстовского района. Раньше Кстовский район входил в округ №20, сейчас он стал десятым округом.

Список кандидатов на выборы в заксобрание Нижегородской области VIII созыва

Округ №1

Действующий депутат — Владимир Солдатенков

  1. Елена Сергеевна Голубева 1974 г. р., предприниматель («Новые люди»);

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  2. Игорь Валентинович Зубарев 1969 г. р., предприниматель («Справедливая Россия»);
  3. Максим Игоревич Карпов 2004 г. р., самозанятый (ЛДПР);
  4. Евгений Александрович Манаев 1988 г. р., главный механик АО «Завод Труд» (КПРФ);
  5. Алексей Борисович Подпольный 1947 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»);
  6. Кирилл Константинович Эпштейн 1971 г. р., директор дивизиона АО «НижКомАвто» («Единая Россия»).

Округ №2

Действующий депутат — Вадим Пичугин

  1. Роман Александрович Виноградов 1984 г. р., директор центра внешкольной работы «Алиса», член совета депутатов Бора («Справедливая Россия»);
  2. Денис Николаевич Дорогин 1981 г. р., директор ООО «СК Волга» («Новые люди»);
  3. Алена Игоревна Доронова 1992 г. р., временно неработающая (ЛДПР);
  4. Артем Маркович Ларькин 1990 г. р., менеджер АО «Тандер» (КПРФ);
  5. Нина Михайловна Мауль 1988 г. р., специалист АНО «Нижегородский учебный консультационный центр "Станкоинформ"» («Партия пенсионеров»);
  6. Вадим Владимирович Пичугин 1984 г. р., директор ООО «Спецзастройщик Терминал строительные комплектации», депутат ЗСНО («Единая Россия»).

Округ №3

Действующий депутат — Соломон Апоян

  1. Иван Сергеевич Дорофеев 1998 г. р., советник директора ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области» («Новые люди»);
  2. Любовь Александровна Комарова 1984 г. р., заведующая детсадом №386 («Партия пенсионеров»);
  3. Владимир Антонович Москаленко 1994 г. р., директор по связям с общественностью ООО «Калинка-энерго» («Единая Россия»);
  4. Венера Павловна Прошкина 1978 г. р., эксперт АО «Х5 Синергия» (ЛДПР);
  5. Нина Николаевна Селихова 1998 г. р., старший помощник депутата ЗСНО («Справедливая Россия»);
  6. Евгений Алексеевич Степанов 1985 г. р., секретарь местного отделения КПРФ (КПРФ).

Округ №4

Действующий депутат — Василий Суханов

  1. Светлана Юрьевна Осипова 1977 г. р., предприниматель («Новые люди»);
  2. Андрей Владимирович Панягин 1986 г. р., предприниматель («Справедливая Россия»);
  3. Ольга Вячеславовна Полуэктова 1975 г. р., уборщик лаборатории патологоанатомического отделения Нижегородского областного онкодиспансера («Партия пенсионеров»);
  4. Дмитрий Вячеславович Семин 1980 г. р., гендиректор ООО ЧОО «СБ-Рысь» (КПРФ);
  5. Василий Иванович Суханов 1966 г. р., председатель комитета ЗС НО по градразвитию («Единая Россия»);
  6. Игорь Николаевич Теленков 1977 г. р., гендиректор АО «Элитно-семеноводческое хозяйство Учхоз», депутат гордумы Нижнего Новгорода (ЛДПР).

Округ №5

Действующий депутат — Юрий Лебедев

  1. Евгений Александрович Валеев 1985 г. р., инженер-конструктор АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» (КПРФ);
  2. Евгений Вячеславович Лепехин 1965 г. р., начальник отдела ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» («Справедливая Россия»);
  3. Татьяна Александровна Лутохина 1960 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»);
  4. Михаил Юрьевич Морозов 1976 г. р., гендиректор АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» («Единая Россия»);
  5. Эдуард Игоревич Романов 1985 г. р., региональный менеджер по продажам у ИП Корсун В. П. («Новые люди»);
  6. Анжелика Александровна Трегуб 1986 г. р., предприниматель (ЛДПР).

Округ №6

Действующий депутат — Дмитрий Бедняков

  1. Елена Николаевна Запевалова 1972 г. р., руководитель службы по охране труда АО «Борский стекольный завод» («Новые люди»);
  2. Алла Петровна Козлова 1967 г. р., помощник депутата ЗС НО (КПРФ);
  3. Павел Андреевич Куварзин 1991 г. р., сменный техник ООО «Система ПБО» («Справедливая Россия»);
  4. Илья Николаевич Храмов 1987 г. р., исполнительный ООО «Птицеводческое предприятие Выксунское» («Единая Россия»);
  5. Марина Валентиновна Шумилова 1962 г. р., пенсионер (ЛДПР);
  6. Ирина Эдуардовна Юферева 1961 г. р., оператор котельной филиала ФГБУ «ЦЖКУ» («Партия пенсионеров»).

Округ №7

Действующий депутат — Андрей Тарасов

  1. Михаил Юрьевич Гаранин 1979 г. р., адвокат («Новые люди»);
  2. Светлана Вячеславовна Зотова 1980 г. р., старший клиентский менеджер ЕСЗК ПАО «Сбербанк» («Партия пенсионеров»);
  3. Ярослав Александрович Комиссаров 2002 г. р., руководитель отдела маркетинга АНО «Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления» (КПРФ);
  4. Дмитрий Константинович Николаев 1977 г. р., временно неработающий (ЛДПР);
  5. Максим Евгеньевич Ребров 1986 г. р., депутат ЗС НО – руководитель аппарата заксобрания («Единая Россия»);
  6. Геннадий Юрьевич Шипилов 1963 г. р., начальник отдела по гражданской обороне Нижегородского областного клинического онкодиспансера («Справедливая Россия»).

Округ №8

Действующий депутат — Юрий Балашов

  1. Юрий Павлович Балашов 1971 г. р., финансовый директор ООО «Центр развития стоматологии Садко», депутат ЗСНО («Единая Россия»);
  2. Юлия Михайловна Вахонина 1980 г. р., гендиректор ООО «Центр организации торгов» («Новые люди»);
  3. Алексей Алексеевич Кожухов 1983 г. р., директор АНО СК «Центр спортивного воспитания», депутат гордумы Нижнего Новгорода («Справедливая Россия»);
  4. Иван Семенович Корниенко 1994 г. р., исполнительный директор ООО «Нижегородская центральная управляющая компания», депутат гордумы Нижнего Новгорода (ЛДПР);
  5. Альбина Ивановна Пивикова 1957 г. р., старший воспитатель детсада №404 («Партия пенсионеров»);
  6. Ксения Сергеевна Пожарова 1994 г. р., предприниматель (КПРФ).

Округ №9

Действующий депутат — Наталья Смотракова

  1. Татьяна Петровна Бакаева 1988 г. р., учитель-дефектолог детсада №225 («Партия пенсионеров»);
  2. Ирина Юрьевна Молькова 1979 г. р., помощник депутата ЗСНО, депутат гордумы Нижнего Новгорода (ЛДПР);
  3. Марина Владимировна Оверина 1977 г. р., директор ООО «Магнолия» («Новые люди»);
  4. Наталья Борисовна Смотракова 1964 г. р., председатель комитета ЗС НО по соцвопросам («Единая Россия»);
  5. Анатолий Юрьевич Тарнаев 1986 г. р., помощник депутата Госдумы (КПРФ);
  6. Анна Валерьевна Татаринцева 1977 г. р., директор БФ «Доброе дело» («Справедливая Россия»).

Округ №10

Действующий депутат (сейчас это округ №20) — Антон Гребень

  1. Андрей Николаевич Боков 1982 г. р., директор ООО «Рассвет-НН» («Справедливая Россия»);
  2. Антон Александрович Гребень 1981 г. р., замдиректора по внешним коммуникациям «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» («Единая Россия»);
  3. Владимир Николаевич Гуляев 1992 г. р., временно неработающий (ЛДПР);
  4. Андрей Викторович Девонин 1982 г. р., руководитель информационно-вычислительного отдела ООО «Страж-НН» («Новые люди»);
  5. Андрей Анатольевич Копосов 1973 г. р., начальник хозотдела больницы №24 («Партия пенсионеров»);
  6. Ирина Николаевна Малышева 1983 г. р., гендиректор ООО «Веста» (КПРФ).

Округ №11

Депутатом (сейчас это округ №10) был Александр Парамонов, ушел досрочно

  1. Ирина Павловна Воронина 1970 г. р., заведующая детсадом №36 (КПРФ);
  2. Анатолий Павлович Зверев 1976 г. р., директор ООО «Свот сервис» (ЛДПР);
  3. Андрей Валерьевич Куваев 1983 г. р, директор Регионального центра адаптивных видов спорта («Единая Россия»);
  4. Артем Александрович Мансуров 1995 г. р., предприниматель («Новые люди»);
  5. Михаил Евгеньевич Носов 1975 г. р., директор ООО «Спецзастройщик "Быт-Сервис"» («Справедливая Россия»), имелась судимость по ч. 1 ст.199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов» (погашена 04.03.2004 г.);
  6. Константин Михайлович Телегин 2005 г. р., учащийся Дзержинского политехнического института («Партия пенсионеров»).

Округ №12

Действующий депутат (сейчас это округ №11) — Евгений Люлин

  1. Нина Александровна Аранович 1985 г. р., директор ФОК «Ока» («Справедливая Россия»);
  2. Роман Владимирович Беликов 1982 г. р., гендиректор ЗАО «Прозрачные ключи», депутат гордумы Дзержинска (ЛДПР);
  3. Андрей Иванович Белов 1999 г. р., главный электрик ООО «Элемент» («Новые люди»);
  4. Андрей Алексеевич Горюнов 1994 г. р., гендиректор ООО «СК Город», депутат гордумы Дзержинска (КПРФ);
  5. Евгений Борисович Люлин 1957 г. р., председатель заксобрания Нижегородской области VII созыва («Единая Россия»);
  6. Анастасия Алексеевна Найденкова 2005 г. р., учащаяся Дзержинского политехнического института («Партия пенсионеров»).

Округ №13

Депутатом (сейчас это округ №12) был Дмитрий Колыванов, ушел досрочно

  1. Арсен Гарабедович Крбашян 2003 г. р., директор ООО «Уютно и точка», член совета депутатов Балахнинского округа («Новые люди»);
  2. Елена Михайловна Крылова 1983 г. р., директор Павловского исторического музея, член совета депутатов Павловского округа («Справедливая Россия»);
  3. Наталия Александровна Наумова 1984 г. р., директор молодежного центра «Пилот», член совета депутатов Павловского округа (ЛДПР);
  4. Игорь Николаевич Норенков 1971 г. р., председатель комитета ЗСНО по экономике («Единая Россия»);
  5. Любовь Евгеньевна Пономарева 1988 г. р., домохозяйка (КПРФ);
  6. Надежда Николаевна Среднева 1959 г. р., экономист администрации Вачского округа («Партия пенсионеров»).

Округ №14

Действующий депутат (сейчас это округ №13) — Игорь Тюрин

  1. Григорий Евгеньевич Антяшов 2000 г. р., предприниматель (КПРФ);
  2. Надежда Павловна Бушуева 1987 г. р., временно неработающая («Партия пенсионеров»), имелись две судимости по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» (одна погашена 19.12.2020 г., вторая – 08.02.2023 г.);
  3. Илья Андреевич Зарубин 2000 г. р., предприниматель («Новые люди»);
  4. Наталия Геннадьевна Логинова 1970 г. р., специалист фонда «Центр защиты прав граждан» («Справедливая Россия»);
  5. Юлия Алексеевна Любавина 1981 г. р., помощник депутата гордумы Нижнего Новгорода (ЛДПР);
  6. Игорь Александрович Тюрин 1967 г. р., гендиректор АО «Каравай», депутат ЗСНО («Единая Россия»).

Округ №15

Действующий депутат (сейчас это округ №14) — Александр Барыков

  1. Александр Михайлович Барыков 1968 г. р., замдиректора АО «ВМЗ», депутат ЗС НО («Единая Россия»);
  2. Наталья Викторовна Гусева 1963 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»), имелась судимость по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» (погашена 19.10.2006 г.);
  3. Марина Алексеевна Лютина 1995 г. р., воспитатель детского сада №29 («Справедливая Россия»);
  4. Роман Александрович Митрофанов 1978 г. р., начальник цеха АО «Окская судоверфь», член совета депутатов Выксы (КПРФ);
  5. Даниил Александрович Муравьев 1995 г. р., кладовщик ООО «Ладья ААМ» (ЛДПР);
  6. Муносибжон Нематович Хамракулов 1985 г. р., детский хирург Кулебакской ЦРБ (Новые люди).

Округ №16

Действующий депутат (сейчас это округ №15) — Юрий Якимов

  1. Владислав Валерьевич Адамов 1991 г. р., ведущий специалист ФГУП «PФЯЦ-ВНИИЭФ» («Новые люди»);
  2. Татьяна Юрьевна Горчакова 1974 г. р., гендиректор АО «ДБ Авангард», депутат гордумы Сарова (ЛДПР);
  3. Алексей Владимирович Куракин 1981 г. р., начальник группы материально-технического снабжения МУП «Горводоканал» («Партия пенсионеров»);
  4. Сергей Владимирович Тучин 1994 г. р., директор операционного офиса «Саровский» ПАО «Банк ВТБ» (КПРФ);
  5. Игорь Викторович Чураков 1991 г. р., станочник ФГУП «PФЯЦ-ВНИИЭФ» («Справедливая Россия»);
  6. Юрий Минович Якимов 1953 г. р., замдиректора ФГУП «PФЯЦ-ВНИИЭФ», депутат ЗС НО («Единая Россия»).

Округ №17

Депутатом (сейчас это округ №16) был Дмитрий Краснов (делегирован в Совет Федерации)

  1. Сергей Алексеевич Вдовин 1984 г. р., начальник конструкторского бюро АО «Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА"», депутат гордумы Арзамаса (КПРФ);
  2. Андрей Евгеньевич Гусев 1971 г. р., предприниматель, депутат гордумы Арзамаса («Справедливая Россия»);
  3. Алексей Александрович Здюмаев 1979 г. р., директор ООО «РАВТ», член совета депутатов Лысковского округа (ЛДПР);
  4. Дмитрий Германович Краснов 1959 г. р., сенатор («Единая Россия»);
  5. Кристина Алексеевна Новикова 2001 г. р., специалист РДДМ «Движение первых» Нижегородской области («Новые люди»);
  6. Ольга Николаевна Чернова 1974 г. р., заведующая детсадом №34 («Партия пенсионеров»).

Округ №18

Действующий депутат (сейчас это округ №17) — Дмитрий Малухин

  1. Ангелина Александровна Голубева 1957 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»);
  2. Владимир Александрович Иванцов 1986 г. р., супервайзер ООО «Альбион – 2002», член совета депутатов Починковского округа («Справедливая Россия»);
  3. Роман Олегович Ильинский 1996 г. р., электрик ООО «Стройконтинент – НН», член совета депутатов Вадского округа (ЛДПР);
  4. Алексей Валерьевич Катков 1979 г. р., самозанятый, член совета депутатов Вадского округа (КПРФ);
  5. Леонид Дагобертович Литвиненко 1954 г. р., главный советник губернатора по взаимодействию с депутатами («Единая Россия»);
  6. Денис Сергеевич Ситников 1999 г. р., замдиректора ООО «Арзамасская типография» («Новые люди»).

Округ №19

Депутатом (сейчас это округ №18) был Александр Ефремцев (умер в 2024 году)

  1. Рустам Абдулкадерович Досаев 1984 г. р., руководитель фракции партии «Новые люди» в ЗС НО («Единая Россия»);
  2. Александр Иванович Кляузов 1952 г. р., пенсионер, член совета депутатов Дальнеконстантиновского округа («Справедливая Россия»);
  3. Ирина Анатольевна Комарова 2002 г. р., советник директора школы №6 («Партия пенсионеров»);
  4. Александр Константинович Лавринов 1963 г. р., директор МКУ «Сервисная служба учреждений культуры», член совета депутатов Сергачского округа (КПРФ);
  5. Наталья Ивановна Птушко 1963 г. р., пенсионер (ЛДПР);
  6. Олег Анатольевич Федоричев 1966 г. р., самозанятый («Новые люди»).

Округ №20

Действующий депутат (сейчас это округ №19) — Валерий Антипов

  1. Валерий Александрович Антипов 1964 г. р., гендиректор ООО «Фирма АКА», депутат ЗС НО («Единая Россия»);
  2. Наталья Владимировна Добровольцева 1973 г. р., воспитатель детсада «Солнышко», член совета депутатов Спасского округа («Справедливая Россия»);
  3. Владимир Алексеевич Ершов 1979 г. р., директор ООО «ЦСН», член совета депутатов Лысковского округа (ЛДПР);
  4. Ольга Васильевна Назарова 1970 г. р., замдиректора Лысковской межпоселенческой библиотечной системы («Партия Пенсионеров»);
  5. Евгений Федорович Сахаров 1984 г. р., предприниматель, член совета депутатов Лысковского округа (КПРФ).

Округ №21

Действующий депутат — Евгений Бабаев

  1. Дмитрий Олегович Баруткин 1998 г. р., инженер военного представительства («Новые люди»);
  2. Кирилл Михайлович Ваганов 1987 г. р., гендиректор ООО «Электромонтажный проектный центр "ЭнергоАудит"», член совета депутатов Володарского округа (ЛДПР);
  3. Константин Михайлович Дежурнов 1978 г. р., гендиректор ООО «ТехноГрупп», член совета депутатов Балахнинского округа («Единая Россия»);
  4. Андрей Петрович Крылов 1974 г. р., зампредседателя совета депутатов Балахнинского округа («Справедливая Россия»);
  5. Максим Александрович Протасов 1971 г. р., предприниматель (КПРФ);
  6. Герман Эдвардович Шульпин 2002 г. р., ведущие инженер управления образования администрации Балахнинского округа («Партия пенсионеров»).

Округ №22

Действующий депутат — Владимир Беспалов

  1. Роман Владиславович Атмахов 1993 г. р., аппаратчик АО «ГосНИИ "Кристалл"», член совета депутатов Чкаловска (ЛДПР);
  2. Владимир Викторович Беспалов 1971 г. р., председатель комитета заксобрания по ЖКХ («Единая Россия»);
  3. Татьяна Евгеньевна Данилова 1983 г. р., директор МУП «Чкаловскэнергоресурс», член совета депутатов Чкаловска («Новые люди»);
  4. Ольга Степановна Жукова 1963 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»);
  5. Николай Леонтьевич Рязанов 1964 г. р., председатель колхоза «Красный маяк», депутат земского собрания Городецкого округа (КПРФ);
  6. Михаил Владимирович Филиппов 1973 г. р., директор ООО «Радуга» («Справедливая Россия»).

Округ №23

Действующий депутат — Александр Шаронов

  1. Кристина Александровна Абрамова 1989 г. р., оператор АО «Борский стекольный завод» (КПРФ);
  2. Сергей Александрович Алешкин 1988 г. р., гендиректор ООО «Партс деливери» («Справедливая Россия»);
  3. Виталий Сергеевич Градобоев 1987 г. р., директор ООО «Техносоюзсервис», член совета депутатов Бора («Новые люди»);
  4. Роман Евгеньевич Руднев 1979 г. р., гендиректор ООО «Алюмика», член совета депутатов Бор (ЛДПР);
  5. Виктор Васильевич Сандуляк 1966 г. р., тренер спортивно-оздоровительного комплекса «Взлет» («Партия пенсионеров»);
  6. Александр Георгиевич Шаронов 1971 г. р., председатель правления ПАО «НБД-Банк», депутат ЗС НО («Единая Россия»).

Округ №24

Действующий депутат — Александр Степанов

  1. Наталья Евгеньевна Азикова 1987 г. р., директор АНО «Центр развития бизнеса "Потенциал"» («Новые люди»);
  2. Людмила Ивановна Ларина 1957 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»);
  3. Александр Владимирович Сидельников 1986 г. р., начальник службы безопасности
  4. ООО «Атомэнергопроект», член совета депутатов Семеновского округа (ЛДПР);
  5. Алексей Владимирович Степанов 1961 г. р., гендиректор АО «Ильино-Заборское», депутат ЗС НО («Единая Россия»);
  6. Сергей Александрович Стряпшин 1979 г. р., военный пенсионер (КПРФ);
  7. Игорь Васильевич Яров 1986 г. р., гендиректор ООО «Люмен», член совета депутатов Воскресенского округа («Справедливая Россия»).

Округ №25

Действующий депутат — Александр Табачников

  1. Алексей Дмитриевич Втюрин 1983 г. р., директор ООО «ТрансСервис», член совета депутатов Тоншаевского округа («Новые люди»);
  2. Сергей Владимирович Костюнин 1990 г. р., предприниматель, член совета депутатов Уренского округа (ЛДПР);
  3. Александр Федорович Скворцов 1990 г. р., директор ФОК г. Урень, член совета депутатов Уренского округа («Справедливая Россия»);
  4. Алексей Николаевич Смирнов 1974 г. р., главный инженер ООО «Северные коммунальные сети», член совета депутатов Тоншаевского округа («Партия пенсионеров»);
  5. Александр Феликсович Табачников 1965 г. р., замдиректора филиала «Гражданское и инфраструктурное строительство» АО «Газстройпром», депутат ЗС НО («Единая Россия»);
  6. Ольга Владимировна Юмакова 1975 г. р., предприниматель (КПРФ).

Ирина Швецова