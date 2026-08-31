Почти 500 человек претендуют на 50 мест в нижегородском заксобрании
На 50 мест в заксобрании Нижегородской области восьмого созыва претендуют почти 500 человек. Из них 149 по округам и около 350 по спискам, подсчитал «Ъ-Приволжье».
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
По спискам не прошла регистрацию только партия «Родина», которая не подала для этого ни одного документа. Больше всех кандидатов выдвинула «Единая Россия» — 80 человек. У «Справедливой России» зарегистрированы 58 кандидатов, у ЛДПР и «Партии пенсионеров» — по 55, у КПРФ — 54, у «Новых людей» — 46.
По одномандатным округам регистрацию не прошли три самовыдвиженца, также после регистрации выбыл кандидат от «Новых людей» по округу №20 Игорь Гвоздков.
В текущем созыве все 25 мандатов по округам занимали представители «Единой России». Из них в новых выборах не будут участвовать 10 человек. В 2024 году умер Александр Ефремцев (округ №18), на его место довыборы проводить не стали. Досрочно отказались от мандатов осужденные Александр Парамонов (№10) и Дмитрий Колыванов (№12). Не идут на выборы Владимир Солдатенков (№1), Соломон Апоян (№3), Юрий Лебедев (№5), Дмитрий Бедняков (№6), вышедший из ЕР Андрей Тарасов (№7), Дмитрий Малухин (№17) и Евгений Бабаев (№21).
Сдавший мандат в связи с переходом в Совет Федерации Дмитрий Краснов вновь идет на выборы по своему округу.
Как писал «Ъ-Приволжье», в восьмом созыве у многих округов поменяется нумерация из-за объединения Нижнего Новгорода и Кстовского района. Раньше Кстовский район входил в округ №20, сейчас он стал десятым округом.
Список кандидатов на выборы в заксобрание Нижегородской области VIII созыва
Округ №1
Действующий депутат — Владимир Солдатенков
- Елена Сергеевна Голубева 1974 г. р., предприниматель («Новые люди»);
- Игорь Валентинович Зубарев 1969 г. р., предприниматель («Справедливая Россия»);
- Максим Игоревич Карпов 2004 г. р., самозанятый (ЛДПР);
- Евгений Александрович Манаев 1988 г. р., главный механик АО «Завод Труд» (КПРФ);
- Алексей Борисович Подпольный 1947 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»);
- Кирилл Константинович Эпштейн 1971 г. р., директор дивизиона АО «НижКомАвто» («Единая Россия»).
Округ №2
Действующий депутат — Вадим Пичугин
- Роман Александрович Виноградов 1984 г. р., директор центра внешкольной работы «Алиса», член совета депутатов Бора («Справедливая Россия»);
- Денис Николаевич Дорогин 1981 г. р., директор ООО «СК Волга» («Новые люди»);
- Алена Игоревна Доронова 1992 г. р., временно неработающая (ЛДПР);
- Артем Маркович Ларькин 1990 г. р., менеджер АО «Тандер» (КПРФ);
- Нина Михайловна Мауль 1988 г. р., специалист АНО «Нижегородский учебный консультационный центр "Станкоинформ"» («Партия пенсионеров»);
- Вадим Владимирович Пичугин 1984 г. р., директор ООО «Спецзастройщик Терминал строительные комплектации», депутат ЗСНО («Единая Россия»).
Округ №3
Действующий депутат — Соломон Апоян
- Иван Сергеевич Дорофеев 1998 г. р., советник директора ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области» («Новые люди»);
- Любовь Александровна Комарова 1984 г. р., заведующая детсадом №386 («Партия пенсионеров»);
- Владимир Антонович Москаленко 1994 г. р., директор по связям с общественностью ООО «Калинка-энерго» («Единая Россия»);
- Венера Павловна Прошкина 1978 г. р., эксперт АО «Х5 Синергия» (ЛДПР);
- Нина Николаевна Селихова 1998 г. р., старший помощник депутата ЗСНО («Справедливая Россия»);
- Евгений Алексеевич Степанов 1985 г. р., секретарь местного отделения КПРФ (КПРФ).
Округ №4
Действующий депутат — Василий Суханов
- Светлана Юрьевна Осипова 1977 г. р., предприниматель («Новые люди»);
- Андрей Владимирович Панягин 1986 г. р., предприниматель («Справедливая Россия»);
- Ольга Вячеславовна Полуэктова 1975 г. р., уборщик лаборатории патологоанатомического отделения Нижегородского областного онкодиспансера («Партия пенсионеров»);
- Дмитрий Вячеславович Семин 1980 г. р., гендиректор ООО ЧОО «СБ-Рысь» (КПРФ);
- Василий Иванович Суханов 1966 г. р., председатель комитета ЗС НО по градразвитию («Единая Россия»);
- Игорь Николаевич Теленков 1977 г. р., гендиректор АО «Элитно-семеноводческое хозяйство Учхоз», депутат гордумы Нижнего Новгорода (ЛДПР).
Округ №5
Действующий депутат — Юрий Лебедев
- Евгений Александрович Валеев 1985 г. р., инженер-конструктор АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» (КПРФ);
- Евгений Вячеславович Лепехин 1965 г. р., начальник отдела ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» («Справедливая Россия»);
- Татьяна Александровна Лутохина 1960 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»);
- Михаил Юрьевич Морозов 1976 г. р., гендиректор АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» («Единая Россия»);
- Эдуард Игоревич Романов 1985 г. р., региональный менеджер по продажам у ИП Корсун В. П. («Новые люди»);
- Анжелика Александровна Трегуб 1986 г. р., предприниматель (ЛДПР).
Округ №6
Действующий депутат — Дмитрий Бедняков
- Елена Николаевна Запевалова 1972 г. р., руководитель службы по охране труда АО «Борский стекольный завод» («Новые люди»);
- Алла Петровна Козлова 1967 г. р., помощник депутата ЗС НО (КПРФ);
- Павел Андреевич Куварзин 1991 г. р., сменный техник ООО «Система ПБО» («Справедливая Россия»);
- Илья Николаевич Храмов 1987 г. р., исполнительный ООО «Птицеводческое предприятие Выксунское» («Единая Россия»);
- Марина Валентиновна Шумилова 1962 г. р., пенсионер (ЛДПР);
- Ирина Эдуардовна Юферева 1961 г. р., оператор котельной филиала ФГБУ «ЦЖКУ» («Партия пенсионеров»).
Округ №7
Действующий депутат — Андрей Тарасов
- Михаил Юрьевич Гаранин 1979 г. р., адвокат («Новые люди»);
- Светлана Вячеславовна Зотова 1980 г. р., старший клиентский менеджер ЕСЗК ПАО «Сбербанк» («Партия пенсионеров»);
- Ярослав Александрович Комиссаров 2002 г. р., руководитель отдела маркетинга АНО «Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления» (КПРФ);
- Дмитрий Константинович Николаев 1977 г. р., временно неработающий (ЛДПР);
- Максим Евгеньевич Ребров 1986 г. р., депутат ЗС НО – руководитель аппарата заксобрания («Единая Россия»);
- Геннадий Юрьевич Шипилов 1963 г. р., начальник отдела по гражданской обороне Нижегородского областного клинического онкодиспансера («Справедливая Россия»).
Округ №8
Действующий депутат — Юрий Балашов
- Юрий Павлович Балашов 1971 г. р., финансовый директор ООО «Центр развития стоматологии Садко», депутат ЗСНО («Единая Россия»);
- Юлия Михайловна Вахонина 1980 г. р., гендиректор ООО «Центр организации торгов» («Новые люди»);
- Алексей Алексеевич Кожухов 1983 г. р., директор АНО СК «Центр спортивного воспитания», депутат гордумы Нижнего Новгорода («Справедливая Россия»);
- Иван Семенович Корниенко 1994 г. р., исполнительный директор ООО «Нижегородская центральная управляющая компания», депутат гордумы Нижнего Новгорода (ЛДПР);
- Альбина Ивановна Пивикова 1957 г. р., старший воспитатель детсада №404 («Партия пенсионеров»);
- Ксения Сергеевна Пожарова 1994 г. р., предприниматель (КПРФ).
Округ №9
Действующий депутат — Наталья Смотракова
- Татьяна Петровна Бакаева 1988 г. р., учитель-дефектолог детсада №225 («Партия пенсионеров»);
- Ирина Юрьевна Молькова 1979 г. р., помощник депутата ЗСНО, депутат гордумы Нижнего Новгорода (ЛДПР);
- Марина Владимировна Оверина 1977 г. р., директор ООО «Магнолия» («Новые люди»);
- Наталья Борисовна Смотракова 1964 г. р., председатель комитета ЗС НО по соцвопросам («Единая Россия»);
- Анатолий Юрьевич Тарнаев 1986 г. р., помощник депутата Госдумы (КПРФ);
- Анна Валерьевна Татаринцева 1977 г. р., директор БФ «Доброе дело» («Справедливая Россия»).
Округ №10
Действующий депутат (сейчас это округ №20) — Антон Гребень
- Андрей Николаевич Боков 1982 г. р., директор ООО «Рассвет-НН» («Справедливая Россия»);
- Антон Александрович Гребень 1981 г. р., замдиректора по внешним коммуникациям «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» («Единая Россия»);
- Владимир Николаевич Гуляев 1992 г. р., временно неработающий (ЛДПР);
- Андрей Викторович Девонин 1982 г. р., руководитель информационно-вычислительного отдела ООО «Страж-НН» («Новые люди»);
- Андрей Анатольевич Копосов 1973 г. р., начальник хозотдела больницы №24 («Партия пенсионеров»);
- Ирина Николаевна Малышева 1983 г. р., гендиректор ООО «Веста» (КПРФ).
Округ №11
Депутатом (сейчас это округ №10) был Александр Парамонов, ушел досрочно
- Ирина Павловна Воронина 1970 г. р., заведующая детсадом №36 (КПРФ);
- Анатолий Павлович Зверев 1976 г. р., директор ООО «Свот сервис» (ЛДПР);
- Андрей Валерьевич Куваев 1983 г. р, директор Регионального центра адаптивных видов спорта («Единая Россия»);
- Артем Александрович Мансуров 1995 г. р., предприниматель («Новые люди»);
- Михаил Евгеньевич Носов 1975 г. р., директор ООО «Спецзастройщик "Быт-Сервис"» («Справедливая Россия»), имелась судимость по ч. 1 ст.199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов» (погашена 04.03.2004 г.);
- Константин Михайлович Телегин 2005 г. р., учащийся Дзержинского политехнического института («Партия пенсионеров»).
Округ №12
Действующий депутат (сейчас это округ №11) — Евгений Люлин
- Нина Александровна Аранович 1985 г. р., директор ФОК «Ока» («Справедливая Россия»);
- Роман Владимирович Беликов 1982 г. р., гендиректор ЗАО «Прозрачные ключи», депутат гордумы Дзержинска (ЛДПР);
- Андрей Иванович Белов 1999 г. р., главный электрик ООО «Элемент» («Новые люди»);
- Андрей Алексеевич Горюнов 1994 г. р., гендиректор ООО «СК Город», депутат гордумы Дзержинска (КПРФ);
- Евгений Борисович Люлин 1957 г. р., председатель заксобрания Нижегородской области VII созыва («Единая Россия»);
- Анастасия Алексеевна Найденкова 2005 г. р., учащаяся Дзержинского политехнического института («Партия пенсионеров»).
Округ №13
Депутатом (сейчас это округ №12) был Дмитрий Колыванов, ушел досрочно
- Арсен Гарабедович Крбашян 2003 г. р., директор ООО «Уютно и точка», член совета депутатов Балахнинского округа («Новые люди»);
- Елена Михайловна Крылова 1983 г. р., директор Павловского исторического музея, член совета депутатов Павловского округа («Справедливая Россия»);
- Наталия Александровна Наумова 1984 г. р., директор молодежного центра «Пилот», член совета депутатов Павловского округа (ЛДПР);
- Игорь Николаевич Норенков 1971 г. р., председатель комитета ЗСНО по экономике («Единая Россия»);
- Любовь Евгеньевна Пономарева 1988 г. р., домохозяйка (КПРФ);
- Надежда Николаевна Среднева 1959 г. р., экономист администрации Вачского округа («Партия пенсионеров»).
Округ №14
Действующий депутат (сейчас это округ №13) — Игорь Тюрин
- Григорий Евгеньевич Антяшов 2000 г. р., предприниматель (КПРФ);
- Надежда Павловна Бушуева 1987 г. р., временно неработающая («Партия пенсионеров»), имелись две судимости по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» (одна погашена 19.12.2020 г., вторая – 08.02.2023 г.);
- Илья Андреевич Зарубин 2000 г. р., предприниматель («Новые люди»);
- Наталия Геннадьевна Логинова 1970 г. р., специалист фонда «Центр защиты прав граждан» («Справедливая Россия»);
- Юлия Алексеевна Любавина 1981 г. р., помощник депутата гордумы Нижнего Новгорода (ЛДПР);
- Игорь Александрович Тюрин 1967 г. р., гендиректор АО «Каравай», депутат ЗСНО («Единая Россия»).
Округ №15
Действующий депутат (сейчас это округ №14) — Александр Барыков
- Александр Михайлович Барыков 1968 г. р., замдиректора АО «ВМЗ», депутат ЗС НО («Единая Россия»);
- Наталья Викторовна Гусева 1963 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»), имелась судимость по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» (погашена 19.10.2006 г.);
- Марина Алексеевна Лютина 1995 г. р., воспитатель детского сада №29 («Справедливая Россия»);
- Роман Александрович Митрофанов 1978 г. р., начальник цеха АО «Окская судоверфь», член совета депутатов Выксы (КПРФ);
- Даниил Александрович Муравьев 1995 г. р., кладовщик ООО «Ладья ААМ» (ЛДПР);
- Муносибжон Нематович Хамракулов 1985 г. р., детский хирург Кулебакской ЦРБ (Новые люди).
Округ №16
Действующий депутат (сейчас это округ №15) — Юрий Якимов
- Владислав Валерьевич Адамов 1991 г. р., ведущий специалист ФГУП «PФЯЦ-ВНИИЭФ» («Новые люди»);
- Татьяна Юрьевна Горчакова 1974 г. р., гендиректор АО «ДБ Авангард», депутат гордумы Сарова (ЛДПР);
- Алексей Владимирович Куракин 1981 г. р., начальник группы материально-технического снабжения МУП «Горводоканал» («Партия пенсионеров»);
- Сергей Владимирович Тучин 1994 г. р., директор операционного офиса «Саровский» ПАО «Банк ВТБ» (КПРФ);
- Игорь Викторович Чураков 1991 г. р., станочник ФГУП «PФЯЦ-ВНИИЭФ» («Справедливая Россия»);
- Юрий Минович Якимов 1953 г. р., замдиректора ФГУП «PФЯЦ-ВНИИЭФ», депутат ЗС НО («Единая Россия»).
Округ №17
Депутатом (сейчас это округ №16) был Дмитрий Краснов (делегирован в Совет Федерации)
- Сергей Алексеевич Вдовин 1984 г. р., начальник конструкторского бюро АО «Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА"», депутат гордумы Арзамаса (КПРФ);
- Андрей Евгеньевич Гусев 1971 г. р., предприниматель, депутат гордумы Арзамаса («Справедливая Россия»);
- Алексей Александрович Здюмаев 1979 г. р., директор ООО «РАВТ», член совета депутатов Лысковского округа (ЛДПР);
- Дмитрий Германович Краснов 1959 г. р., сенатор («Единая Россия»);
- Кристина Алексеевна Новикова 2001 г. р., специалист РДДМ «Движение первых» Нижегородской области («Новые люди»);
- Ольга Николаевна Чернова 1974 г. р., заведующая детсадом №34 («Партия пенсионеров»).
Округ №18
Действующий депутат (сейчас это округ №17) — Дмитрий Малухин
- Ангелина Александровна Голубева 1957 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»);
- Владимир Александрович Иванцов 1986 г. р., супервайзер ООО «Альбион – 2002», член совета депутатов Починковского округа («Справедливая Россия»);
- Роман Олегович Ильинский 1996 г. р., электрик ООО «Стройконтинент – НН», член совета депутатов Вадского округа (ЛДПР);
- Алексей Валерьевич Катков 1979 г. р., самозанятый, член совета депутатов Вадского округа (КПРФ);
- Леонид Дагобертович Литвиненко 1954 г. р., главный советник губернатора по взаимодействию с депутатами («Единая Россия»);
- Денис Сергеевич Ситников 1999 г. р., замдиректора ООО «Арзамасская типография» («Новые люди»).
Округ №19
Депутатом (сейчас это округ №18) был Александр Ефремцев (умер в 2024 году)
- Рустам Абдулкадерович Досаев 1984 г. р., руководитель фракции партии «Новые люди» в ЗС НО («Единая Россия»);
- Александр Иванович Кляузов 1952 г. р., пенсионер, член совета депутатов Дальнеконстантиновского округа («Справедливая Россия»);
- Ирина Анатольевна Комарова 2002 г. р., советник директора школы №6 («Партия пенсионеров»);
- Александр Константинович Лавринов 1963 г. р., директор МКУ «Сервисная служба учреждений культуры», член совета депутатов Сергачского округа (КПРФ);
- Наталья Ивановна Птушко 1963 г. р., пенсионер (ЛДПР);
- Олег Анатольевич Федоричев 1966 г. р., самозанятый («Новые люди»).
Округ №20
Действующий депутат (сейчас это округ №19) — Валерий Антипов
- Валерий Александрович Антипов 1964 г. р., гендиректор ООО «Фирма АКА», депутат ЗС НО («Единая Россия»);
- Наталья Владимировна Добровольцева 1973 г. р., воспитатель детсада «Солнышко», член совета депутатов Спасского округа («Справедливая Россия»);
- Владимир Алексеевич Ершов 1979 г. р., директор ООО «ЦСН», член совета депутатов Лысковского округа (ЛДПР);
- Ольга Васильевна Назарова 1970 г. р., замдиректора Лысковской межпоселенческой библиотечной системы («Партия Пенсионеров»);
- Евгений Федорович Сахаров 1984 г. р., предприниматель, член совета депутатов Лысковского округа (КПРФ).
Округ №21
Действующий депутат — Евгений Бабаев
- Дмитрий Олегович Баруткин 1998 г. р., инженер военного представительства («Новые люди»);
- Кирилл Михайлович Ваганов 1987 г. р., гендиректор ООО «Электромонтажный проектный центр "ЭнергоАудит"», член совета депутатов Володарского округа (ЛДПР);
- Константин Михайлович Дежурнов 1978 г. р., гендиректор ООО «ТехноГрупп», член совета депутатов Балахнинского округа («Единая Россия»);
- Андрей Петрович Крылов 1974 г. р., зампредседателя совета депутатов Балахнинского округа («Справедливая Россия»);
- Максим Александрович Протасов 1971 г. р., предприниматель (КПРФ);
- Герман Эдвардович Шульпин 2002 г. р., ведущие инженер управления образования администрации Балахнинского округа («Партия пенсионеров»).
Округ №22
Действующий депутат — Владимир Беспалов
- Роман Владиславович Атмахов 1993 г. р., аппаратчик АО «ГосНИИ "Кристалл"», член совета депутатов Чкаловска (ЛДПР);
- Владимир Викторович Беспалов 1971 г. р., председатель комитета заксобрания по ЖКХ («Единая Россия»);
- Татьяна Евгеньевна Данилова 1983 г. р., директор МУП «Чкаловскэнергоресурс», член совета депутатов Чкаловска («Новые люди»);
- Ольга Степановна Жукова 1963 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»);
- Николай Леонтьевич Рязанов 1964 г. р., председатель колхоза «Красный маяк», депутат земского собрания Городецкого округа (КПРФ);
- Михаил Владимирович Филиппов 1973 г. р., директор ООО «Радуга» («Справедливая Россия»).
Округ №23
Действующий депутат — Александр Шаронов
- Кристина Александровна Абрамова 1989 г. р., оператор АО «Борский стекольный завод» (КПРФ);
- Сергей Александрович Алешкин 1988 г. р., гендиректор ООО «Партс деливери» («Справедливая Россия»);
- Виталий Сергеевич Градобоев 1987 г. р., директор ООО «Техносоюзсервис», член совета депутатов Бора («Новые люди»);
- Роман Евгеньевич Руднев 1979 г. р., гендиректор ООО «Алюмика», член совета депутатов Бор (ЛДПР);
- Виктор Васильевич Сандуляк 1966 г. р., тренер спортивно-оздоровительного комплекса «Взлет» («Партия пенсионеров»);
- Александр Георгиевич Шаронов 1971 г. р., председатель правления ПАО «НБД-Банк», депутат ЗС НО («Единая Россия»).
Округ №24
Действующий депутат — Александр Степанов
- Наталья Евгеньевна Азикова 1987 г. р., директор АНО «Центр развития бизнеса "Потенциал"» («Новые люди»);
- Людмила Ивановна Ларина 1957 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»);
- Александр Владимирович Сидельников 1986 г. р., начальник службы безопасности
- ООО «Атомэнергопроект», член совета депутатов Семеновского округа (ЛДПР);
- Алексей Владимирович Степанов 1961 г. р., гендиректор АО «Ильино-Заборское», депутат ЗС НО («Единая Россия»);
- Сергей Александрович Стряпшин 1979 г. р., военный пенсионер (КПРФ);
- Игорь Васильевич Яров 1986 г. р., гендиректор ООО «Люмен», член совета депутатов Воскресенского округа («Справедливая Россия»).
Округ №25
Действующий депутат — Александр Табачников
- Алексей Дмитриевич Втюрин 1983 г. р., директор ООО «ТрансСервис», член совета депутатов Тоншаевского округа («Новые люди»);
- Сергей Владимирович Костюнин 1990 г. р., предприниматель, член совета депутатов Уренского округа (ЛДПР);
- Александр Федорович Скворцов 1990 г. р., директор ФОК г. Урень, член совета депутатов Уренского округа («Справедливая Россия»);
- Алексей Николаевич Смирнов 1974 г. р., главный инженер ООО «Северные коммунальные сети», член совета депутатов Тоншаевского округа («Партия пенсионеров»);
- Александр Феликсович Табачников 1965 г. р., замдиректора филиала «Гражданское и инфраструктурное строительство» АО «Газстройпром», депутат ЗС НО («Единая Россия»);
- Ольга Владимировна Юмакова 1975 г. р., предприниматель (КПРФ).