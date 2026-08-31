Почти 500 человек претендуют на 50 мест в нижегородском заксобрании

На 50 мест в заксобрании Нижегородской области восьмого созыва претендуют почти 500 человек. Из них 149 по округам и около 350 по спискам, подсчитал «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По спискам не прошла регистрацию только партия «Родина», которая не подала для этого ни одного документа. Больше всех кандидатов выдвинула «Единая Россия» — 80 человек. У «Справедливой России» зарегистрированы 58 кандидатов, у ЛДПР и «Партии пенсионеров» — по 55, у КПРФ — 54, у «Новых людей» — 46.

По одномандатным округам регистрацию не прошли три самовыдвиженца, также после регистрации выбыл кандидат от «Новых людей» по округу №20 Игорь Гвоздков.

В текущем созыве все 25 мандатов по округам занимали представители «Единой России». Из них в новых выборах не будут участвовать 10 человек. В 2024 году умер Александр Ефремцев (округ №18), на его место довыборы проводить не стали. Досрочно отказались от мандатов осужденные Александр Парамонов (№10) и Дмитрий Колыванов (№12). Не идут на выборы Владимир Солдатенков (№1), Соломон Апоян (№3), Юрий Лебедев (№5), Дмитрий Бедняков (№6), вышедший из ЕР Андрей Тарасов (№7), Дмитрий Малухин (№17) и Евгений Бабаев (№21).

Сдавший мандат в связи с переходом в Совет Федерации Дмитрий Краснов вновь идет на выборы по своему округу.

Как писал «Ъ-Приволжье», в восьмом созыве у многих округов поменяется нумерация из-за объединения Нижнего Новгорода и Кстовского района. Раньше Кстовский район входил в округ №20, сейчас он стал десятым округом.

Список кандидатов на выборы в заксобрание Нижегородской области VIII созыва

Округ №1 Действующий депутат — Владимир Солдатенков Елена Сергеевна Голубева 1974 г. р., предприниматель («Новые люди»); Как распределены 25 округов на выборы в заксобрание Нижегородской области Игорь Валентинович Зубарев 1969 г. р., предприниматель («Справедливая Россия»); Максим Игоревич Карпов 2004 г. р., самозанятый (ЛДПР); Евгений Александрович Манаев 1988 г. р., главный механик АО «Завод Труд» (КПРФ); Алексей Борисович Подпольный 1947 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»); Кирилл Константинович Эпштейн 1971 г. р., директор дивизиона АО «НижКомАвто» («Единая Россия»).

Округ №2 Действующий депутат — Вадим Пичугин Роман Александрович Виноградов 1984 г. р., директор центра внешкольной работы «Алиса», член совета депутатов Бора («Справедливая Россия»); Денис Николаевич Дорогин 1981 г. р., директор ООО «СК Волга» («Новые люди»); Алена Игоревна Доронова 1992 г. р., временно неработающая (ЛДПР); Артем Маркович Ларькин 1990 г. р., менеджер АО «Тандер» (КПРФ); Нина Михайловна Мауль 1988 г. р., специалист АНО «Нижегородский учебный консультационный центр "Станкоинформ"» («Партия пенсионеров»); Вадим Владимирович Пичугин 1984 г. р., директор ООО «Спецзастройщик Терминал строительные комплектации», депутат ЗСНО («Единая Россия»).

Округ №3 Действующий депутат — Соломон Апоян Иван Сергеевич Дорофеев 1998 г. р., советник директора ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области» («Новые люди»); Любовь Александровна Комарова 1984 г. р., заведующая детсадом №386 («Партия пенсионеров»); Владимир Антонович Москаленко 1994 г. р., директор по связям с общественностью ООО «Калинка-энерго» («Единая Россия»); Венера Павловна Прошкина 1978 г. р., эксперт АО «Х5 Синергия» (ЛДПР); Нина Николаевна Селихова 1998 г. р., старший помощник депутата ЗСНО («Справедливая Россия»); Евгений Алексеевич Степанов 1985 г. р., секретарь местного отделения КПРФ (КПРФ).

Округ №4 Действующий депутат — Василий Суханов Светлана Юрьевна Осипова 1977 г. р., предприниматель («Новые люди»); Андрей Владимирович Панягин 1986 г. р., предприниматель («Справедливая Россия»); Ольга Вячеславовна Полуэктова 1975 г. р., уборщик лаборатории патологоанатомического отделения Нижегородского областного онкодиспансера («Партия пенсионеров»); Дмитрий Вячеславович Семин 1980 г. р., гендиректор ООО ЧОО «СБ-Рысь» (КПРФ); Василий Иванович Суханов 1966 г. р., председатель комитета ЗС НО по градразвитию («Единая Россия»); Игорь Николаевич Теленков 1977 г. р., гендиректор АО «Элитно-семеноводческое хозяйство Учхоз», депутат гордумы Нижнего Новгорода (ЛДПР).

Округ №5 Действующий депутат — Юрий Лебедев Евгений Александрович Валеев 1985 г. р., инженер-конструктор АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» (КПРФ); Евгений Вячеславович Лепехин 1965 г. р., начальник отдела ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» («Справедливая Россия»); Татьяна Александровна Лутохина 1960 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»); Михаил Юрьевич Морозов 1976 г. р., гендиректор АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» («Единая Россия»); Эдуард Игоревич Романов 1985 г. р., региональный менеджер по продажам у ИП Корсун В. П. («Новые люди»); Анжелика Александровна Трегуб 1986 г. р., предприниматель (ЛДПР).

Округ №6 Действующий депутат — Дмитрий Бедняков Елена Николаевна Запевалова 1972 г. р., руководитель службы по охране труда АО «Борский стекольный завод» («Новые люди»); Алла Петровна Козлова 1967 г. р., помощник депутата ЗС НО (КПРФ); Павел Андреевич Куварзин 1991 г. р., сменный техник ООО «Система ПБО» («Справедливая Россия»); Илья Николаевич Храмов 1987 г. р., исполнительный ООО «Птицеводческое предприятие Выксунское» («Единая Россия»); Марина Валентиновна Шумилова 1962 г. р., пенсионер (ЛДПР); Ирина Эдуардовна Юферева 1961 г. р., оператор котельной филиала ФГБУ «ЦЖКУ» («Партия пенсионеров»).

Округ №7 Действующий депутат — Андрей Тарасов Михаил Юрьевич Гаранин 1979 г. р., адвокат («Новые люди»); Светлана Вячеславовна Зотова 1980 г. р., старший клиентский менеджер ЕСЗК ПАО «Сбербанк» («Партия пенсионеров»); Ярослав Александрович Комиссаров 2002 г. р., руководитель отдела маркетинга АНО «Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления» (КПРФ); Дмитрий Константинович Николаев 1977 г. р., временно неработающий (ЛДПР); Максим Евгеньевич Ребров 1986 г. р., депутат ЗС НО – руководитель аппарата заксобрания («Единая Россия»); Геннадий Юрьевич Шипилов 1963 г. р., начальник отдела по гражданской обороне Нижегородского областного клинического онкодиспансера («Справедливая Россия»).

Округ №8

Действующий депутат — Юрий Балашов

Юрий Павлович Балашов 1971 г. р., финансовый директор ООО «Центр развития стоматологии Садко», депутат ЗСНО («Единая Россия»); Юлия Михайловна Вахонина 1980 г. р., гендиректор ООО «Центр организации торгов» («Новые люди»); Алексей Алексеевич Кожухов 1983 г. р., директор АНО СК «Центр спортивного воспитания», депутат гордумы Нижнего Новгорода («Справедливая Россия»); Иван Семенович Корниенко 1994 г. р., исполнительный директор ООО «Нижегородская центральная управляющая компания», депутат гордумы Нижнего Новгорода (ЛДПР); Альбина Ивановна Пивикова 1957 г. р., старший воспитатель детсада №404 («Партия пенсионеров»); Ксения Сергеевна Пожарова 1994 г. р., предприниматель (КПРФ).

Округ №9 Действующий депутат — Наталья Смотракова Татьяна Петровна Бакаева 1988 г. р., учитель-дефектолог детсада №225 («Партия пенсионеров»); Ирина Юрьевна Молькова 1979 г. р., помощник депутата ЗСНО, депутат гордумы Нижнего Новгорода (ЛДПР); Марина Владимировна Оверина 1977 г. р., директор ООО «Магнолия» («Новые люди»); Наталья Борисовна Смотракова 1964 г. р., председатель комитета ЗС НО по соцвопросам («Единая Россия»); Анатолий Юрьевич Тарнаев 1986 г. р., помощник депутата Госдумы (КПРФ); Анна Валерьевна Татаринцева 1977 г. р., директор БФ «Доброе дело» («Справедливая Россия»).

Округ №10 Действующий депутат (сейчас это округ №20) — Антон Гребень Андрей Николаевич Боков 1982 г. р., директор ООО «Рассвет-НН» («Справедливая Россия»); Антон Александрович Гребень 1981 г. р., замдиректора по внешним коммуникациям «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» («Единая Россия»); Владимир Николаевич Гуляев 1992 г. р., временно неработающий (ЛДПР); Андрей Викторович Девонин 1982 г. р., руководитель информационно-вычислительного отдела ООО «Страж-НН» («Новые люди»); Андрей Анатольевич Копосов 1973 г. р., начальник хозотдела больницы №24 («Партия пенсионеров»); Ирина Николаевна Малышева 1983 г. р., гендиректор ООО «Веста» (КПРФ).

Округ №11 Депутатом (сейчас это округ №10) был Александр Парамонов, ушел досрочно Ирина Павловна Воронина 1970 г. р., заведующая детсадом №36 (КПРФ); Анатолий Павлович Зверев 1976 г. р., директор ООО «Свот сервис» (ЛДПР); Андрей Валерьевич Куваев 1983 г. р, директор Регионального центра адаптивных видов спорта («Единая Россия»); Артем Александрович Мансуров 1995 г. р., предприниматель («Новые люди»); Михаил Евгеньевич Носов 1975 г. р., директор ООО «Спецзастройщик "Быт-Сервис"» («Справедливая Россия»), имелась судимость по ч. 1 ст.199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов» (погашена 04.03.2004 г.); Константин Михайлович Телегин 2005 г. р., учащийся Дзержинского политехнического института («Партия пенсионеров»).

Округ №12 Действующий депутат (сейчас это округ №11) — Евгений Люлин Нина Александровна Аранович 1985 г. р., директор ФОК «Ока» («Справедливая Россия»); Роман Владимирович Беликов 1982 г. р., гендиректор ЗАО «Прозрачные ключи», депутат гордумы Дзержинска (ЛДПР); Андрей Иванович Белов 1999 г. р., главный электрик ООО «Элемент» («Новые люди»); Андрей Алексеевич Горюнов 1994 г. р., гендиректор ООО «СК Город», депутат гордумы Дзержинска (КПРФ); Евгений Борисович Люлин 1957 г. р., председатель заксобрания Нижегородской области VII созыва («Единая Россия»); Анастасия Алексеевна Найденкова 2005 г. р., учащаяся Дзержинского политехнического института («Партия пенсионеров»).

Округ №13 Депутатом (сейчас это округ №12) был Дмитрий Колыванов, ушел досрочно Арсен Гарабедович Крбашян 2003 г. р., директор ООО «Уютно и точка», член совета депутатов Балахнинского округа («Новые люди»); Елена Михайловна Крылова 1983 г. р., директор Павловского исторического музея, член совета депутатов Павловского округа («Справедливая Россия»); Наталия Александровна Наумова 1984 г. р., директор молодежного центра «Пилот», член совета депутатов Павловского округа (ЛДПР); Игорь Николаевич Норенков 1971 г. р., председатель комитета ЗСНО по экономике («Единая Россия»); Любовь Евгеньевна Пономарева 1988 г. р., домохозяйка (КПРФ); Надежда Николаевна Среднева 1959 г. р., экономист администрации Вачского округа («Партия пенсионеров»).

Округ №14 Действующий депутат (сейчас это округ №13) — Игорь Тюрин Григорий Евгеньевич Антяшов 2000 г. р., предприниматель (КПРФ); Надежда Павловна Бушуева 1987 г. р., временно неработающая («Партия пенсионеров»), имелись две судимости по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» (одна погашена 19.12.2020 г., вторая – 08.02.2023 г.); Илья Андреевич Зарубин 2000 г. р., предприниматель («Новые люди»); Наталия Геннадьевна Логинова 1970 г. р., специалист фонда «Центр защиты прав граждан» («Справедливая Россия»); Юлия Алексеевна Любавина 1981 г. р., помощник депутата гордумы Нижнего Новгорода (ЛДПР); Игорь Александрович Тюрин 1967 г. р., гендиректор АО «Каравай», депутат ЗСНО («Единая Россия»).

Округ №15 Действующий депутат (сейчас это округ №14) — Александр Барыков Александр Михайлович Барыков 1968 г. р., замдиректора АО «ВМЗ», депутат ЗС НО («Единая Россия»); Наталья Викторовна Гусева 1963 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»), имелась судимость по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» (погашена 19.10.2006 г.); Марина Алексеевна Лютина 1995 г. р., воспитатель детского сада №29 («Справедливая Россия»); Роман Александрович Митрофанов 1978 г. р., начальник цеха АО «Окская судоверфь», член совета депутатов Выксы (КПРФ); Даниил Александрович Муравьев 1995 г. р., кладовщик ООО «Ладья ААМ» (ЛДПР); Муносибжон Нематович Хамракулов 1985 г. р., детский хирург Кулебакской ЦРБ (Новые люди).

Округ №16 Действующий депутат (сейчас это округ №15) — Юрий Якимов Владислав Валерьевич Адамов 1991 г. р., ведущий специалист ФГУП «PФЯЦ-ВНИИЭФ» («Новые люди»); Татьяна Юрьевна Горчакова 1974 г. р., гендиректор АО «ДБ Авангард», депутат гордумы Сарова (ЛДПР); Алексей Владимирович Куракин 1981 г. р., начальник группы материально-технического снабжения МУП «Горводоканал» («Партия пенсионеров»); Сергей Владимирович Тучин 1994 г. р., директор операционного офиса «Саровский» ПАО «Банк ВТБ» (КПРФ); Игорь Викторович Чураков 1991 г. р., станочник ФГУП «PФЯЦ-ВНИИЭФ» («Справедливая Россия»); Юрий Минович Якимов 1953 г. р., замдиректора ФГУП «PФЯЦ-ВНИИЭФ», депутат ЗС НО («Единая Россия»).

Округ №17 Депутатом (сейчас это округ №16) был Дмитрий Краснов (делегирован в Совет Федерации) Сергей Алексеевич Вдовин 1984 г. р., начальник конструкторского бюро АО «Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА"», депутат гордумы Арзамаса (КПРФ); Андрей Евгеньевич Гусев 1971 г. р., предприниматель, депутат гордумы Арзамаса («Справедливая Россия»); Алексей Александрович Здюмаев 1979 г. р., директор ООО «РАВТ», член совета депутатов Лысковского округа (ЛДПР); Дмитрий Германович Краснов 1959 г. р., сенатор («Единая Россия»); Кристина Алексеевна Новикова 2001 г. р., специалист РДДМ «Движение первых» Нижегородской области («Новые люди»); Ольга Николаевна Чернова 1974 г. р., заведующая детсадом №34 («Партия пенсионеров»).

Округ №18 Действующий депутат (сейчас это округ №17) — Дмитрий Малухин Ангелина Александровна Голубева 1957 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»); Владимир Александрович Иванцов 1986 г. р., супервайзер ООО «Альбион – 2002», член совета депутатов Починковского округа («Справедливая Россия»); Роман Олегович Ильинский 1996 г. р., электрик ООО «Стройконтинент – НН», член совета депутатов Вадского округа (ЛДПР); Алексей Валерьевич Катков 1979 г. р., самозанятый, член совета депутатов Вадского округа (КПРФ); Леонид Дагобертович Литвиненко 1954 г. р., главный советник губернатора по взаимодействию с депутатами («Единая Россия»); Денис Сергеевич Ситников 1999 г. р., замдиректора ООО «Арзамасская типография» («Новые люди»).

Округ №19 Депутатом (сейчас это округ №18) был Александр Ефремцев (умер в 2024 году) Рустам Абдулкадерович Досаев 1984 г. р., руководитель фракции партии «Новые люди» в ЗС НО («Единая Россия»); Александр Иванович Кляузов 1952 г. р., пенсионер, член совета депутатов Дальнеконстантиновского округа («Справедливая Россия»); Ирина Анатольевна Комарова 2002 г. р., советник директора школы №6 («Партия пенсионеров»); Александр Константинович Лавринов 1963 г. р., директор МКУ «Сервисная служба учреждений культуры», член совета депутатов Сергачского округа (КПРФ); Наталья Ивановна Птушко 1963 г. р., пенсионер (ЛДПР); Олег Анатольевич Федоричев 1966 г. р., самозанятый («Новые люди»).

Округ №20 Действующий депутат (сейчас это округ №19) — Валерий Антипов Валерий Александрович Антипов 1964 г. р., гендиректор ООО «Фирма АКА», депутат ЗС НО («Единая Россия»); Наталья Владимировна Добровольцева 1973 г. р., воспитатель детсада «Солнышко», член совета депутатов Спасского округа («Справедливая Россия»); Владимир Алексеевич Ершов 1979 г. р., директор ООО «ЦСН», член совета депутатов Лысковского округа (ЛДПР); Ольга Васильевна Назарова 1970 г. р., замдиректора Лысковской межпоселенческой библиотечной системы («Партия Пенсионеров»); Евгений Федорович Сахаров 1984 г. р., предприниматель, член совета депутатов Лысковского округа (КПРФ).

Округ №21 Действующий депутат — Евгений Бабаев Дмитрий Олегович Баруткин 1998 г. р., инженер военного представительства («Новые люди»); Кирилл Михайлович Ваганов 1987 г. р., гендиректор ООО «Электромонтажный проектный центр "ЭнергоАудит"», член совета депутатов Володарского округа (ЛДПР); Константин Михайлович Дежурнов 1978 г. р., гендиректор ООО «ТехноГрупп», член совета депутатов Балахнинского округа («Единая Россия»); Андрей Петрович Крылов 1974 г. р., зампредседателя совета депутатов Балахнинского округа («Справедливая Россия»); Максим Александрович Протасов 1971 г. р., предприниматель (КПРФ); Герман Эдвардович Шульпин 2002 г. р., ведущие инженер управления образования администрации Балахнинского округа («Партия пенсионеров»).

Округ №22 Действующий депутат — Владимир Беспалов Роман Владиславович Атмахов 1993 г. р., аппаратчик АО «ГосНИИ "Кристалл"», член совета депутатов Чкаловска (ЛДПР); Владимир Викторович Беспалов 1971 г. р., председатель комитета заксобрания по ЖКХ («Единая Россия»); Татьяна Евгеньевна Данилова 1983 г. р., директор МУП «Чкаловскэнергоресурс», член совета депутатов Чкаловска («Новые люди»); Ольга Степановна Жукова 1963 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»); Николай Леонтьевич Рязанов 1964 г. р., председатель колхоза «Красный маяк», депутат земского собрания Городецкого округа (КПРФ); Михаил Владимирович Филиппов 1973 г. р., директор ООО «Радуга» («Справедливая Россия»).

Округ №23 Действующий депутат — Александр Шаронов Кристина Александровна Абрамова 1989 г. р., оператор АО «Борский стекольный завод» (КПРФ); Сергей Александрович Алешкин 1988 г. р., гендиректор ООО «Партс деливери» («Справедливая Россия»); Виталий Сергеевич Градобоев 1987 г. р., директор ООО «Техносоюзсервис», член совета депутатов Бора («Новые люди»); Роман Евгеньевич Руднев 1979 г. р., гендиректор ООО «Алюмика», член совета депутатов Бор (ЛДПР); Виктор Васильевич Сандуляк 1966 г. р., тренер спортивно-оздоровительного комплекса «Взлет» («Партия пенсионеров»); Александр Георгиевич Шаронов 1971 г. р., председатель правления ПАО «НБД-Банк», депутат ЗС НО («Единая Россия»).

Округ №24 Действующий депутат — Александр Степанов Наталья Евгеньевна Азикова 1987 г. р., директор АНО «Центр развития бизнеса "Потенциал"» («Новые люди»); Людмила Ивановна Ларина 1957 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»); Александр Владимирович Сидельников 1986 г. р., начальник службы безопасности ООО «Атомэнергопроект», член совета депутатов Семеновского округа (ЛДПР); Алексей Владимирович Степанов 1961 г. р., гендиректор АО «Ильино-Заборское», депутат ЗС НО («Единая Россия»); Сергей Александрович Стряпшин 1979 г. р., военный пенсионер (КПРФ); Игорь Васильевич Яров 1986 г. р., гендиректор ООО «Люмен», член совета депутатов Воскресенского округа («Справедливая Россия»).

Округ №25 Действующий депутат — Александр Табачников Алексей Дмитриевич Втюрин 1983 г. р., директор ООО «ТрансСервис», член совета депутатов Тоншаевского округа («Новые люди»); Сергей Владимирович Костюнин 1990 г. р., предприниматель, член совета депутатов Уренского округа (ЛДПР); Александр Федорович Скворцов 1990 г. р., директор ФОК г. Урень, член совета депутатов Уренского округа («Справедливая Россия»); Алексей Николаевич Смирнов 1974 г. р., главный инженер ООО «Северные коммунальные сети», член совета депутатов Тоншаевского округа («Партия пенсионеров»); Александр Феликсович Табачников 1965 г. р., замдиректора филиала «Гражданское и инфраструктурное строительство» АО «Газстройпром», депутат ЗС НО («Единая Россия»); Ольга Владимировна Юмакова 1975 г. р., предприниматель (КПРФ).

Ирина Швецова