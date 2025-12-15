Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Избирком обновил схему округов в нижегородское заксобрание для выборов 2026 года

Избирательная комиссия опубликовала утвержденную в начале декабря новую схему избирательных округов для выборов в Законодательное собрание Нижегородской области в 2026 году. По сравнению с прежней, утвержденной в 2016 году, изменения затронули несколько округов.

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Схема округов для проведения выборов в заксобрание Нижегородской области в 2026 году

Фото: избирком Нижегородской области

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фото: избирком Нижегородской области

В округе №9, объединяющем ранее Приокский район, Новинский сельсовет и часть Автозаводского района, убрали автозаводскую часть (ряд домов по проспекту Бусыгина, улицам Борской, Бурденко, Васнецова, Васильева, Газовской, Детской, Дружаева, Дьяконова). Она отнесена к округу №2.

Десятым округом станет Кстовский район Нижнего Новгорода (был №20). Из-за этого сдвинется нумерация старых округов №№10-20. Так, округа в Дзержинске получили номера 11 и 12, а не 10 и 11, как в прежней схеме.

Из округа №15 (в новой схеме 16) убирают Первомайск, оставив Саров и Дивеевский округ. Первомайск включен в округ №18, который также объединяет Вадский, Лукояновский, Починковский и Шатковский округа (ранее входили в округ 17).

Округа №№21-25 останутся прежними. Полная схема округов приведена в документе (.zip)

Заксобрание Нижегородской области состоит из 50 депутатов, половину из них избирают по партийным спискам.

Ирина Швецова