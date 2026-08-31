Партийный список «Единой России» на выборы в заксобрание Нижегородской области

«Единая Россия» выдвинула по партийному списку на выборы в законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО) восьмого созыва 80 человек. Как и на прошлых выборах, общую часть списка возглавил губернатор Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вновь возглавил партийный список "Единой России" на выборы в заксобрание

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вновь возглавил партийный список "Единой России" на выборы в заксобрание

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

За ним идут действующий спикер ЗС НО Евгений Люлин и сенатор, его бывший заместитель Ольга Щетинина. Они были в тройке и на прошлых выборах. С учетом того, что теперь в общей части может быть пять человек, в нее добавили героя труда, главврача больницы №29 Юлию Гаревскую (она также идет на выборы в Госдуму по округу №134) и мэра Арзамаса, руководителя Совета муниципальных образований области Александра Щелокова.

От ЕР также баллотируются два действующих депутата ЗС НО, избравшихся в текущий созыв от других партий, и один бывший. Антон Ананьин из ЛДПР идет по списку, Рустам Досаев из «Новых людей» — по округу, бывший депутат от «Справедливой России» Галина Клочкова — по списку.

Есть один кандидат с погашенной судимостью — депутат гордумы Дзержинска Евгений Минервин.

«Ъ-Приволжье» свел основную информацию о кандидатах в депутаты заксобрания Нижегородской области восьмого созыва по партийному списку «Единой России». Номера территорий, к которым относятся региональные группы, совпадают с номерами одномандатных округов.

Общая часть Глеб Сергеевич Никитин 1977 г. р., губернатор Нижегородской области; Евгений Борисович Люлин 1957 г. р., председатель ЗС НО; Ольга Владимировна Щетинина 1975 г. р., сенатор; Юлия Анатольевна Гаревская, главврач больницы №29, депутат ЗС НО; Александр Александрович Щелоков 1985 г. р., мэр Арзамаса.

Группа №1 Павел Владимирович Александров 1986 г. р., предприниматель; Дмитрий Андреевич Седов 1992 г. р., предприниматель; Николай Сергеевич Терешагин 1997 г. р., консультант кузовного цеха у ИП Ильин А. С.

Группа №2 Александр Евгеньевич Курицын 1994 г. р., ведущий специалист ООО «Газпром трансгаз НН»; Сергей Александрович Ташкинов 1987 г. р., директор АНО «Центр Чкалов»; Максим Сергеевич Сурков 1986 г. р., исполнительный директор ООО «Гидроконтракт».

Группа №3 Наталья Сергеевна Шорохова 1997 г. р., директор МБУ «МЦ Спутник»; Кирилл Андреевич Скопин 2002 г. р., инженер дирекции диагностики ОАО «РЖД»; Наталья Сергеевна Майорова 1984 г. р., заместитель заведующего детсада №159.

Группа №4 Дмитрий Сергеевич Филипенко 1990 г. р., руководитель исполкома НРО «Единой России»; Евгений Николаевич Ермилов 1999 г. р., помощник сенатора Дмитрия Краснова; Андрей Сергеевич Железнов 1976 г. р., главврач детской больницы №27.

Группа №5 Антон Александрович Ананьин 1978 г. р., гендиректор ООО «Волгаспецстрой», депутат ЗС НО (от ЛДПР); Ирина Ивановна Гончарова 1966 г. р., директор управления соцзащиты Советского района; Марина Григорьевна Арташина 1970 г. р., заместитель главврача больницы №12.

Группа №6 Зоя Леонидовна Картавина 1955 г. р., специалист по связям с общественностью администрации Канавинского района; Айгул Фаиг Кызы Гулуева 2002 г. р., студентка РАНХиГС; Кирилл Эдуардович Богатов 1995 г. р., ведущий специалист АНО «Центр развития и реализации общественных, патриотических и молодежных проектов "Развитие"».

Группа №7 Галина Юрьевна Клочкова 1964 г. р., директор частной школы имени Ломоносова; Диана Александровна Воденисова 1984 г. р., директор школы №4 Илья Олегович Петров 2001 г. р., старший проекты менеджер АНО «КУПНО».

Группа №8 Дина Нурисламовна Шакурова 1973 г. р., главврач больницы №3; Екатерина Сергеевна Пермякова 1992 г. р., замдиректора МАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи имени В.П. Радченко»; Никита Анатольевич Корнев 1998 г. р., замдиректора школы №187.

Группа №9 Михаил Евгеньевич Клочков 1984 г. р., коммерческий директор ООО «Динамика»; Ирина Евгеньевна Шмелева 1984 г. р., заведующая детсадом №235; Надежда Павловна Крашенинникова 1961 г. р., директор библиотечной системы Тоншаевского округа.

Группа №10 Алексей Владимирович Ушаков 1986 г. р., начальник отдела АНО «Диалог Регионы»; Юрий Сергеевич Медведев 1981 г. р., оператор ООО «Сибур-Кстово»; Татьяна Викторовна Гришина 1964 г. р., директор управления соцзащиты Кстовского района.

Группа №11 Александр Михайлович Петровский 1978 г. р., директор дзержинского филиала НГТУ; Галина Николаевна Демахина 1963 г. р., директор Дзержинского театра кукол; Евгений Борисович Минервин 1979 г. р., предприниматель, депутат гордумы Дзержинска, имелась судимость (ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», снята 20.03.2016 г.).

Группа №12 Александр Вячеславович Корименко 1977 г. р., предприниматель, депутат гордумы Дзержинска; Евгений Александрович Бородин 1988 г. р., директор МБУ «Станция юных техников»; Дмитрий Алексеевич Пуренков 2004 г. р., специалист МБУ «МЦ Спутник».

Группа №13 Данила Кириллович Капанов 1993 г. р., руководитель направления АО «НижКомАвто»; Тимур Алишерович Ахунов 1997 г. р., начальник отдела ФОК «Торпедо»; Елизавета Владимировна Воробьева 1999 г. р., ведущий эксперт ФГБУ «Российский детско-юношеский центр».

Группа №14 Алексей Анатольевич Антонов 1979 г. р., зампредседателя ЗС НО; Алексей Константинович Галкин 1985 г. р., гендиректор АО «Сосновскагропромтехника», член совета депутатов Сосновского округа; Вера Васильевна Черемухина 1962 г. р., директор ДК г. Навашино, член совета депутатов Навашинского округа.

Группа №15 Павел Геннадьевич Игошин 1976 г. р., директор по производству АО «Русполимет», член совета депутатов городского округа Кулебаки; Александр Валерьевич Кобяков 1974 г. р., директор по маркетингу ООО «Ресурс-Медиа», член совета депутатов Выксы; Кристина Алексеевна Макарцова 1994 г. р., тренер спортшколы «Металлург».

Группа №16 Ирина Анатольевна Макарова 1964 г. р., заведующая поликлиникой №2 клинической больницы №50 ФМБА, депутат ЗСНО; Евгений Михайлович Михеев 1981 г. р., начальник отдела РФЯЦ-ВНИИЭФ, депутат гордумы Сарова; Светлана Юрьевна Градова 1970 г. р., заведующая детсадом №3, член совета депутатов Дивеевского округа.

Группа №17 Николай Евгеньевич Упирвицкий 1972 г. р., зампредседателя комитета по экономике ЗС НО; Владимир Иванович Лопарев 1964 г. р., начальник госветуправления Арзамаса, депутат гордумы Арзамаса; Ольга Ивановна Шпагина 1965 г. р., начальник бюро отдела гражданской продукции Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина; депутат гордумы Арзамаса.

Группа №18 Роман Викторович Голубин 1975 г. р., декан факультета социальных наук ННГУ им. Лобачевского; Дмитрий Андреевич Володин 1980 г. р., директор ФОК г. Лукоянов; Елена Васильевна Моисеева 1966 г. р., заведующая детсадом «Березка», депутат гордумы Первомайска.

Группа №19 Владимир Николаевич Паков 1970 г. р., председатель комитета ЗС НО по госвласти; Сергей Алексеевич Демашов 1973 г. р., исполнительный директор ООО «Племзавод Пушкинское»; Николай Васильевич Калинин 1969 г. р., гендиректор ООО «Модные детки», член совета депутатов Сергачского округа.

Группа №20 Вячеслав Борисович Аксиньин 1958 г. р., гендиректор ООО «Зефс-Энерго», депутат ЗС НО; Сергей Владимирович Давыдов 1994 г. р., помощник депутата ЗС НО; Рауф Надирович Вагапов 1982 г. р., председатель комитета по образованию администрации Краснооктябрьского округа.

Группа №21 Андрей Владимирович Дранишников 1964 г. р., заместитель директора ООО «Континент электросервис» (экс-глава Балахнинского округа); Александр Геннадьевич Ворошилов 1986 г. р., директор ФОК «Триумф»; Сергей Владимирович Недров 1990 г. р., директор ГБК «Замятинский дом социального обслуживания для детей».

Группа №22 Александр Алимпиевич Тимофеев 1968 г. р., директор фонда «Устойчивое развитие Нижегородской области», депутат ЗС НО; Елена Викторовна Соколова 1960 г. р., советник по кадровым и общественно-политическим вопросам ООО «МЗВА-ЧЭМЗ», член совета депутатов Чкаловска; Татьяна Леонидовна Балыкина 1958 г. р., организатор нижегородского областного отделения «Всероссийской организации инвалидов», депутат земского собрания Городецкого округа.

Группа №23 Алексей Николаевич Генералов 1986 г. р., руководитель регионального исполкома ОНФ; Алена Сергеевна Бодеева 1987 г. р., первый зампредседателя совета депутатов Бора; Александр Валерьевич Волков 1986 г. р., предприниматель.

Группа №24 Владимир Александрович Петрухов 1976 г. р., замдиректора АНО «Дом народного единства»; Игорь Евгеньевич Напылов 1972 г. р., директор Семеновского индустриально-художественного техникума, член совета депутатов Семеновского округа; Татьяна Викторовна Дурандина 1987 г. р., глава КФХ «Андреевское», член совета депутатов Варнавинского округа.

Группа №25 Денис Ильдусович Бакиев 1975 г. р., зампредседателя ЗС НО; Андрей Александрович Сазонов директор Северного межрайонного медцентра, член совета депутатов Уренского округа; Нина Николаевна Епифанова директор управления соцзащиты Шахуньи.

Галина Шамберина