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Партийный список «Единой России» на выборы в заксобрание Нижегородской области

«Единая Россия» выдвинула по партийному списку на выборы в законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО) восьмого созыва 80 человек. Как и на прошлых выборах, общую часть списка возглавил губернатор Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вновь возглавил партийный список "Единой России" на выборы в заксобрание

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вновь возглавил партийный список "Единой России" на выборы в заксобрание

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вновь возглавил партийный список "Единой России" на выборы в заксобрание

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

За ним идут действующий спикер ЗС НО Евгений Люлин и сенатор, его бывший заместитель Ольга Щетинина. Они были в тройке и на прошлых выборах. С учетом того, что теперь в общей части может быть пять человек, в нее добавили героя труда, главврача больницы №29 Юлию Гаревскую (она также идет на выборы в Госдуму по округу №134) и мэра Арзамаса, руководителя Совета муниципальных образований области Александра Щелокова.

От ЕР также баллотируются два действующих депутата ЗС НО, избравшихся в текущий созыв от других партий, и один бывший. Антон Ананьин из ЛДПР идет по списку, Рустам Досаев из «Новых людей» — по округу, бывший депутат от «Справедливой России» Галина Клочкова — по списку.

Есть один кандидат с погашенной судимостью — депутат гордумы Дзержинска Евгений Минервин.

«Ъ-Приволжье» свел основную информацию о кандидатах в депутаты заксобрания Нижегородской области восьмого созыва по партийному списку «Единой России». Номера территорий, к которым относятся региональные группы, совпадают с номерами одномандатных округов.

Общая часть

  1. Глеб Сергеевич Никитин 1977 г. р., губернатор Нижегородской области;
  2. Евгений Борисович Люлин 1957 г. р., председатель ЗС НО;
  3. Ольга Владимировна Щетинина 1975 г. р., сенатор;
  4. Юлия Анатольевна Гаревская, главврач больницы №29, депутат ЗС НО;
  5. Александр Александрович Щелоков 1985 г. р., мэр Арзамаса.

Группа №1

  1. Павел Владимирович Александров 1986 г. р., предприниматель;
  2. Дмитрий Андреевич Седов 1992 г. р., предприниматель;
  3. Николай Сергеевич Терешагин 1997 г. р., консультант кузовного цеха у ИП Ильин А. С.

Группа №2

  1. Александр Евгеньевич Курицын 1994 г. р., ведущий специалист ООО «Газпром трансгаз НН»;
  2. Сергей Александрович Ташкинов 1987 г. р., директор АНО «Центр Чкалов»;
  3. Максим Сергеевич Сурков 1986 г. р., исполнительный директор ООО «Гидроконтракт».

Группа №3

  1. Наталья Сергеевна Шорохова 1997 г. р., директор МБУ «МЦ Спутник»;
  2. Кирилл Андреевич Скопин 2002 г. р., инженер дирекции диагностики ОАО «РЖД»;
  3. Наталья Сергеевна Майорова 1984 г. р., заместитель заведующего детсада №159.

Группа №4

  1. Дмитрий Сергеевич Филипенко 1990 г. р., руководитель исполкома НРО «Единой России»;
  2. Евгений Николаевич Ермилов 1999 г. р., помощник сенатора Дмитрия Краснова;
  3. Андрей Сергеевич Железнов 1976 г. р., главврач детской больницы №27.

Группа №5

  1. Антон Александрович Ананьин 1978 г. р., гендиректор ООО «Волгаспецстрой», депутат ЗС НО (от ЛДПР);
  2. Ирина Ивановна Гончарова 1966 г. р., директор управления соцзащиты Советского района;
  3. Марина Григорьевна Арташина 1970 г. р., заместитель главврача больницы №12.

Группа №6

  1. Зоя Леонидовна Картавина 1955 г. р., специалист по связям с общественностью администрации Канавинского района;
  2. Айгул Фаиг Кызы Гулуева 2002 г. р., студентка РАНХиГС;
  3. Кирилл Эдуардович Богатов 1995 г. р., ведущий специалист АНО «Центр развития и реализации общественных, патриотических и молодежных проектов "Развитие"».

Группа №7

  1. Галина Юрьевна Клочкова 1964 г. р., директор частной школы имени Ломоносова;
  2. Диана Александровна Воденисова 1984 г. р., директор школы №4
  3. Илья Олегович Петров 2001 г. р., старший проекты менеджер АНО «КУПНО».

Группа №8

  1. Дина Нурисламовна Шакурова 1973 г. р., главврач больницы №3;
  2. Екатерина Сергеевна Пермякова 1992 г. р., замдиректора МАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи имени В.П. Радченко»;
  3. Никита Анатольевич Корнев 1998 г. р., замдиректора школы №187.

Группа №9

  1. Михаил Евгеньевич Клочков 1984 г. р., коммерческий директор ООО «Динамика»;
  2. Ирина Евгеньевна Шмелева 1984 г. р., заведующая детсадом №235;
  3. Надежда Павловна Крашенинникова 1961 г. р., директор библиотечной системы Тоншаевского округа.

Группа №10

  1. Алексей Владимирович Ушаков 1986 г. р., начальник отдела АНО «Диалог Регионы»;
  2. Юрий Сергеевич Медведев 1981 г. р., оператор ООО «Сибур-Кстово»;
  3. Татьяна Викторовна Гришина 1964 г. р., директор управления соцзащиты Кстовского района.

Группа №11

  1. Александр Михайлович Петровский 1978 г. р., директор дзержинского филиала НГТУ;
  2. Галина Николаевна Демахина 1963 г. р., директор Дзержинского театра кукол;
  3. Евгений Борисович Минервин 1979 г. р., предприниматель, депутат гордумы Дзержинска, имелась судимость (ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», снята 20.03.2016 г.).

Группа №12

  1. Александр Вячеславович Корименко 1977 г. р., предприниматель, депутат гордумы Дзержинска;
  2. Евгений Александрович Бородин 1988 г. р., директор МБУ «Станция юных техников»;
  3. Дмитрий Алексеевич Пуренков 2004 г. р., специалист МБУ «МЦ Спутник».

Группа №13

  1. Данила Кириллович Капанов 1993 г. р., руководитель направления АО «НижКомАвто»;
  2. Тимур Алишерович Ахунов 1997 г. р., начальник отдела ФОК «Торпедо»;
  3. Елизавета Владимировна Воробьева 1999 г. р., ведущий эксперт ФГБУ «Российский детско-юношеский центр».

Группа №14

  1. Алексей Анатольевич Антонов 1979 г. р., зампредседателя ЗС НО;
  2. Алексей Константинович Галкин 1985 г. р., гендиректор АО «Сосновскагропромтехника», член совета депутатов Сосновского округа;
  3. Вера Васильевна Черемухина 1962 г. р., директор ДК г. Навашино, член совета депутатов Навашинского округа.

Группа №15

  1. Павел Геннадьевич Игошин 1976 г. р., директор по производству АО «Русполимет», член совета депутатов городского округа Кулебаки;
  2. Александр Валерьевич Кобяков 1974 г. р., директор по маркетингу ООО «Ресурс-Медиа», член совета депутатов Выксы;
  3. Кристина Алексеевна Макарцова 1994 г. р., тренер спортшколы «Металлург».

Группа №16

  1. Ирина Анатольевна Макарова 1964 г. р., заведующая поликлиникой №2 клинической больницы №50 ФМБА, депутат ЗСНО;
  2. Евгений Михайлович Михеев 1981 г. р., начальник отдела РФЯЦ-ВНИИЭФ, депутат гордумы Сарова;
  3. Светлана Юрьевна Градова 1970 г. р., заведующая детсадом №3, член совета депутатов Дивеевского округа.

Группа №17

  1. Николай Евгеньевич Упирвицкий 1972 г. р., зампредседателя комитета по экономике ЗС НО;
  2. Владимир Иванович Лопарев 1964 г. р., начальник госветуправления Арзамаса, депутат гордумы Арзамаса;
  3. Ольга Ивановна Шпагина 1965 г. р., начальник бюро отдела гражданской продукции Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина; депутат гордумы Арзамаса.

Группа №18

  1. Роман Викторович Голубин 1975 г. р., декан факультета социальных наук ННГУ им. Лобачевского;
  2. Дмитрий Андреевич Володин 1980 г. р., директор ФОК г. Лукоянов;
  3. Елена Васильевна Моисеева 1966 г. р., заведующая детсадом «Березка», депутат гордумы Первомайска.

Группа №19

  1. Владимир Николаевич Паков 1970 г. р., председатель комитета ЗС НО по госвласти;
  2. Сергей Алексеевич Демашов 1973 г. р., исполнительный директор ООО «Племзавод Пушкинское»;
  3. Николай Васильевич Калинин 1969 г. р., гендиректор ООО «Модные детки», член совета депутатов Сергачского округа.

Группа №20

  1. Вячеслав Борисович Аксиньин 1958 г. р., гендиректор ООО «Зефс-Энерго», депутат ЗС НО;
  2. Сергей Владимирович Давыдов 1994 г. р., помощник депутата ЗС НО;
  3. Рауф Надирович Вагапов 1982 г. р., председатель комитета по образованию администрации Краснооктябрьского округа.

Группа №21

  1. Андрей Владимирович Дранишников 1964 г. р., заместитель директора ООО «Континент электросервис» (экс-глава Балахнинского округа);
  2. Александр Геннадьевич Ворошилов 1986 г. р., директор ФОК «Триумф»;
  3. Сергей Владимирович Недров 1990 г. р., директор ГБК «Замятинский дом социального обслуживания для детей».

Группа №22

  1. Александр Алимпиевич Тимофеев 1968 г. р., директор фонда «Устойчивое развитие Нижегородской области», депутат ЗС НО;
  2. Елена Викторовна Соколова 1960 г. р., советник по кадровым и общественно-политическим вопросам ООО «МЗВА-ЧЭМЗ», член совета депутатов Чкаловска;
  3. Татьяна Леонидовна Балыкина 1958 г. р., организатор нижегородского областного отделения «Всероссийской организации инвалидов», депутат земского собрания Городецкого округа.

Группа №23

  1. Алексей Николаевич Генералов 1986 г. р., руководитель регионального исполкома ОНФ;
  2. Алена Сергеевна Бодеева 1987 г. р., первый зампредседателя совета депутатов Бора;
  3. Александр Валерьевич Волков 1986 г. р., предприниматель.

Группа №24

  1. Владимир Александрович Петрухов 1976 г. р., замдиректора АНО «Дом народного единства»;
  2. Игорь Евгеньевич Напылов 1972 г. р., директор Семеновского индустриально-художественного техникума, член совета депутатов Семеновского округа;
  3. Татьяна Викторовна Дурандина 1987 г. р., глава КФХ «Андреевское», член совета депутатов Варнавинского округа.

Группа №25

  1. Денис Ильдусович Бакиев 1975 г. р., зампредседателя ЗС НО;
  2. Андрей Александрович Сазонов директор Северного межрайонного медцентра, член совета депутатов Уренского округа;
  3. Нина Николаевна Епифанова директор управления соцзащиты Шахуньи.

Галина Шамберина