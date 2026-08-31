Партийный список «Единой России» на выборы в заксобрание Нижегородской области
«Единая Россия» выдвинула по партийному списку на выборы в законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО) восьмого созыва 80 человек. Как и на прошлых выборах, общую часть списка возглавил губернатор Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вновь возглавил партийный список "Единой России" на выборы в заксобрание
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
За ним идут действующий спикер ЗС НО Евгений Люлин и сенатор, его бывший заместитель Ольга Щетинина. Они были в тройке и на прошлых выборах. С учетом того, что теперь в общей части может быть пять человек, в нее добавили героя труда, главврача больницы №29 Юлию Гаревскую (она также идет на выборы в Госдуму по округу №134) и мэра Арзамаса, руководителя Совета муниципальных образований области Александра Щелокова.
От ЕР также баллотируются два действующих депутата ЗС НО, избравшихся в текущий созыв от других партий, и один бывший. Антон Ананьин из ЛДПР идет по списку, Рустам Досаев из «Новых людей» — по округу, бывший депутат от «Справедливой России» Галина Клочкова — по списку.
Есть один кандидат с погашенной судимостью — депутат гордумы Дзержинска Евгений Минервин.
«Ъ-Приволжье» свел основную информацию о кандидатах в депутаты заксобрания Нижегородской области восьмого созыва по партийному списку «Единой России». Номера территорий, к которым относятся региональные группы, совпадают с номерами одномандатных округов.
Общая часть
- Глеб Сергеевич Никитин 1977 г. р., губернатор Нижегородской области;
- Евгений Борисович Люлин 1957 г. р., председатель ЗС НО;
- Ольга Владимировна Щетинина 1975 г. р., сенатор;
- Юлия Анатольевна Гаревская, главврач больницы №29, депутат ЗС НО;
- Александр Александрович Щелоков 1985 г. р., мэр Арзамаса.
Группа №1
- Павел Владимирович Александров 1986 г. р., предприниматель;
- Дмитрий Андреевич Седов 1992 г. р., предприниматель;
- Николай Сергеевич Терешагин 1997 г. р., консультант кузовного цеха у ИП Ильин А. С.
Группа №2
- Александр Евгеньевич Курицын 1994 г. р., ведущий специалист ООО «Газпром трансгаз НН»;
- Сергей Александрович Ташкинов 1987 г. р., директор АНО «Центр Чкалов»;
- Максим Сергеевич Сурков 1986 г. р., исполнительный директор ООО «Гидроконтракт».
Группа №3
- Наталья Сергеевна Шорохова 1997 г. р., директор МБУ «МЦ Спутник»;
- Кирилл Андреевич Скопин 2002 г. р., инженер дирекции диагностики ОАО «РЖД»;
- Наталья Сергеевна Майорова 1984 г. р., заместитель заведующего детсада №159.
Группа №4
- Дмитрий Сергеевич Филипенко 1990 г. р., руководитель исполкома НРО «Единой России»;
- Евгений Николаевич Ермилов 1999 г. р., помощник сенатора Дмитрия Краснова;
- Андрей Сергеевич Железнов 1976 г. р., главврач детской больницы №27.
Группа №5
- Антон Александрович Ананьин 1978 г. р., гендиректор ООО «Волгаспецстрой», депутат ЗС НО (от ЛДПР);
- Ирина Ивановна Гончарова 1966 г. р., директор управления соцзащиты Советского района;
- Марина Григорьевна Арташина 1970 г. р., заместитель главврача больницы №12.
Группа №6
- Зоя Леонидовна Картавина 1955 г. р., специалист по связям с общественностью администрации Канавинского района;
- Айгул Фаиг Кызы Гулуева 2002 г. р., студентка РАНХиГС;
- Кирилл Эдуардович Богатов 1995 г. р., ведущий специалист АНО «Центр развития и реализации общественных, патриотических и молодежных проектов "Развитие"».
Группа №7
- Галина Юрьевна Клочкова 1964 г. р., директор частной школы имени Ломоносова;
- Диана Александровна Воденисова 1984 г. р., директор школы №4
- Илья Олегович Петров 2001 г. р., старший проекты менеджер АНО «КУПНО».
Группа №8
- Дина Нурисламовна Шакурова 1973 г. р., главврач больницы №3;
- Екатерина Сергеевна Пермякова 1992 г. р., замдиректора МАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи имени В.П. Радченко»;
- Никита Анатольевич Корнев 1998 г. р., замдиректора школы №187.
Группа №9
- Михаил Евгеньевич Клочков 1984 г. р., коммерческий директор ООО «Динамика»;
- Ирина Евгеньевна Шмелева 1984 г. р., заведующая детсадом №235;
- Надежда Павловна Крашенинникова 1961 г. р., директор библиотечной системы Тоншаевского округа.
Группа №10
- Алексей Владимирович Ушаков 1986 г. р., начальник отдела АНО «Диалог Регионы»;
- Юрий Сергеевич Медведев 1981 г. р., оператор ООО «Сибур-Кстово»;
- Татьяна Викторовна Гришина 1964 г. р., директор управления соцзащиты Кстовского района.
Группа №11
- Александр Михайлович Петровский 1978 г. р., директор дзержинского филиала НГТУ;
- Галина Николаевна Демахина 1963 г. р., директор Дзержинского театра кукол;
- Евгений Борисович Минервин 1979 г. р., предприниматель, депутат гордумы Дзержинска, имелась судимость (ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», снята 20.03.2016 г.).
Группа №12
- Александр Вячеславович Корименко 1977 г. р., предприниматель, депутат гордумы Дзержинска;
- Евгений Александрович Бородин 1988 г. р., директор МБУ «Станция юных техников»;
- Дмитрий Алексеевич Пуренков 2004 г. р., специалист МБУ «МЦ Спутник».
Группа №13
- Данила Кириллович Капанов 1993 г. р., руководитель направления АО «НижКомАвто»;
- Тимур Алишерович Ахунов 1997 г. р., начальник отдела ФОК «Торпедо»;
- Елизавета Владимировна Воробьева 1999 г. р., ведущий эксперт ФГБУ «Российский детско-юношеский центр».
Группа №14
- Алексей Анатольевич Антонов 1979 г. р., зампредседателя ЗС НО;
- Алексей Константинович Галкин 1985 г. р., гендиректор АО «Сосновскагропромтехника», член совета депутатов Сосновского округа;
- Вера Васильевна Черемухина 1962 г. р., директор ДК г. Навашино, член совета депутатов Навашинского округа.
Группа №15
- Павел Геннадьевич Игошин 1976 г. р., директор по производству АО «Русполимет», член совета депутатов городского округа Кулебаки;
- Александр Валерьевич Кобяков 1974 г. р., директор по маркетингу ООО «Ресурс-Медиа», член совета депутатов Выксы;
- Кристина Алексеевна Макарцова 1994 г. р., тренер спортшколы «Металлург».
Группа №16
- Ирина Анатольевна Макарова 1964 г. р., заведующая поликлиникой №2 клинической больницы №50 ФМБА, депутат ЗСНО;
- Евгений Михайлович Михеев 1981 г. р., начальник отдела РФЯЦ-ВНИИЭФ, депутат гордумы Сарова;
- Светлана Юрьевна Градова 1970 г. р., заведующая детсадом №3, член совета депутатов Дивеевского округа.
Группа №17
- Николай Евгеньевич Упирвицкий 1972 г. р., зампредседателя комитета по экономике ЗС НО;
- Владимир Иванович Лопарев 1964 г. р., начальник госветуправления Арзамаса, депутат гордумы Арзамаса;
- Ольга Ивановна Шпагина 1965 г. р., начальник бюро отдела гражданской продукции Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина; депутат гордумы Арзамаса.
Группа №18
- Роман Викторович Голубин 1975 г. р., декан факультета социальных наук ННГУ им. Лобачевского;
- Дмитрий Андреевич Володин 1980 г. р., директор ФОК г. Лукоянов;
- Елена Васильевна Моисеева 1966 г. р., заведующая детсадом «Березка», депутат гордумы Первомайска.
Группа №19
- Владимир Николаевич Паков 1970 г. р., председатель комитета ЗС НО по госвласти;
- Сергей Алексеевич Демашов 1973 г. р., исполнительный директор ООО «Племзавод Пушкинское»;
- Николай Васильевич Калинин 1969 г. р., гендиректор ООО «Модные детки», член совета депутатов Сергачского округа.
Группа №20
- Вячеслав Борисович Аксиньин 1958 г. р., гендиректор ООО «Зефс-Энерго», депутат ЗС НО;
- Сергей Владимирович Давыдов 1994 г. р., помощник депутата ЗС НО;
- Рауф Надирович Вагапов 1982 г. р., председатель комитета по образованию администрации Краснооктябрьского округа.
Группа №21
- Андрей Владимирович Дранишников 1964 г. р., заместитель директора ООО «Континент электросервис» (экс-глава Балахнинского округа);
- Александр Геннадьевич Ворошилов 1986 г. р., директор ФОК «Триумф»;
- Сергей Владимирович Недров 1990 г. р., директор ГБК «Замятинский дом социального обслуживания для детей».
Группа №22
- Александр Алимпиевич Тимофеев 1968 г. р., директор фонда «Устойчивое развитие Нижегородской области», депутат ЗС НО;
- Елена Викторовна Соколова 1960 г. р., советник по кадровым и общественно-политическим вопросам ООО «МЗВА-ЧЭМЗ», член совета депутатов Чкаловска;
- Татьяна Леонидовна Балыкина 1958 г. р., организатор нижегородского областного отделения «Всероссийской организации инвалидов», депутат земского собрания Городецкого округа.
Группа №23
- Алексей Николаевич Генералов 1986 г. р., руководитель регионального исполкома ОНФ;
- Алена Сергеевна Бодеева 1987 г. р., первый зампредседателя совета депутатов Бора;
- Александр Валерьевич Волков 1986 г. р., предприниматель.
Группа №24
- Владимир Александрович Петрухов 1976 г. р., замдиректора АНО «Дом народного единства»;
- Игорь Евгеньевич Напылов 1972 г. р., директор Семеновского индустриально-художественного техникума, член совета депутатов Семеновского округа;
- Татьяна Викторовна Дурандина 1987 г. р., глава КФХ «Андреевское», член совета депутатов Варнавинского округа.
Группа №25
- Денис Ильдусович Бакиев 1975 г. р., зампредседателя ЗС НО;
- Андрей Александрович Сазонов директор Северного межрайонного медцентра, член совета депутатов Уренского округа;
- Нина Николаевна Епифанова директор управления соцзащиты Шахуньи.