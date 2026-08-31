Партийный список КПРФ на выборы в заксобрание Нижегородской области
По партийному списку КПРФ на выборы в законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО) восьмого созыва зарегистрированы 54 кандидата. Возглавил список депутат Госдумы, руководитель регионального отделения партии Владислав Егоров.
Депутат Госудмы, руководитель НРО КПРФ Владислав Егоров
Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ
В пятерке — еще четыре из пяти действующих депутатов. Пятый нынешний депутат, 70-летний Евгений Зудилин, идет первым в региональной группе №7.
Есть один кандидат с судимостью.
«Ъ-Приволжье» свел основную информацию о кандидатах в депутаты заксобрания Нижегородской области восьмого созыва по партийному списку КПРФ. Номера территорий, к которым относятся региональные группы, совпадают с номерами одномандатных округов.
Общая часть
- Владислав Иванович Егоров 1969 г. р., зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам;
- Роман Владимирович Кабешев 1971 г. р., зампредседателя комитета ЗС НО по экологии;
- Людмила Николаевна Буркова 1958 г. р., заместитель гендиректора ООО «НПО Диагностические системы», зампредседателя ЗС НО;
- Александр Григорьевич Чернигин 1958 г. р., замруководителя фракции КПРФ в ЗС НО;
- Олег Сергеевич Кирица 1983 г. р., зампредседателя комитета ЗС НО по госвласти.
Группа №1
- Евгений Александрович Манаев 1988 г. р., главный механик АО «Завод Труд»;
- Александр Анатольевич Сергеев 1969 г. р., пенсионер.
Группа №2
- Артем Маркович Ларькин 1990 г. р., менеджер АО «Тандер»;
- Александр Петрович Садилов 1963 г. р., менеджер ООО «Тех Люб».
Группа №3
- Евгений Алексеевич Степанов 1985 г. р., секретарь местного отделения КПРФ;
Группа №4
- Юрий Вячеславович Кутырев 1987 г. р., старший помощник депутата ЗС НО;
- Дмитрий Вячеславович Семин 1980 г. р., гендиректор ООО ЧОО «СБ-Рысь».
Группа №5
- Евгений Александрович Валеев 1985 г. р., инженер-конструктор АО «Нижегородский завод 70-летия Победы»;
- Константин Валерьевич Просянкин 1987 г. р., системный администратор АО «ССЗ Волга».
Группа №6
- Рамиз Ибрагимович Ибрагимов 1984 г. р., предприниматель;
- Алла Петровна Козлова 1967 г. р., помощник депутата ЗС НО.
Группа №7
- Евгений Иванович Зудилин 1956 г. р., гендиректор ООО «Румо Энерго», депутат ЗС НО;
- Ярослав Александрович Комиссаров 2002 г. р., руководитель отдела маркетинга АНО «Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления».
Группа №8
- Ксения Сергеевна Пожарова 1994 г. р., предприниматель;
- Владимир Геннадьевич Лещенко 1967 г. р., мастер ТСЖ «София.
Группа №9
- Анатолий Юрьевич Тарнаев 1986 г. р., помощник депутата Госдумы;
- Антон Владимирович Шемяков 1978 г. р., самозанятый.
Группа №10
- Алексей Геннадьевич Запоев 1958 г. р., директор ФОК «Волжский берег», депутат гордумы Нижнего Новгорода;
- Ирина Николаевна Малышева 1983 г. р., гендиректор ООО «Веста».
Группа №11
- Ирина Павловна Воронина 1970 г. р., заведующая детсадом №36;
- Татьяна Александровна Сухарева 1986 г. р., директор ООО «Завод полимерного машиностроения», депутат гордумы Дзержинска.
Группа №12
- Андрей Алексеевич Горюнов 1994 г. р., гендиректор ООО СК «Город», депутат гордумы Дзержинска;
- Сергей Анатольевич Смирнов 1959 г. р., директор ООО «Ритуальные услуги Дзержинска», депутат гордумы Дзержинска.
Группа №13
- Любовь Евгеньевна Пономарева 1988 г. р., домохозяйка;
- Сергей Александрович Наумов 1981 г. р., техник областной больницы имени Семашко.
Группа №14
- Григорий Евгеньевич Антяшов 2000 г. р., предприниматель;
- Ольга Алексеевна Осинина 1978 г. р., специалист по охране труда ООО «Караван-СК», член совета депутатов Богородского округа.
Группа №15
- Роман Александрович Митрофанов 1978 г. р., начальник цеха АО «Окская судоверфь», член совета депутатов Выксы;
- Сергей Федорович Шаронов 1978 г. р., педагог Вознесенского ДООЦ.
Группа №16
- Михаил Игоревич Савин 1990 г. р., преподаватель СПТ им. Музрукова, депутат гордумы Сарова;
- Сергей Владимирович Тучин 1994 г. р., директор офиса «Саровский» ПАО Банк ВТБ.
Группа №17
- Альберт Давыдович Алиев 1955 г. р., пенсионер, депутат гордумы Арзамаса;
- Сергей Алексеевич Вдовин 1984 г. р., начальник конструкторского бюро АО «АНПП Темп-Авиа», депутат гордумы Арзамаса.
Группа №18
- Шахла Балагусейн Кызы Истомина 1959 г. р., помощник депутата ЗС НО;
- Алексей Валерьевич Катков 1979 г. р., самозанятый, член совета депутатов Вадского округа.
Группа №19
- Александр Константинович Лавринов 1963 г. р., директор МКУ «Сервисная служба учреждений культуры Сергачского округа», член совета депутатов Сергачского округа;
- Светлана Александровна Яшина 1986 г. р., главный специалист АО «Почта России».
Группа №20
- Евгений Федорович Сахаров 1984 г. р., предприниматель, член совета депутатов Лысковского округа;
- Юрий Иванович Чемоданов 1968 г. р., директор ООО «Юрич», член совета депутатов Воротынского округа.
Группа №21
- Сергей Николаевич Самохин 1978 г. р., помощник депутата ЗСНО;
- Максим Александрович Протасов 1971 г. р., предприниматель.
Группа №22
- Николай Леонтьевич Рязанов 1964 г. р., председатель колхоза «Красный маяк», депутат земского собрания Городецкого округа;
- Игорь Геннадьевич Яишенкин 1963 г. р., начальник хозяйственного отдела АО «Сокольская судоверфь», член совета депутатов Сокольского округа, имелась судимость по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (погашена 17.10.2009 г.).
Группа №23
- Кристина Александровна Абрамова 1989 г. р., оператор АО «Борский стекольный завод»;
- Михаил Александрович Малышев 1980 г. р., учитель средней школы №10.
Группа №24
- Сергей Александрович Стряпшин 1979 г. р., пенсионер;
- Сергей Николаевич Сенин 1982 г. р., первый замдиректора АО «ВВППК».
Группа №25
- Григорий Ильич Фрунза 1961 г. р., секретарь местного отделения КПРФ, член совета депутатов Уренского округа;
- Ольга Владимировна Юмакова 1975 г. р., предприниматель.