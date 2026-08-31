Партийный список КПРФ на выборы в заксобрание Нижегородской области

По партийному списку КПРФ на выборы в законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО) восьмого созыва зарегистрированы 54 кандидата. Возглавил список депутат Госдумы, руководитель регионального отделения партии Владислав Егоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госудмы, руководитель НРО КПРФ Владислав Егоров

Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Депутат Госудмы, руководитель НРО КПРФ Владислав Егоров

Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

В пятерке — еще четыре из пяти действующих депутатов. Пятый нынешний депутат, 70-летний Евгений Зудилин, идет первым в региональной группе №7.

Есть один кандидат с судимостью.

«Ъ-Приволжье» свел основную информацию о кандидатах в депутаты заксобрания Нижегородской области восьмого созыва по партийному списку КПРФ. Номера территорий, к которым относятся региональные группы, совпадают с номерами одномандатных округов.

Общая часть

Владислав Иванович Егоров 1969 г. р., зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам; Роман Владимирович Кабешев 1971 г. р., зампредседателя комитета ЗС НО по экологии; Людмила Николаевна Буркова 1958 г. р., заместитель гендиректора ООО «НПО Диагностические системы», зампредседателя ЗС НО; Александр Григорьевич Чернигин 1958 г. р., замруководителя фракции КПРФ в ЗС НО; Олег Сергеевич Кирица 1983 г. р., зампредседателя комитета ЗС НО по госвласти.

Группа №1

Евгений Александрович Манаев 1988 г. р., главный механик АО «Завод Труд»; Александр Анатольевич Сергеев 1969 г. р., пенсионер.

Группа №2

Артем Маркович Ларькин 1990 г. р., менеджер АО «Тандер»; Александр Петрович Садилов 1963 г. р., менеджер ООО «Тех Люб».

Группа №3

Евгений Алексеевич Степанов 1985 г. р., секретарь местного отделения КПРФ;

Группа №4

Юрий Вячеславович Кутырев 1987 г. р., старший помощник депутата ЗС НО; Дмитрий Вячеславович Семин 1980 г. р., гендиректор ООО ЧОО «СБ-Рысь».

Группа №5

Евгений Александрович Валеев 1985 г. р., инженер-конструктор АО «Нижегородский завод 70-летия Победы»; Константин Валерьевич Просянкин 1987 г. р., системный администратор АО «ССЗ Волга».

Группа №6

Рамиз Ибрагимович Ибрагимов 1984 г. р., предприниматель; Алла Петровна Козлова 1967 г. р., помощник депутата ЗС НО.

Группа №7

Евгений Иванович Зудилин 1956 г. р., гендиректор ООО «Румо Энерго», депутат ЗС НО; Ярослав Александрович Комиссаров 2002 г. р., руководитель отдела маркетинга АНО «Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления».

Группа №8

Ксения Сергеевна Пожарова 1994 г. р., предприниматель; Владимир Геннадьевич Лещенко 1967 г. р., мастер ТСЖ «София.

Группа №9

Анатолий Юрьевич Тарнаев 1986 г. р., помощник депутата Госдумы; Антон Владимирович Шемяков 1978 г. р., самозанятый.

Группа №10

Алексей Геннадьевич Запоев 1958 г. р., директор ФОК «Волжский берег», депутат гордумы Нижнего Новгорода; Ирина Николаевна Малышева 1983 г. р., гендиректор ООО «Веста».

Группа №11

Ирина Павловна Воронина 1970 г. р., заведующая детсадом №36; Татьяна Александровна Сухарева 1986 г. р., директор ООО «Завод полимерного машиностроения», депутат гордумы Дзержинска.

Группа №12

Андрей Алексеевич Горюнов 1994 г. р., гендиректор ООО СК «Город», депутат гордумы Дзержинска; Сергей Анатольевич Смирнов 1959 г. р., директор ООО «Ритуальные услуги Дзержинска», депутат гордумы Дзержинска.

Группа №13

Любовь Евгеньевна Пономарева 1988 г. р., домохозяйка; Сергей Александрович Наумов 1981 г. р., техник областной больницы имени Семашко.

Группа №14

Григорий Евгеньевич Антяшов 2000 г. р., предприниматель; Ольга Алексеевна Осинина 1978 г. р., специалист по охране труда ООО «Караван-СК», член совета депутатов Богородского округа.

Группа №15

Роман Александрович Митрофанов 1978 г. р., начальник цеха АО «Окская судоверфь», член совета депутатов Выксы; Сергей Федорович Шаронов 1978 г. р., педагог Вознесенского ДООЦ.

Группа №16

Михаил Игоревич Савин 1990 г. р., преподаватель СПТ им. Музрукова, депутат гордумы Сарова; Сергей Владимирович Тучин 1994 г. р., директор офиса «Саровский» ПАО Банк ВТБ.

Группа №17

Альберт Давыдович Алиев 1955 г. р., пенсионер, депутат гордумы Арзамаса; Сергей Алексеевич Вдовин 1984 г. р., начальник конструкторского бюро АО «АНПП Темп-Авиа», депутат гордумы Арзамаса.

Группа №18

Шахла Балагусейн Кызы Истомина 1959 г. р., помощник депутата ЗС НО; Алексей Валерьевич Катков 1979 г. р., самозанятый, член совета депутатов Вадского округа.

Группа №19

Александр Константинович Лавринов 1963 г. р., директор МКУ «Сервисная служба учреждений культуры Сергачского округа», член совета депутатов Сергачского округа; Светлана Александровна Яшина 1986 г. р., главный специалист АО «Почта России».

Группа №20

Евгений Федорович Сахаров 1984 г. р., предприниматель, член совета депутатов Лысковского округа; Юрий Иванович Чемоданов 1968 г. р., директор ООО «Юрич», член совета депутатов Воротынского округа.

Группа №21

Сергей Николаевич Самохин 1978 г. р., помощник депутата ЗСНО; Максим Александрович Протасов 1971 г. р., предприниматель.

Группа №22

Николай Леонтьевич Рязанов 1964 г. р., председатель колхоза «Красный маяк», депутат земского собрания Городецкого округа; Игорь Геннадьевич Яишенкин 1963 г. р., начальник хозяйственного отдела АО «Сокольская судоверфь», член совета депутатов Сокольского округа, имелась судимость по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (погашена 17.10.2009 г.).

Группа №23

Кристина Александровна Абрамова 1989 г. р., оператор АО «Борский стекольный завод»; Михаил Александрович Малышев 1980 г. р., учитель средней школы №10.

Группа №24

Сергей Александрович Стряпшин 1979 г. р., пенсионер; Сергей Николаевич Сенин 1982 г. р., первый замдиректора АО «ВВППК».

Группа №25

Григорий Ильич Фрунза 1961 г. р., секретарь местного отделения КПРФ, член совета депутатов Уренского округа; Ольга Владимировна Юмакова 1975 г. р., предприниматель.

Галина Шамберина