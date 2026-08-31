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Партийный список ЛДПР на выборы в заксобрание Нижегородской области

ЛДПР по партийному списку на выборы в законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО) восьмого созыва выдвинула 55 человек. Возглавил список лидер партии Леонид Слуцкий.

Список ЛДПР на выборы в нижегородское заксобрание возглавил председатель партии Леонид Слуцкий

Список ЛДПР на выборы в нижегородское заксобрание возглавил председатель партии Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Список ЛДПР на выборы в нижегородское заксобрание возглавил председатель партии Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

За ним идет руководитель фракции в заксобрании Владислав Атмахов, третьим — адвокат Дмитрий Елизаров. Также в общую часть списка вошли член совета депутатов Лысковского округа Алексей Здюмаев и Михаил Шатилов, который в преддверии выборов ушел с должности главы Приокского района Нижнего Новгорода.

В текущем созыве ЛДПР представляют Владислав Атмахов и Антон Ананьин, но последний ушел в «Единую Россию» и выдвигается от этой партии.

«Ъ-Приволжье» свел основную информацию о кандидатах в депутаты заксобрания Нижегородской области восьмого созыва по партийному списку ЛДПР. Номера территорий, к которым относятся региональные группы, совпадают с номерами одномандатных округов.

Общая часть

  1. Леонид Эдуардович Слуцкий 1968 г. р., председатель комитета ЛДПР в Госдуме;
  2. Владислав Олегович Атмахов 1972 г.р., председатель комитета по экологии ЗС НО;
  3. Дмитрий Валентинович Елизаров 1981 г. р., адвокат;
  4. Алексей Александрович Здюмаев 1979 г. р., директор ООО «РАВТ», член совета депутатов Лысковского округа;
  5. Михаил Павлович Шатилов 1976 г. р., бывший глава Приокского района Нижнего Новгорода.

Группа №1

  1. Максим Игоревич Карпов 2004 г. р., самозанятый;
  2. Дмитрий Михайлович Свердлов 1993 г. р., гендиректор ООО «Кронос Плюс».

Группа №2

  1. Алена Игоревна Доронова 1992 г. р., временно неработающая;
  2. Михаил Андреевич Жабовский 2001 г. р., самозанятый, член совета депутатов Перевозского городского округа.

Группа №3

  1. Венера Павловна Прошкина 1978 г. р., эксперт АО «X5 Синергия»;
  2. Юрий Николаевич Брагин 1996 г. р., специалист по подбору запчастей ООО «ВАГ-Партс».

Группа №4

  1. Игорь Николаевич Теленков 1977 г. р., гендиректор АО «Элитно-семеноводческое хозяйство Учхоз», депутат гордумы Нижнего Новгорода;
  2. Дмитрий Сергеевич Зуйков 1999 г. р., тренер ООО «Спортклуб Индиго».

Группа №5

  1. Анжелика Александровна Трегуб 1986 г. р., предприниматель;
  2. Михаил Олегович Жуков 1997 г. р., предприниматель, член совета депутатов Володарского округа.

Группа №6

  1. Марина Валентиновна Шумилова 1962 г. р., пенсионер;
  2. Олег Валентинович Замотин 1963 г. р., электромеханик Горьковской дирекции, филиала РЖД.

Группа №7

  1. Дмитрий Константинович Николаев 1977 г. р., временно неработающий;
  2. Елена Владимировна Авдеева 1984 г. р., самозанятая.

Группа №8

  1. Иван Семенович Корниенко 1994 г. р., исполнительный директор ООО «Нижегородская центральная управляющая компания», депутат гордумы Нижнего Новгорода;
  2. Марина Игоревна Плохова 1995 г. р., помощник депутата ЗС НО Антона Ананьина.

Группа №9

  1. Ирина Юрьевна Молькова 1979 г. р., помощник депутата ЗС НО, депутат гордумы Нижнего Новгорода;
  2. Каролина Владимировна Антипина 1993 г. р., замначальника отдела ГКУ НО «Главное управление автодорог».

Группа №10

  1. Владимир Николаевич Гуляев 1992 г. р., временно неработающий;
  2. Мария Валерьевна Жиляева 2004 г. р., помощник депутата ЗС НО Антона Ананьина.

Группа №11

  1. Анатолий Павлович Зверев 1976 г. р., директор ООО «Свот Сервис»;
  2. Роман Валерьевич Шилов 1974 г. р., предприниматель, депутат гордумы Дзержинска.

Группа №12

  1. Роман Владимирович Беликов 1982 г. р., гендиректор ЗАО «Прозрачные ключи», депутат гордумы Дзержинска;
  2. Юлия Александровна Еськина 1983 г. р., помощник депутата.

Группа №13

  1. Наталия Александровна Наумова 1984 г. р., директор МАУ «Молодежный центр Пилот», член совета депутатов Павловского округа;
  2. Дмитрий Евгеньевич Смутин 1988 г. р., предприниматель.

Группа №14

  1. Юлия Алексеевна Любавина 1981 г. р., помощник депутата гордумы Нижнего Новгорода;
  2. Алла Алексеевна Кожухова 1970 г. р., администратор магазина ООО «Альбион-2002».

Группа №15

  1. Даниил Александрович Муравьев 1995 г. р., кладовщик ООО «Ладья ААМ»;
  2. Елена Николаевна Цветкова 1978 г. р., экономист семеновского участка ПАО «ТНС энерго НН».

Группа №16

  1. Татьяна Юрьевна Горчакова 1974 г. р., гендиректор АО «ДБ Авангард», депутат гордумы Сарова;
  2. Алексей Сергеевич Александров 1987 г. р., инженер РФЯЦ-ВНИИЭФ, депутат гордумы Сарова.

Группа №17

  1. Владимир Райфатович Галеев 1967 г. р., инженер ООО «Артель-Групп»;
  2. Максим Владимирович Водопьянов 1985 г. р., директор ООО «Сергачский автобус», член совета депутатов Сергачского округа.

Группа №18

  1. Роман Олегович Ильинский 1996 г. р., электрик ООО «Стройконтинент-НН», член совета депутатов Вадского округа;
  2. Михаил Александрович Шутов 1982 г. р., временно неработающий.

Группа №19

  1. Наталья Ивановна Птушко 1963 г. р., пенсионер;
  2. Сергей Александрович Перепелкин 1983 г. р., заместитель гендиректора ООО «КМ Агро», член совета депутатов Княгининского округа.

Группа №20

  1. Владимир Алексеевич Ершов 1979 г. р., директор ООО «ЦСН», член совета депутатов Лысковского округа;
  2. Антон Сергеевич Журавлев 1983 г. р., диспетчер «Нижновэнерго».

Группа №21

  1. Кирилл Михайлович Ваганов 1987 г. р., гендиректор ООО «ЭПЦ ЭнергоАудит», член совета депутатов Володарского округа;
  2. Илья Игоревич Киселев 1996 г. р., предприниматель, член совета депутатов Балахнинского округа.

Группа №22

  1. Роман Владиславович Атмахов 1993 г. р., аппаратчик АО «ГосНИИ Кристалл», член совета депутатов муниципального округа Чкаловск;
  2. Денис Александрович Табуров 1983 г. р., мастер МКУ «Оперативно-распорядительное управление ЖКХ», депутат земского собрания Городецкого округа.

Группа №23

  1. Роман Евгеньевич Руднев 1979 г. р., гендиректор ООО «Алюмика», член совета депутатов муниципального округа Бор;
  2. Илья Сергеевич Мозохин 1993 г. р., инженер-программист МАОУ «Средняя школа №14», член совета депутатов муниципального округа Бор.

Группа №24

  1. Александр Владимирович Сидельников 1986 г. р., начальник службы безопасности ООО «Атомэнергопроект», член совета депутатов Семеновского округа;
  2. Галина Ивановна Лепешкина 1958 г. р., пенсионер, член совета депутатов Варнавинского округа.

Группа №25

  1. Сергей Владимирович Костюнин 1990 г. р., предприниматель, член совета депутатов Уренского округа;
  2. Юлия Владимировна Быстрова 1990 г. р., самозанятая.

Галина Шамберина