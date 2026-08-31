Партийный список ЛДПР на выборы в заксобрание Нижегородской области

ЛДПР по партийному списку на выборы в законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО) восьмого созыва выдвинула 55 человек. Возглавил список лидер партии Леонид Слуцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Список ЛДПР на выборы в нижегородское заксобрание возглавил председатель партии Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Список ЛДПР на выборы в нижегородское заксобрание возглавил председатель партии Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

За ним идет руководитель фракции в заксобрании Владислав Атмахов, третьим — адвокат Дмитрий Елизаров. Также в общую часть списка вошли член совета депутатов Лысковского округа Алексей Здюмаев и Михаил Шатилов, который в преддверии выборов ушел с должности главы Приокского района Нижнего Новгорода.

В текущем созыве ЛДПР представляют Владислав Атмахов и Антон Ананьин, но последний ушел в «Единую Россию» и выдвигается от этой партии.

«Ъ-Приволжье» свел основную информацию о кандидатах в депутаты заксобрания Нижегородской области восьмого созыва по партийному списку ЛДПР. Номера территорий, к которым относятся региональные группы, совпадают с номерами одномандатных округов.

Общая часть

Леонид Эдуардович Слуцкий 1968 г. р., председатель комитета ЛДПР в Госдуме; Владислав Олегович Атмахов 1972 г.р., председатель комитета по экологии ЗС НО; Дмитрий Валентинович Елизаров 1981 г. р., адвокат; Алексей Александрович Здюмаев 1979 г. р., директор ООО «РАВТ», член совета депутатов Лысковского округа; Михаил Павлович Шатилов 1976 г. р., бывший глава Приокского района Нижнего Новгорода.

Группа №1

Максим Игоревич Карпов 2004 г. р., самозанятый; Дмитрий Михайлович Свердлов 1993 г. р., гендиректор ООО «Кронос Плюс».

Группа №2

Алена Игоревна Доронова 1992 г. р., временно неработающая; Михаил Андреевич Жабовский 2001 г. р., самозанятый, член совета депутатов Перевозского городского округа.

Группа №3

Венера Павловна Прошкина 1978 г. р., эксперт АО «X5 Синергия»; Юрий Николаевич Брагин 1996 г. р., специалист по подбору запчастей ООО «ВАГ-Партс».

Группа №4

Игорь Николаевич Теленков 1977 г. р., гендиректор АО «Элитно-семеноводческое хозяйство Учхоз», депутат гордумы Нижнего Новгорода; Дмитрий Сергеевич Зуйков 1999 г. р., тренер ООО «Спортклуб Индиго».

Группа №5

Анжелика Александровна Трегуб 1986 г. р., предприниматель; Михаил Олегович Жуков 1997 г. р., предприниматель, член совета депутатов Володарского округа.

Группа №6

Марина Валентиновна Шумилова 1962 г. р., пенсионер; Олег Валентинович Замотин 1963 г. р., электромеханик Горьковской дирекции, филиала РЖД.

Группа №7

Дмитрий Константинович Николаев 1977 г. р., временно неработающий; Елена Владимировна Авдеева 1984 г. р., самозанятая.

Группа №8

Иван Семенович Корниенко 1994 г. р., исполнительный директор ООО «Нижегородская центральная управляющая компания», депутат гордумы Нижнего Новгорода; Марина Игоревна Плохова 1995 г. р., помощник депутата ЗС НО Антона Ананьина.

Группа №9

Ирина Юрьевна Молькова 1979 г. р., помощник депутата ЗС НО, депутат гордумы Нижнего Новгорода; Каролина Владимировна Антипина 1993 г. р., замначальника отдела ГКУ НО «Главное управление автодорог».

Группа №10

Владимир Николаевич Гуляев 1992 г. р., временно неработающий; Мария Валерьевна Жиляева 2004 г. р., помощник депутата ЗС НО Антона Ананьина.

Группа №11

Анатолий Павлович Зверев 1976 г. р., директор ООО «Свот Сервис»; Роман Валерьевич Шилов 1974 г. р., предприниматель, депутат гордумы Дзержинска.

Группа №12

Роман Владимирович Беликов 1982 г. р., гендиректор ЗАО «Прозрачные ключи», депутат гордумы Дзержинска; Юлия Александровна Еськина 1983 г. р., помощник депутата.

Группа №13

Наталия Александровна Наумова 1984 г. р., директор МАУ «Молодежный центр Пилот», член совета депутатов Павловского округа; Дмитрий Евгеньевич Смутин 1988 г. р., предприниматель.

Группа №14

Юлия Алексеевна Любавина 1981 г. р., помощник депутата гордумы Нижнего Новгорода; Алла Алексеевна Кожухова 1970 г. р., администратор магазина ООО «Альбион-2002».

Группа №15

Даниил Александрович Муравьев 1995 г. р., кладовщик ООО «Ладья ААМ»; Елена Николаевна Цветкова 1978 г. р., экономист семеновского участка ПАО «ТНС энерго НН».

Группа №16

Татьяна Юрьевна Горчакова 1974 г. р., гендиректор АО «ДБ Авангард», депутат гордумы Сарова; Алексей Сергеевич Александров 1987 г. р., инженер РФЯЦ-ВНИИЭФ, депутат гордумы Сарова.

Группа №17

Владимир Райфатович Галеев 1967 г. р., инженер ООО «Артель-Групп»; Максим Владимирович Водопьянов 1985 г. р., директор ООО «Сергачский автобус», член совета депутатов Сергачского округа.

Группа №18

Роман Олегович Ильинский 1996 г. р., электрик ООО «Стройконтинент-НН», член совета депутатов Вадского округа; Михаил Александрович Шутов 1982 г. р., временно неработающий.

Группа №19

Наталья Ивановна Птушко 1963 г. р., пенсионер; Сергей Александрович Перепелкин 1983 г. р., заместитель гендиректора ООО «КМ Агро», член совета депутатов Княгининского округа.

Группа №20

Владимир Алексеевич Ершов 1979 г. р., директор ООО «ЦСН», член совета депутатов Лысковского округа; Антон Сергеевич Журавлев 1983 г. р., диспетчер «Нижновэнерго».

Группа №21

Кирилл Михайлович Ваганов 1987 г. р., гендиректор ООО «ЭПЦ ЭнергоАудит», член совета депутатов Володарского округа; Илья Игоревич Киселев 1996 г. р., предприниматель, член совета депутатов Балахнинского округа.

Группа №22

Роман Владиславович Атмахов 1993 г. р., аппаратчик АО «ГосНИИ Кристалл», член совета депутатов муниципального округа Чкаловск; Денис Александрович Табуров 1983 г. р., мастер МКУ «Оперативно-распорядительное управление ЖКХ», депутат земского собрания Городецкого округа.

Группа №23

Роман Евгеньевич Руднев 1979 г. р., гендиректор ООО «Алюмика», член совета депутатов муниципального округа Бор; Илья Сергеевич Мозохин 1993 г. р., инженер-программист МАОУ «Средняя школа №14», член совета депутатов муниципального округа Бор.

Группа №24

Александр Владимирович Сидельников 1986 г. р., начальник службы безопасности ООО «Атомэнергопроект», член совета депутатов Семеновского округа; Галина Ивановна Лепешкина 1958 г. р., пенсионер, член совета депутатов Варнавинского округа.

Группа №25

Сергей Владимирович Костюнин 1990 г. р., предприниматель, член совета депутатов Уренского округа; Юлия Владимировна Быстрова 1990 г. р., самозанятая.

Галина Шамберина