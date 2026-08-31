Партийный список ЛДПР на выборы в заксобрание Нижегородской области
ЛДПР по партийному списку на выборы в законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО) восьмого созыва выдвинула 55 человек. Возглавил список лидер партии Леонид Слуцкий.
Список ЛДПР на выборы в нижегородское заксобрание возглавил председатель партии Леонид Слуцкий
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
За ним идет руководитель фракции в заксобрании Владислав Атмахов, третьим — адвокат Дмитрий Елизаров. Также в общую часть списка вошли член совета депутатов Лысковского округа Алексей Здюмаев и Михаил Шатилов, который в преддверии выборов ушел с должности главы Приокского района Нижнего Новгорода.
В текущем созыве ЛДПР представляют Владислав Атмахов и Антон Ананьин, но последний ушел в «Единую Россию» и выдвигается от этой партии.
«Ъ-Приволжье» свел основную информацию о кандидатах в депутаты заксобрания Нижегородской области восьмого созыва по партийному списку ЛДПР. Номера территорий, к которым относятся региональные группы, совпадают с номерами одномандатных округов.
Общая часть
- Леонид Эдуардович Слуцкий 1968 г. р., председатель комитета ЛДПР в Госдуме;
- Владислав Олегович Атмахов 1972 г.р., председатель комитета по экологии ЗС НО;
- Дмитрий Валентинович Елизаров 1981 г. р., адвокат;
- Алексей Александрович Здюмаев 1979 г. р., директор ООО «РАВТ», член совета депутатов Лысковского округа;
- Михаил Павлович Шатилов 1976 г. р., бывший глава Приокского района Нижнего Новгорода.
Группа №1
- Максим Игоревич Карпов 2004 г. р., самозанятый;
- Дмитрий Михайлович Свердлов 1993 г. р., гендиректор ООО «Кронос Плюс».
Группа №2
- Алена Игоревна Доронова 1992 г. р., временно неработающая;
- Михаил Андреевич Жабовский 2001 г. р., самозанятый, член совета депутатов Перевозского городского округа.
Группа №3
- Венера Павловна Прошкина 1978 г. р., эксперт АО «X5 Синергия»;
- Юрий Николаевич Брагин 1996 г. р., специалист по подбору запчастей ООО «ВАГ-Партс».
Группа №4
- Игорь Николаевич Теленков 1977 г. р., гендиректор АО «Элитно-семеноводческое хозяйство Учхоз», депутат гордумы Нижнего Новгорода;
- Дмитрий Сергеевич Зуйков 1999 г. р., тренер ООО «Спортклуб Индиго».
Группа №5
- Анжелика Александровна Трегуб 1986 г. р., предприниматель;
- Михаил Олегович Жуков 1997 г. р., предприниматель, член совета депутатов Володарского округа.
Группа №6
- Марина Валентиновна Шумилова 1962 г. р., пенсионер;
- Олег Валентинович Замотин 1963 г. р., электромеханик Горьковской дирекции, филиала РЖД.
Группа №7
- Дмитрий Константинович Николаев 1977 г. р., временно неработающий;
- Елена Владимировна Авдеева 1984 г. р., самозанятая.
Группа №8
- Иван Семенович Корниенко 1994 г. р., исполнительный директор ООО «Нижегородская центральная управляющая компания», депутат гордумы Нижнего Новгорода;
- Марина Игоревна Плохова 1995 г. р., помощник депутата ЗС НО Антона Ананьина.
Группа №9
- Ирина Юрьевна Молькова 1979 г. р., помощник депутата ЗС НО, депутат гордумы Нижнего Новгорода;
- Каролина Владимировна Антипина 1993 г. р., замначальника отдела ГКУ НО «Главное управление автодорог».
Группа №10
- Владимир Николаевич Гуляев 1992 г. р., временно неработающий;
- Мария Валерьевна Жиляева 2004 г. р., помощник депутата ЗС НО Антона Ананьина.
Группа №11
- Анатолий Павлович Зверев 1976 г. р., директор ООО «Свот Сервис»;
- Роман Валерьевич Шилов 1974 г. р., предприниматель, депутат гордумы Дзержинска.
Группа №12
- Роман Владимирович Беликов 1982 г. р., гендиректор ЗАО «Прозрачные ключи», депутат гордумы Дзержинска;
- Юлия Александровна Еськина 1983 г. р., помощник депутата.
Группа №13
- Наталия Александровна Наумова 1984 г. р., директор МАУ «Молодежный центр Пилот», член совета депутатов Павловского округа;
- Дмитрий Евгеньевич Смутин 1988 г. р., предприниматель.
Группа №14
- Юлия Алексеевна Любавина 1981 г. р., помощник депутата гордумы Нижнего Новгорода;
- Алла Алексеевна Кожухова 1970 г. р., администратор магазина ООО «Альбион-2002».
Группа №15
- Даниил Александрович Муравьев 1995 г. р., кладовщик ООО «Ладья ААМ»;
- Елена Николаевна Цветкова 1978 г. р., экономист семеновского участка ПАО «ТНС энерго НН».
Группа №16
- Татьяна Юрьевна Горчакова 1974 г. р., гендиректор АО «ДБ Авангард», депутат гордумы Сарова;
- Алексей Сергеевич Александров 1987 г. р., инженер РФЯЦ-ВНИИЭФ, депутат гордумы Сарова.
Группа №17
- Владимир Райфатович Галеев 1967 г. р., инженер ООО «Артель-Групп»;
- Максим Владимирович Водопьянов 1985 г. р., директор ООО «Сергачский автобус», член совета депутатов Сергачского округа.
Группа №18
- Роман Олегович Ильинский 1996 г. р., электрик ООО «Стройконтинент-НН», член совета депутатов Вадского округа;
- Михаил Александрович Шутов 1982 г. р., временно неработающий.
Группа №19
- Наталья Ивановна Птушко 1963 г. р., пенсионер;
- Сергей Александрович Перепелкин 1983 г. р., заместитель гендиректора ООО «КМ Агро», член совета депутатов Княгининского округа.
Группа №20
- Владимир Алексеевич Ершов 1979 г. р., директор ООО «ЦСН», член совета депутатов Лысковского округа;
- Антон Сергеевич Журавлев 1983 г. р., диспетчер «Нижновэнерго».
Группа №21
- Кирилл Михайлович Ваганов 1987 г. р., гендиректор ООО «ЭПЦ ЭнергоАудит», член совета депутатов Володарского округа;
- Илья Игоревич Киселев 1996 г. р., предприниматель, член совета депутатов Балахнинского округа.
Группа №22
- Роман Владиславович Атмахов 1993 г. р., аппаратчик АО «ГосНИИ Кристалл», член совета депутатов муниципального округа Чкаловск;
- Денис Александрович Табуров 1983 г. р., мастер МКУ «Оперативно-распорядительное управление ЖКХ», депутат земского собрания Городецкого округа.
Группа №23
- Роман Евгеньевич Руднев 1979 г. р., гендиректор ООО «Алюмика», член совета депутатов муниципального округа Бор;
- Илья Сергеевич Мозохин 1993 г. р., инженер-программист МАОУ «Средняя школа №14», член совета депутатов муниципального округа Бор.
Группа №24
- Александр Владимирович Сидельников 1986 г. р., начальник службы безопасности ООО «Атомэнергопроект», член совета депутатов Семеновского округа;
- Галина Ивановна Лепешкина 1958 г. р., пенсионер, член совета депутатов Варнавинского округа.
Группа №25
- Сергей Владимирович Костюнин 1990 г. р., предприниматель, член совета депутатов Уренского округа;
- Юлия Владимировна Быстрова 1990 г. р., самозанятая.