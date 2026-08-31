«Партия пенсионеров» выдвинула на выборы в законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО) по единому округу 55 человек. Возглавил список председатель партии, завкафедрой института клинической медицины им. Н.А. Семашко Российского университета медицины Эрик Праздников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Список "Партии пенсионеров" на выборы в заксобрание Нижегородской области возглавил председатель партии Эрик Праздников

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Список "Партии пенсионеров" на выборы в заксобрание Нижегородской области возглавил председатель партии Эрик Праздников

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Вторым идет действующий депутат ЗС НО от «Единой России» Александр Цопов. Также в общей части — финансовый директор ООО «Производственная компания Втормеко» Александр Кулигин (кандидат с погашенной судимостью), помощник депутата ЗС НО Валерий Леушкин и начальник хозотдела больницы №24 Андрей Копосов.

Судимости имелись у троих кандидатов из списка.

«Ъ-Приволжье» свел основную информацию о кандидатах в депутаты заксобрания Нижегородской области восьмого созыва по списку «Партии пенсионеров». Номера территорий, к которым относятся региональные группы, совпадают с номерами одномандатных округов.

Общая часть

Эрик Нариманович Праздников 1964 г. р., завкафедрой научно-образовательного института клинической медицины им. Н.А. Семашко Российского университета медицины; Александр Владимирович Цопов 1960 г. р., зампредседателя комитета ЗС НО по соцвопросам (депутат ЗС НО от «Единой России»); Александр Владимирович Кулигин 1973 г. р., финансовый директор ООО «Производственная компания Втормеко», имелась судимость по ч. 2 ст. 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» (погашена 10.08.2000 г.); Валерий Владимирович Леушкин 1963 г. р., помощник депутата ЗСНО; Андрей Анатольевич Копосов 1973 г. р., начальник хозотдела больницы №24.

Группа №1

Борис Иванович Посохин 1946 г. р., пенсионер; Алексей Борисович Подпольный 1947 г. р., пенсионер.

Группа №2

Лидия Матвеевна Хухрева 1949 г. р., пенсионер; Нина Михайловна Мауль 1988 г. р., специалист АНО «Нижегородский учебный консультационный центр "Станкоинформ"».

Группа №3

Светлана Александровна Матасова 1983 г. р., заведующая детсадом №158; Любовь Александровна Комарова 1984 г. р., заведующая детсадом №386.

Группа №4

Вероника Владимировна Мудрова 1970 г. р., врач больницы №12; Ольга Вячеславовна Полуэктова 1975 г. р., уборщик лаборатории патологоанатомического отделения Нижегородского областного онкодиспансера.

Группа №5

Владислав Викторович Шишов 1995 г. р., замдиректора АНО «Центр поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода»; Татьяна Александровна Лутохина 1960 г. р., пенсионер.

Группа №6

Алина Алексеевна Демарина 1999 г. р., инженер филиала ООО «Газпром трансгаз НН»; Ирина Эдуардовна Юферева 1961 г. р., оператор котельной ЖКС №11 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ.

Группа №7

Александр Геннадьевич Смирнов 1955 г. р., замдиректора школы №14 имени Короленко; Светлана Вячеславовна Зотова 1980 г. р., старший клиентский менеджер ЕСЗК ПАО «Сбербанк».

Группа №8

Ирина Валентиновна Кашкарова 1963 г. р., пенсионер; Альбина Ивановна Пивикова 1957 г. р., старший воспитатель детсада №404.

Группа №9

Галина Николаевна Блохина 1982 г. р., тьютор детсада №208; Татьяна Петровна Бакаева 1988 г. р., учитель-дефектолог детсада №225.

Группа №10

Игорь Алексеевич Соловьев 1961 г. р., пенсионер; Екатерина Александровна Грищук 1996 г. р., социальный педагог Центра внешкольной работы им. С.А. Криворотовой.

Группа №11

Андрей Владимирович Дежин 2003 г. р., учащийся Дзержинского политехнического института; Константин Михайлович Телегин 2005 г. р., учащийся Дзержинского политехнического института.

Группа №12

Борис Павлович Бобарыкин 2005 г. р., учащийся Дзержинского политехнического института; Анастасия Алексеевна Найденкова 2005 г. р., учащийся Дзержинского политехнического института.

Группа №13

Сергей Давыдович Мауль 1990 г. р., машинист ООО «ГеоСервис»; Надежда Николаевна Среднева 1959 г. р., экономист администрации Вачского округа.

Группа №14

Сергей Валерьевич Покровский 1964 г. р., специалист гражданской обороны Навашинской ЦРБ; Надежда Павловна Бушуева 1987 г. р., временно неработающая, имелись две судимости по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» (одна погашена 19.12.2020 г. вторая — 08.02.2023 г.).

Группа №15

Надежда Матвеевна Ковалева 1963 г. р., пенсионер; Наталья Викторовна Гусева 1963 г. р., пенсионер, имелась судимость по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» (погашена 19.10.2006 г.).

Группа №16

Михаил Владимирович Кузнецов 1977 г. р., замначальника управления по делам ГО и ЧС Сарова; Людмила Владимировна Корнилова 1974 г. р., начальник отдела дошкольного и общего образования управления образования администрации Дивеевского округа.

Группа №17

Людмила Степановна Маслова 1970 г. р., директор Чернухинской средней школы; Ольга Николаевна Чернова 1974 г. р., заведующая детсадом №34.

Группа №18

Галина Николаевна Сиднева 1956 г. р., пенсионер; Ангелина Александровна Голубева 1957 г. р., пенсионер.

Группа №19

Анна Николаевна Паничкина 2002 г. р., педагог-организатор школы №6; Ирина Анатольевна Комарова 2002 г. р., советник директора по воспитанию школы №6.

Группа №20

Иван Николаевич Романов 1959 г. р., пенсионер; Владимир Александрович Суслов 1976 г. р., юрисконсульт потребкооператива «Лысковский кооператор».

Группа №21

Людмила Александровна Фомина 1947 г. р., пенсионер; Герман Эдвардович Шульпин 2002 г. р., консультант управления образования администрации Балахнинского округа.

Группа №22

Нина Львовна Ивушкина 1960 г. р., пенсионер; Ольга Степановна Жукова 1963 г. р., пенсионер.

Группа №23

Виктор Васильевич Сандуляк 1966 г. р., тренер спортивно-оздоровительного комплекса «Взлет».

Группа №24

Татьяна Владимировна Потемина 1973 г. р., директор детской школы искусств №1 Краснобаковского округа; Людмила Ивановна Ларина 1957 г. р., пенсионер.

Группа №25

Владимир Владимирович Мытарев 1969 г. р., пенсионер; Алексей Николаевич Смирнов 1974 г. р., главный инженер ООО «Северные коммунальные сети», член совета депутатов Тоншаевского округа.

Галина Шамберина