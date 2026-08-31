Список «Новых людей» на выборы в заксобрание Нижегородской области

В список партии «Новые люди» на выборы в законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО) восьмого созыва по единому округу вошли 46 человек. Общую часть возглавил лидер реготделения, региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель регионального отделения "Новых людей", бизнес-омбудсмен Нижегородской области Павел Солодкий

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Руководитель регионального отделения "Новых людей", бизнес-омбудсмен Нижегородской области Павел Солодкий

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Также в общей части — гендиректор ООО «Армогрупп» Олег Гусаровский, директор ООО «Уютно и точка», член совета депутатов Балахнинского округа Арсен Крбашян, советник директора по развитию АНО «Парк мастеров Нижполиграф» Анастасия Чернева и замглавврача ООО «Медис» Алексей Душкин.

В текущем созыве фракция «Новых людей» состоит из одного человека — Рустама Досаева. В новый созыв он идет на выборы от «Единой России».

Среди кандидатов по списку «Новых людей» есть один с судимостью.

«Ъ-Приволжье» свел основную информацию о кандидатах в депутаты заксобрания Нижегородской области восьмого созыва по партийному списку «Новых людей». Номера территорий, к которым относятся региональные группы, совпадают с номерами одномандатных округов.

Общая часть списка

Павел Михайлович Солодкий 1962 г. р., уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области; Олег Николаевич Гусаровский 1974 г. р., гендиректор ООО «Армогрупп»; Арсен Гарабедович Крбашян 2003 г. р., директор ООО «Уютно и точка», член совета депутатов Балахнинского округа; Анастасия Сергеевна Чернева 1998 г. р., советник директора по развитию АНО «Парк мастеров Нижполиграф»; Алексей Вадимович Душкин 1964 г. р., замглавврача ООО «Медис».

Группа №1

Елена Сергеевна Голубева 1974 г. р., предприниматель; Владимир Игоревич Ванин 1971 г. р., гендиректор ООО «Фармбиосфера».

Группа №2

Денис Николаевич Дорогин 1981 г. р., директор ООО «СК Волга»; Юрий Иванович Поливода 1977 г. р., инженер ООО СК «Азимут».

Группа №3

Иван Сергеевич Дорофеев 1998 г. р., советник директора ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области»; Александр Николаевич Царев 1987 г. р., главный специалист ООО «Инженерные технологии».

Группа №4

Светлана Юрьевна Осипова 1977 г. р., предприниматель; Мария Алексеевна Бешляга 1991 г. р., предприниматель.

Группа №5

Эдуард Игоревич Романов 1985 г. р., менеджер по продажам у ИП Корсун В. П.; Алексей Алексеевич Гордеев 2004 г. р., самозанятый.

Группа №6

Елена Николаевна Запевалова 1972 г. р., руководитель службы по охране труда АО «Борский стекольный завод».

Группа №7

Михаил Юрьевич Гаранин 1979 г. р., адвокат.

Группа №8

Денис Борисович Яковцов 1978 г. р., электромеханик танкера ООО «Газпромнефть Шиппинг»; Юлия Михайловна Вахонина 1980 г. р., гендиректор ООО «Центр организации торгов».

Группа №9

Марина Владимировна Оверина 1977 г. р., директор ООО «Магнолия»; Алена Владимировна Седова 1988 г. р., директор АНО «Центр Гармоникум».

Группа №10

Андрей Викторович Девонин 1982 г. р., руководитель информационно-вычислительного центра ООО «Страж-НН»; Павел Андреевич Андреев 1992 г. р., исполнительный директор ООО «Модульное домостроение Промгазстрой».

Группа №11

Артем Александрович Мансуров 1995 г. р., предприниматель; Владислав Михайлович Глущенко 2002 г. р., гендиректор ООО «КТБ».

Группа №12

Андрей Иванович Белов 1999 г. р., главный электрик ООО «Элемент»; Андрей Вадимович Жаринов 2003 г. р., лаборант Арзамасского приборостроительного колледжа имени Пландина.

Группа №13

Денис Анатольевич Чертилов 2001 г. р., гендиректор ООО НПП «Грифон».

Группа №14

Илья Андреевич Зарубин 2000 г. р., предприниматель; Фуркан Демиральп Бакыр 2001 г. р., самозанятый.

Группа №15

Муносибжон Нематович Хамракулов 1985 г. р., детский хирург Кулебакской ЦРБ.

Группа №16

Владислав Валерьевич Адамов 1991 г. р., ведущий специалист РФЯЦ-ВНИИЭФ; Виталий Витальевич Зюкин 1964 г. р., гендиректор ООО «КондиТорЪ».

Группа №17

Кристина Алексеевна Новикова 2001 г. р., специалист «Движения первых» в Нижегородской области; Павел Викторович Мастерских 1994 г. р., инженер Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра.

Группа №18

Денис Сергеевич Ситников замдиректора ООО «Арзамасская типография».

Группа №19

Михаил Викторович Полянский 1981 г. р., гендиректор ЗАО «Покровская слобода», член совета депутатов Княгининского округа; Олег Анатольевич Федоричев 1966 г. р., самозанятый.

Группа №20

Игорь Анатольевич Гвоздков 1970 г. р., инженер-технолог ООО «Ларта Гласс Раменское».

Группа №21

Дмитрий Олегович Баруткин 1998 г. р., инженер военного представительства МО РФ; имеется судимость по ч. 5 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Группа №22

Татьяна Евгеньевна Данилова 1983 г. р., директор МУП «Чкаловскэнергоресурс», член совета депутатов Чкаловска; Алексей Сергеевич Колесников 1983 г. р., гендиректор ООО «СК Виктория».

Группа №23

Виталий Сергеевич Градобоев 1987 г. р., директор ООО «Техносоюзсервис», член совета депутатов Бора; Виталий Владимирович Самсонов 1985 г. р., самозанятый.

Группа №24

Наталья Евгеньевна Азикова 1987 г. р., директор АНО «ЦРБ Потенциал».

Группа №25

Алексей Дмитриевич Втюрин 1983 г. р., директор ООО «ТрансСервис», член совета депутатов Тоншаевского округа.

Галина Шамберина