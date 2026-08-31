Список «Новых людей» на выборы в заксобрание Нижегородской области
В список партии «Новые люди» на выборы в законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО) восьмого созыва по единому округу вошли 46 человек. Общую часть возглавил лидер реготделения, региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.
Руководитель регионального отделения "Новых людей", бизнес-омбудсмен Нижегородской области Павел Солодкий
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
Также в общей части — гендиректор ООО «Армогрупп» Олег Гусаровский, директор ООО «Уютно и точка», член совета депутатов Балахнинского округа Арсен Крбашян, советник директора по развитию АНО «Парк мастеров Нижполиграф» Анастасия Чернева и замглавврача ООО «Медис» Алексей Душкин.
В текущем созыве фракция «Новых людей» состоит из одного человека — Рустама Досаева. В новый созыв он идет на выборы от «Единой России».
Среди кандидатов по списку «Новых людей» есть один с судимостью.
«Ъ-Приволжье» свел основную информацию о кандидатах в депутаты заксобрания Нижегородской области восьмого созыва по партийному списку «Новых людей». Номера территорий, к которым относятся региональные группы, совпадают с номерами одномандатных округов.
Общая часть списка
- Павел Михайлович Солодкий 1962 г. р., уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области;
- Олег Николаевич Гусаровский 1974 г. р., гендиректор ООО «Армогрупп»;
- Арсен Гарабедович Крбашян 2003 г. р., директор ООО «Уютно и точка», член совета депутатов Балахнинского округа;
- Анастасия Сергеевна Чернева 1998 г. р., советник директора по развитию АНО «Парк мастеров Нижполиграф»;
- Алексей Вадимович Душкин 1964 г. р., замглавврача ООО «Медис».
Группа №1
- Елена Сергеевна Голубева 1974 г. р., предприниматель;
- Владимир Игоревич Ванин 1971 г. р., гендиректор ООО «Фармбиосфера».
Группа №2
- Денис Николаевич Дорогин 1981 г. р., директор ООО «СК Волга»;
- Юрий Иванович Поливода 1977 г. р., инженер ООО СК «Азимут».
Группа №3
- Иван Сергеевич Дорофеев 1998 г. р., советник директора ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области»;
- Александр Николаевич Царев 1987 г. р., главный специалист ООО «Инженерные технологии».
Группа №4
- Светлана Юрьевна Осипова 1977 г. р., предприниматель;
- Мария Алексеевна Бешляга 1991 г. р., предприниматель.
Группа №5
- Эдуард Игоревич Романов 1985 г. р., менеджер по продажам у ИП Корсун В. П.;
- Алексей Алексеевич Гордеев 2004 г. р., самозанятый.
Группа №6
- Елена Николаевна Запевалова 1972 г. р., руководитель службы по охране труда АО «Борский стекольный завод».
Группа №7
- Михаил Юрьевич Гаранин 1979 г. р., адвокат.
Группа №8
- Денис Борисович Яковцов 1978 г. р., электромеханик танкера ООО «Газпромнефть Шиппинг»;
- Юлия Михайловна Вахонина 1980 г. р., гендиректор ООО «Центр организации торгов».
Группа №9
- Марина Владимировна Оверина 1977 г. р., директор ООО «Магнолия»;
- Алена Владимировна Седова 1988 г. р., директор АНО «Центр Гармоникум».
Группа №10
- Андрей Викторович Девонин 1982 г. р., руководитель информационно-вычислительного центра ООО «Страж-НН»;
- Павел Андреевич Андреев 1992 г. р., исполнительный директор ООО «Модульное домостроение Промгазстрой».
Группа №11
- Артем Александрович Мансуров 1995 г. р., предприниматель;
- Владислав Михайлович Глущенко 2002 г. р., гендиректор ООО «КТБ».
Группа №12
- Андрей Иванович Белов 1999 г. р., главный электрик ООО «Элемент»;
- Андрей Вадимович Жаринов 2003 г. р., лаборант Арзамасского приборостроительного колледжа имени Пландина.
Группа №13
- Денис Анатольевич Чертилов 2001 г. р., гендиректор ООО НПП «Грифон».
Группа №14
- Илья Андреевич Зарубин 2000 г. р., предприниматель;
- Фуркан Демиральп Бакыр 2001 г. р., самозанятый.
Группа №15
- Муносибжон Нематович Хамракулов 1985 г. р., детский хирург Кулебакской ЦРБ.
Группа №16
- Владислав Валерьевич Адамов 1991 г. р., ведущий специалист РФЯЦ-ВНИИЭФ;
- Виталий Витальевич Зюкин 1964 г. р., гендиректор ООО «КондиТорЪ».
Группа №17
- Кристина Алексеевна Новикова 2001 г. р., специалист «Движения первых» в Нижегородской области;
- Павел Викторович Мастерских 1994 г. р., инженер Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра.
Группа №18
- Денис Сергеевич Ситников замдиректора ООО «Арзамасская типография».
Группа №19
- Михаил Викторович Полянский 1981 г. р., гендиректор ЗАО «Покровская слобода», член совета депутатов Княгининского округа;
- Олег Анатольевич Федоричев 1966 г. р., самозанятый.
Группа №20
- Игорь Анатольевич Гвоздков 1970 г. р., инженер-технолог ООО «Ларта Гласс Раменское».
Группа №21
- Дмитрий Олегович Баруткин 1998 г. р., инженер военного представительства МО РФ; имеется судимость по ч. 5 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
Группа №22
- Татьяна Евгеньевна Данилова 1983 г. р., директор МУП «Чкаловскэнергоресурс», член совета депутатов Чкаловска;
- Алексей Сергеевич Колесников 1983 г. р., гендиректор ООО «СК Виктория».
Группа №23
- Виталий Сергеевич Градобоев 1987 г. р., директор ООО «Техносоюзсервис», член совета депутатов Бора;
- Виталий Владимирович Самсонов 1985 г. р., самозанятый.
Группа №24
- Наталья Евгеньевна Азикова 1987 г. р., директор АНО «ЦРБ Потенциал».
Группа №25
- Алексей Дмитриевич Втюрин 1983 г. р., директор ООО «ТрансСервис», член совета депутатов Тоншаевского округа.