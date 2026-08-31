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Список «Новых людей» на выборы в заксобрание Нижегородской области

В список партии «Новые люди» на выборы в законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО) восьмого созыва по единому округу вошли 46 человек. Общую часть возглавил лидер реготделения, региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.

Руководитель регионального отделения "Новых людей", бизнес-омбудсмен Нижегородской области Павел Солодкий

Руководитель регионального отделения "Новых людей", бизнес-омбудсмен Нижегородской области Павел Солодкий

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Руководитель регионального отделения "Новых людей", бизнес-омбудсмен Нижегородской области Павел Солодкий

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Также в общей части — гендиректор ООО «Армогрупп» Олег Гусаровский, директор ООО «Уютно и точка», член совета депутатов Балахнинского округа Арсен Крбашян, советник директора по развитию АНО «Парк мастеров Нижполиграф» Анастасия Чернева и замглавврача ООО «Медис» Алексей Душкин.

В текущем созыве фракция «Новых людей» состоит из одного человека — Рустама Досаева. В новый созыв он идет на выборы от «Единой России».

Среди кандидатов по списку «Новых людей» есть один с судимостью.

«Ъ-Приволжье» свел основную информацию о кандидатах в депутаты заксобрания Нижегородской области восьмого созыва по партийному списку «Новых людей». Номера территорий, к которым относятся региональные группы, совпадают с номерами одномандатных округов.

Общая часть списка

  1. Павел Михайлович Солодкий 1962 г. р., уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области;
  2. Олег Николаевич Гусаровский 1974 г. р., гендиректор ООО «Армогрупп»;
  3. Арсен Гарабедович Крбашян 2003 г. р., директор ООО «Уютно и точка», член совета депутатов Балахнинского округа;
  4. Анастасия Сергеевна Чернева 1998 г. р., советник директора по развитию АНО «Парк мастеров Нижполиграф»;
  5. Алексей Вадимович Душкин 1964 г. р., замглавврача ООО «Медис».

Группа №1

  1. Елена Сергеевна Голубева 1974 г. р., предприниматель;
  2. Владимир Игоревич Ванин 1971 г. р., гендиректор ООО «Фармбиосфера».

Группа №2

  1. Денис Николаевич Дорогин 1981 г. р., директор ООО «СК Волга»;
  2. Юрий Иванович Поливода 1977 г. р., инженер ООО СК «Азимут».

Группа №3

  1. Иван Сергеевич Дорофеев 1998 г. р., советник директора ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области»;
  2. Александр Николаевич Царев 1987 г. р., главный специалист ООО «Инженерные технологии».

Группа №4

  1. Светлана Юрьевна Осипова 1977 г. р., предприниматель;
  2. Мария Алексеевна Бешляга 1991 г. р., предприниматель.

Группа №5

  1. Эдуард Игоревич Романов 1985 г. р., менеджер по продажам у ИП Корсун В. П.;
  2. Алексей Алексеевич Гордеев 2004 г. р., самозанятый.

Группа №6

  1. Елена Николаевна Запевалова 1972 г. р., руководитель службы по охране труда АО «Борский стекольный завод».

Группа №7

  1. Михаил Юрьевич Гаранин 1979 г. р., адвокат.

Группа №8

  1. Денис Борисович Яковцов 1978 г. р., электромеханик танкера ООО «Газпромнефть Шиппинг»;
  2. Юлия Михайловна Вахонина 1980 г. р., гендиректор ООО «Центр организации торгов».

Группа №9

  1. Марина Владимировна Оверина 1977 г. р., директор ООО «Магнолия»;
  2. Алена Владимировна Седова 1988 г. р., директор АНО «Центр Гармоникум».

Группа №10

  1. Андрей Викторович Девонин 1982 г. р., руководитель информационно-вычислительного центра ООО «Страж-НН»;
  2. Павел Андреевич Андреев 1992 г. р., исполнительный директор ООО «Модульное домостроение Промгазстрой».

Группа №11

  1. Артем Александрович Мансуров 1995 г. р., предприниматель;
  2. Владислав Михайлович Глущенко 2002 г. р., гендиректор ООО «КТБ».

Группа №12

  1. Андрей Иванович Белов 1999 г. р., главный электрик ООО «Элемент»;
  2. Андрей Вадимович Жаринов 2003 г. р., лаборант Арзамасского приборостроительного колледжа имени Пландина.

Группа №13

  1. Денис Анатольевич Чертилов 2001 г. р., гендиректор ООО НПП «Грифон».

Группа №14

  1. Илья Андреевич Зарубин 2000 г. р., предприниматель;
  2. Фуркан Демиральп Бакыр 2001 г. р., самозанятый.

Группа №15

  1. Муносибжон Нематович Хамракулов 1985 г. р., детский хирург Кулебакской ЦРБ.

Группа №16

  1. Владислав Валерьевич Адамов 1991 г. р., ведущий специалист РФЯЦ-ВНИИЭФ;
  2. Виталий Витальевич Зюкин 1964 г. р., гендиректор ООО «КондиТорЪ».

Группа №17

  1. Кристина Алексеевна Новикова 2001 г. р., специалист «Движения первых» в Нижегородской области;
  2. Павел Викторович Мастерских 1994 г. р., инженер Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра.

Группа №18

  1. Денис Сергеевич Ситников замдиректора ООО «Арзамасская типография».

Группа №19

  1. Михаил Викторович Полянский 1981 г. р., гендиректор ЗАО «Покровская слобода», член совета депутатов Княгининского округа;
  2. Олег Анатольевич Федоричев 1966 г. р., самозанятый.

Группа №20

  1. Игорь Анатольевич Гвоздков 1970 г. р., инженер-технолог ООО «Ларта Гласс Раменское».

Группа №21

  1. Дмитрий Олегович Баруткин 1998 г. р., инженер военного представительства МО РФ; имеется судимость по ч. 5 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Группа №22

  1. Татьяна Евгеньевна Данилова 1983 г. р., директор МУП «Чкаловскэнергоресурс», член совета депутатов Чкаловска;
  2. Алексей Сергеевич Колесников 1983 г. р., гендиректор ООО «СК Виктория».

Группа №23

  1. Виталий Сергеевич Градобоев 1987 г. р., директор ООО «Техносоюзсервис», член совета депутатов Бора;
  2. Виталий Владимирович Самсонов 1985 г. р., самозанятый.

Группа №24

  1. Наталья Евгеньевна Азикова 1987 г. р., директор АНО «ЦРБ Потенциал».

Группа №25

  1. Алексей Дмитриевич Втюрин 1983 г. р., директор ООО «ТрансСервис», член совета депутатов Тоншаевского округа.

Галина Шамберина